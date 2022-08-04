Daigas集团携手现代乐铁公司，在全球部署集团的现场制氢技术

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--大阪瓦斯股份有限公司(TOKYO: 9532)的全资子公司大阪瓦斯电力工程股份有限公司（以下简称“DGPS”）与现代汽车集团附属公司现代乐铁公司（Hyundai Rotem Company，以下简称“HRC”）就现场制氢站技术达成更大范围的业务合作，允许HRC在韩国以外出售制氢站。
2003年，Daigas集团（原大阪瓦斯集团）利用其在催化剂领域积累的知识，推出首个“HYSERVE”(*1)现场制氢站机型。2013年，DGPS推出新机型“HYSERVE-300”，每小时制氢能力达300 Nm3。作为HYSERVE-300的制造商，DGPS主要向加氢站出售该装置。
2019年，DGPS授权HRC生产和销售采用HYSERVE-300技术的制氢站“Hy-Green”，使HRC能够满足韩国对加氢站日益增长的需求。
在确认HRC已成功推出Hy-Green后，DGPS决定通过授权HRC在韩国以外销售Hy-Green，在全球范围内部署其HYSERVE技术。DGPS相信此举将有助于加快分布式供氢基础设施的建设，而供氢基础设施对于交通运输部门实现脱碳必不可少。
HRC将向服务于各种氢燃料交通工具（小型车辆、公共汽车、卡车、建筑设备、火车、轮船、无人机等）的现场加氢站、燃料电池发电厂和用于生产氢气的沼气生产设施出售Hy-Green，以拓展氢气供应链。
HRC已经具备了Hy-Green的量产能力，并已准备好接收来自世界各地（包括通过Daigas集团）的询价。
Daigas集团（包括DGPS）将充分利用其在日本国内外的经验和现有的海外业务平台，将海外能源业务从上游扩展到下游。
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(*1)
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Daigas集团研发并出售的现场制氢站。迄今为止在日本已售出36套。
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[有关HYSERVE-300面市的新闻稿（日文）]
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https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2013/1206060_7831.html
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[企业概况]
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大阪瓦斯股份有限公司(Osaka Gas Co., Ltd.)
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总部：
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4-1-2 Hiranocho, Chuo-ward, Osaka-city, Osaka
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法人代表：
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Masataka Fujiwara（总裁兼代表董事）
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资本额：
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132,166,660,000日元
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成立时间：
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1897年4月10日
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业务概述：
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天然气输配和供应、发电和供电等。
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大阪瓦斯电力工程股份有限公司(Daigas Gas and Power Solution Co., Ltd.)
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总部：
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3-5- 11 Doshomachi, Chuo-ward, Osaka-city, Osaka
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法人代表：
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Nobushige Goto（总裁兼代表董事）
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资本额：
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100,000,000日元
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成立时间：
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2019年10月1日
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业务概述：
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天然气厂和发电厂的运行和维护；发电和供电；以及工程设计
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现代乐铁公司(Hyundai Rotem Company)
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总部：
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37, Cheoldobangmulgwan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, 16082, Korea
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法人代表：
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Yong-Bae, Lee（首席执行官）
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资本额：
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545,711,465,000韩元
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成立时间：
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1977年7月1日
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业务概述：
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全套铁路系统供应、地面武器系统供应、钢铁及汽车生产、氢气基础设施供应等。
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联系方式：
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Duseop Lee / duseop.lee@hyundai-rotem.co.kr / +82-10-2648-5039
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