Implantação global da tecnologia de geração de hidrogênio local no Grupo Daigas com a Hyundai Rotem Company

OSAKA, Japão--(BUSINESS WIRE)--Daigas Gas and Power Solution Co., Ltd. (“DGPS”), subsidiária integral da Osaka Gas Co., Ltd. (TOKYO: 9532), estabeleceu uma parceria de colaboração comercial expandida para tecnologia de geradores locais de hidrogênio com a Hyundai Rotem Company (“HRC”), uma afiliada do Grupo Hyundai Motor, que permite à HRC vender os geradores fora da Coreia do Sul.

O Grupo Daigas (anteriormente, Grupo Osaka Gas) lançou o primeiro modelo do gerador local de hidrogênio “HYSERVE” (*1) em 2003, adotando seus conhecimentos acumulados em catalisador. O DGPS lançou um novo modelo “HYSERVE-300” com capacidade de produção horária de hidrogênio de 300 Nm3 em 2013. O DGPS, como fabricante do HYSERVE-300, vendeu as unidades principalmente para postos de abastecimento de hidrogênio.

Então, em 2019, a DGPS concedeu à HRC a fabricação e venda de gerador de hidrogênio “Hy-Green” a partir da tecnologia do HYSERVE-300, permitindo que a HRC atendesse à crescente demanda por postos de abastecimento de hidrogênio na Coreia do Sul.

Depois de confirmar o lançamento bem-sucedido do Hy-Green pela HRC, o DGPS decidiu implantar globalmente sua tecnologia HYSERVE, possibilitando à HRC vender o Hy-Green fora da Coreia do Sul. O DGPS acredita que isso contribuirá para o rápido acúmulo de infraestrutura de fornecimento distribuído de hidrogênio, que é necessário para a descarbonização no setor de transporte.

O Hy-Green será vendido pela HRC para postos de abastecimento locais de hidrogênio para várias aplicações do hidrogênio em mobilidade (pequenos veículos, ônibus, caminhões, equipamentos de construção, trens, navios, drones etc.), usinas de células de combustível e instalações de produção de biogás (para produção de hidrogênio) para expandir a cadeia de suprimento do hidrogênio.

A HRC já desenvolveu capacidade de produção em massa do Hy-Green e está pronta para receber consultas do mundo todo, incluindo as do Grupo Daigas.

O Grupo Daigas, incluindo a DGPS, expandirá seus negócios de energia no exterior de ascendente para descendente, utilizando todas as suas experiências dentro e fora do Japão e suas plataformas de negócios já existentes no exterior.

(*1) Gerador de hidrogênio local desenvolvido e vendido pelo Grupo Daigas. 36 unidades foram vendidas no Japão até o momento. [Comunicado à imprensa no lançamento do HYSERVE-300 (em japonês)] https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2013/1206060_7831.html

[Perfil corporativo] Osaka Gas Co., Ltd. Sede: 4-1-2 Hiranocho, Chuo-ward, Osaka-city, Osaka - Japão Representante: Masataka Fujiwara (Presidente e Diretor Representante) Capital: JPY 132.166.660.000 Data da constituição: 10 de abril de 1897 Linhas de negócios: Distribuição e fornecimento de gás natural; geração e fornecimento de energia etc. Daigas Gas and Power Solution Co., Ltd. Sede: 3-5- 11 Doshomachi, Chuo-ward, Osaka-city, Osaka - Japão Representante: Masataka Fujiwara (Presidente e Diretor Representante) Capital: JPY 100.000.000 Data da constituição: 1° de outubro de 2019 Linhas de negócios: Operação e manutenção de usinas de gás e energia; geração e fornecimento de energia; e engenharia Hyundai Rotem Company Sede: 37, Cheoldobangmulgwan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, 16082 - Coreia Representante: Yong-Bae, Lee (CEO) Capital: KRW 545.711.465.000 Data da constituição: 1.º de julho de 1977 Linhas de negócios: Fornecimento de sistemas ferroviários completos, fornecimento de sistemas de armas terrestres, fornecimento de aço, produção de automóveis, fornecimento de infraestruturas de hidrogênio etc. Dados de contato: Duseop Lee / duseop.lee@hyundai-rotem.co.kr / +82-10-2648-5039

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.