Quanergy的M系列雷射雷達感測器幫助繁忙的中國港口降低事故率和誤報率

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的雷射雷達感測器和智慧3D解決方案供應商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，南京港（集團）股份有限公司已經成功部署Quanergy的M系列雷射雷達感測器。Quanergy的合作夥伴南京九傲科技有限公司開發了該解決方案，並負責安裝和整合工作。

南京港需要一套有效的偵測和警報系統來幫助防止倉庫損壞和重型設備操作期間的其他潛在事故。該使用案例還需要一套能夠觸發監視錄影機並記錄事件的系統。

在選擇Quanergy之前，該港口一直使用被動紅外線(PIR)感測器系統，但這種系統誤報率過高，某些情況下的誤報率高達90%。南京九傲選擇了Quanergy的雷射雷達系統來解決這些客戶挑戰，利用了Quanergy感測器解決方案的某些關鍵優勢，包括：

即使在惡劣倉庫環境中仍可進行準確而可靠的偵測；

3D物件識別，可以顯著減少由鳥類等小動物引起的誤報；以及

覆蓋區域面積比其他傳統感測器更大，需要的設備數量更少。

憑藉上述功能，Quanergy的雷射雷達系統可將誤報率降低至大約2%，完全符合南京港對及時偵測和警告能力的要求。

南京九傲總經理滕勝表示：「憑藉Quanergy的雷射雷達系統提供的資料，我們客戶的倉庫團隊能夠對作業區域進行更準確的視覺化顯示。這些新增功能提供了一個更安全的環境，並節省了南京港集團面臨的昂貴維修費用。」

Quanergy Systems, Inc.工業市場總監Tony Rigoni表示：「隨著雷射雷達技術的成熟，許多行業都出現了更多的使用案例。對於港口來說，與我們的合作夥伴南京九傲實作的這次部署展示了雷射雷達在這一環境中的眾多用途之一。這次部署進一步擴大了Quanergy在港口自動化市場的影響力，而該市場是較早採用3D雷射雷達的工業領域之一。」

如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以增強用戶的體驗和安全性。Quanergy開發了唯一一款採用光學相控陣列(OPA)技術的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，以實現低成本、高可靠性的3D雷射雷達解決方案的量產。憑藉Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其營運方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球近400家客戶採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的某些陳述並非歷史事實，而是美國《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有以下字詞：「認為」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應該」、「想要」、「計畫」、「預測」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「擬訂」、「預期」、「可能帶來」以及類似的預測或指示未來事件或趨勢的表達，或者並非歷史事件的陳述。除本新聞稿中包含的當前或歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括關於我們的雷射雷達感測器在工業領域和港口自動化系統中的使用以及我們的感測器降低誤報率的能力的陳述。這些前瞻性陳述涉及重大的風險和不確定性，因而可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都不在Quanergy的控制範圍之內，也很難預測。可能造成此類差異的因素包括但不限於：國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；消費者對Quanergy產品的總體需求水準；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的中斷和波動；維持Quanergy證券在紐約證券交易所上市的能力；Quanergy客戶的財務實力；Quanergy實施其商業策略的能力；政府法規的變化、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；因新冠肺炎全球疫情以及政府採取的應對行動和限制性措施而對Quanergy的業務造成的中斷和其他影響；受全球新冠疫情等傳染病以及人們對健康的擔憂的影響，Quanergy供應商的穩定性中斷以及消費者對其產品的需求的穩定性；全球氣候變遷趨勢可能對Quanergy及其供應商和客戶產生的影響；Quanergy保護專利、商標和其他智慧財產權的能力；Quanergy資訊系統遭到的任何入侵或中斷；電力和其他原材料及合約產品的價格、供應和品質的波動以及外匯波動；Quanergy利用潛在淨經營虧損結轉的能力；稅法和稅項負債、關稅、法律、法規、政治和經濟風險的變化；以及Quanergy向美國證券交易委員會提交文件中指明的其他風險和不確定性。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日時Quanergy的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Quanergy預計後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而，儘管Quanergy可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Quanergy特別聲明，除法律規定之外，Quanergy並不承擔此項義務。

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