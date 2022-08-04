Quanergy的M系列激光雷达传感器帮助繁忙的中国港口降低事故率和误报率

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的激光雷达传感器和智能3D解决方案供应商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，南京港（集团）股份有限公司已经成功部署Quanergy的M系列激光雷达传感器。Quanergy的合作伙伴南京九傲科技有限公司开发了该解决方案，并负责安装和集成工作。

南京港需要一套有效的检测和警报系统来帮助防止仓库损坏和重型设备操作期间的其他潜在事故。该用例还需要一套能够触发视频监控摄像头并记录事件的系统。

在选择Quanergy之前，该港口一直使用被动红外(PIR)传感器系统，但这种系统误报率过高，某些情况下的误报率高达90%。南京九傲选择了Quanergy的激光雷达系统来解决这些客户挑战，利用了Quanergy传感器解决方案的某些关键优势，包括：

即使在恶劣仓库环境中仍可进行准确而可靠的检测；

三维对象识别，可以显著减少由鸟类等小动物引起的误报；以及

覆盖区域面积比其他传统传感器更大，需要的设备数量更少。

凭借上述功能，Quanergy的激光雷达系统可将误报率降低至大约2%，完全符合南京港对及时检测和报警能力的要求。

南京九傲总经理滕胜表示：“借助Quanergy的激光雷达系统提供的数据，我们客户的仓库团队能够对作业区域进行更准确的可视化显示。这些新增功能提供了一个更安全的环境，并节省了南京港集团面临的昂贵维修费用。”

Quanergy Systems, Inc.工业市场总监Tony Rigoni表示：“随着激光雷达技术的成熟，许多行业都出现了更多的用例。对于港口来说，与我们的合作伙伴南京九傲实施的这次部署展示了激光雷达在这一环境中的众多用途之一。这次部署进一步扩大了Quanergy在港口自动化市场的影响力，而该市场是较早采用3D激光雷达的工业领域之一。”

如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

关于Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的某些陈述并非历史事实，而是美国《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有以下词语：“认为”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“想要”、“计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“拟订”、“预期”、“可能带来”以及类似的预测或指示未来事件或趋势的表达，或者并非历史事件的陈述。除本新闻稿中包含的当前或历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于我们的激光雷达传感器在工业领域和港口自动化系统中的使用以及我们的传感器降低误报率的能力的陈述。这些前瞻性陈述涉及重大的风险和不确定性，因而可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都不在Quanergy的控制范围之内，也很难预测。可能造成此类差异的因素包括但不限于：国内外商业、市场、金融、政治和法律状况的变化；消费者对Quanergy产品的总体需求水平；总体经济状况和其他影响消费者信心、偏好和行为的因素；全球货币、资本和信贷市场的中断和波动；维持Quanergy证券在纽约证券交易所上市的能力；Quanergy客户的财务实力；Quanergy实施其商业战略的能力；政府监管的变化、Quanergy面临的诉讼索赔和其他意外损失；因新冠肺炎全球疫情以及政府采取的应对行动和限制性措施而对Quanergy的业务造成的中断和其他影响；受全球新冠疫情等传染病以及人们对健康的担忧的影响，Quanergy供应商的稳定性中断以及消费者对其产品的需求的稳定性；全球气候变化趋势可能对Quanergy及其供应商和客户产生的影响；Quanergy保护专利、商标和其他知识产权的能力；Quanergy信息系统遭到的任何入侵或中断；电力和其他原材料及合同产品的价格、供应和质量的波动以及外汇波动；Quanergy利用潜在净经营亏损结转的能力；税法和税项负债、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化；以及Quanergy向美国证券交易委员会提交文件中指明的其他风险和不确定性。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日时Quanergy的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Quanergy预计后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而，尽管Quanergy可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Quanergy特别声明，除法律规定之外，Quanergy并不承担此项义务。

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