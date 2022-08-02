Access Advance的VVC专利池增长势头加速

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--独立许可管理机构 Access Advance 今天宣布其持续增长的VVC Advance专利池的专利权人（即许可方）名单中最新增加的新成员。

新的 VVC 许可方：

Chips & Media， Inc.

Fujitsu Limited

NEC Corporation

深圳市大疆创新科技有限公司

将在以后披露的另一家公司

Access Advance 首席执行官 Pete Moller 表示：“我们非常高兴这些拥有大量 VVC标准必要专利的重要公司已经作为许可方加入我们的 VVC Advance 专利池。“随着VVC 产品在不久的将来推出，而我们许可的 VVC 标准必要专利组合不断增长，但许可费率保持不变，这些新增的专利权人的加入使我们的专利池能够提供更大的价值。”

关于 Access Advance：

Access Advance LLC（前身为 HEVC Advance LLC）是一家独立的许可管理机构，旨在领导专利池的开发、经营和管理，以许可最重要的基于标准的视频编解码技术的必要专利。Access Advance 为专利权人和专利实施者提供了一种透明高效的许可机制。Access Advance 目前管理和经营HEVC Advance 专利池，用于许可对 H.265/HEVC 技术的标准必要专利，以及独立的VVC Advance专利池，用于许可对 VVC/H.266 技术的标准必要专利。 有关 Access Advance 或 HEVC Advance 或 VVC Advance 专利池的更多信息，请访问 www.accessadvance.com.