Momentum van Access Advance VVC-octrooipool groeit

Access Advance, een onafhankelijke licentiebeheerder, heeft vandaag recente toevoegingen aangekondigd aan zijn groeiende lijst van octrooihouders (d.w.z. licentiegevers) die deelnemen aan de VVC Advance-octrooipool.

Nieuwe VVC-licentiegevers:

Chips&Media, Inc.

Fujitsu Limited

NEC Corporation

SZ DJI Technology Co., Ltd.

Bedrijf dat op later tijdstip wordt bekendgemaakt

"We zijn erg verheugd dat deze belangrijke bedrijven met een aanzienlijk aantal VVC SEP's als licentiegevers zijn toegetreden tot onze VVC Advance-octrooipool," aldus Pete Moller, CEO van Access Advance. "Nu VVC-productimplementaties naar verwachting in de nabije toekomst beschikbaar zullen zijn, stellen deze extra octrooihouders ons in staat om nog meer waarde te bieden, naarmate de VVC SEP-octrooiportfolio die we in licentie geven blijft groeien terwijl onze royaltytarieven constant blijven."

Over Access Advance:

Access Advance LLC (voorheen HEVC Advance LLC) is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om leiding te geven aan de ontwikkeling, de administratie en het beheer van octrooipools voor het licentiëren van essentiële octrooien van de belangrijkste op standaarden gebaseerde videocodectechnologieën. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel octrooihouders als octrooiuitvoerders. Access Advance beheert momenteel de HEVC Advance-octrooipool voor het licentiëren van patenten die essentieel zijn voor H.265/HEVC-technologie, en de afzonderlijke en onafhankelijke VVC Advance-octrooipool voor het licentiëren van essentiële patenten voor VVC/H.266-technologie. Ga voor meer informatie over Access Advance of de octrooipools van HEVC Advance of VVC Advance naar www.accessadvance.com.

