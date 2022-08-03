Andersen Global與InWest Avocats合作以進軍瓜地洛普

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global透過與總部位於瓜地洛普的律師事務所InWest Avocats簽署合作協定，繼續鞏固其在加勒比海的業務據點，並將該地區的南部邊緣地帶納入業務版圖。

InWest Avocats由共同創辦人兼執行合夥人Frédéric Fanfant創建於2016年，致力於為當地和國際企業、機構和協會提供一系列法律服務。這家總部位於彼得爾角城的律師事務所專業從事商法的各個領域，並提供商業和企業法、訴訟、商業合約、房地產和稅務領域的客製化解決方案。

Frédéric表示：「自公司成立以來，我們專注於客戶的成功，而且透過我們團隊的專業知識以及對管理的重視，一直致力於為客戶提供一流的服務。本事務所與Andersen Global的合作不僅顯示出我們對客戶的持續承諾，同時也進一步彰顯了我們在全球提供整合式解決方案的抱負。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Frédéric、活躍的新合夥人Karine Dorville以及InWest團隊與我們的機構有著共同的價值觀，將在全球與我們的專業人員無縫合作，而我們也將繼續為客戶提供無縫的綜合解決方案。在我們推進在加勒比海地區的擴張策略之際，InWest Avocats的加入強化了我們在該地區現有的業務版圖。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾370個地點發展業務。

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