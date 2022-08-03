Andersen Global通过InWest Avocats首次进军瓜德罗普

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global通过与总部位于瓜德罗普的律师事务所InWest Avocats签署合作协议，继续巩固其在加勒比海的业务据点，并将该地区南部边缘纳入自身的业务覆盖范围。

InWest Avocats由联合创始人兼执行合伙人Frédéric Fanfant创建于2016年，致力于为当地和国际企业、机构和协会提供一系列法律服务。这家总部位于皮特尔角城的律所专业从事商法的各个领域，并提供商业和企业法、诉讼、商业合同、房地产和税务领域的定制式解决方案。

Frédéric表示：“自公司成立以来，我们专注于客户的成功，而且一直致力于通过我们团队的专业知识以及对管理的重视，为客户提供一流的服务。本律所与Andersen Global的合作不仅标志着我们对客户的持续承诺，同时也进一步彰显了我们在全球范围内交付一体化解决方案的抱负。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Frédéric、活跃的新合伙人Karine Dorville以及InWest团队与我们的机构有着共同的价值观，将在全球范围内与我们专业的团队开展无缝合作，而我们也将继续为客户提供无缝的综合解决方案。在我们推进加勒比地区的扩张策略之际，InWest Avocats的加入提升了我们在该地区现有的业务覆盖范围。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾370个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。