Andersen Global chega a Guadalupe com InWest Avocats

Fundada em 2016 pelo cofundador e sócio-administrador Frédérc Fanfant, a InWest Avocats fornece vários serviços jurídicos para empresas, instituições e associações locais e internacionais. Sediada em Pointe-à-Pitre, a firma é especializada em todas as áreas de direito empresarial e fornece soluções personalizadas em direito comercial e corporativo, litígios, contratos empresariais, setor imobiliário e tributação.

“Desde a fundação da empresa, focamos no sucesso dos nossos clientes e continuamos comprometidos em fornecer os melhores serviços através do conhecimento técnico de nossa equipe e dedicação com a administração”, declarou Frédéric. “Nossa colaboração com a Andersen Global significa muito mais que nosso compromisso contínuo com nossos clientes, pois ela demonstra ainda mais nossa motivação para entregar soluções integradas globalmente”.

“Frédéric, com sua nova e determinada sócia Karine Dorville e a equipe InWest, estão alinhados com os valores da nossa organização e trabalharão em perfeita sincronia com nossos profissionais globalmente à medida que continuamos oferecendo soluções abrangentes e perfeitas aos nossos clientes”, disse Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. “A adição da InWest Avocats reforça nossa cobertura existente na região enquanto avançamos com nossa estratégia de expansão no Caribe”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 12 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 370 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

