Andersen Global debuteert in Guadeloupe met InWest Avocats

Andersen Global blijft voet aan de grond houden in het Caribisch gebied via een samenwerkingsovereenkomst met de in Guadeloupe gevestigde advocatenfirma InWest Avocats, waarmee de zuidelijke rand van zijn aanwezigheid in de regio wordt uitgebreid.

InWest Avocats is in 2016 opgericht door medeoprichter en managing partner Frédéric Fanfant en biedt een scala aan juridische diensten aan zowel lokale als internationale bedrijven, instellingen en verenigingen. De firma is gevestigd in Pointe-à-Pitre en is gespecialiseerd in alle gebieden van het ondernemingsrecht en biedt maatwerk oplossingen in handels- en ondernemingsrecht, procesvoering, zakelijke contracten, vastgoed en belastingen.

“Sinds de oprichting van het bedrijf hebben we ons gericht op het succes van onze klanten en zijn we ons blijven inzetten om onze klanten de beste service te bieden via de technische kennis van ons team en toewijding aan rentmeesterschap”, zei Frédéric. “De samenwerking van onze firma met Andersen Global betekent niet alleen onze voortdurende toewijding aan onze klanten, maar toont verder ons streven om wereldwijd geïntegreerde oplossingen te leveren.”

“Frédéric, met nieuwe actieve partner Karine Dorville en het InWest-team, zijn afgestemd op de waarden van onze organisatie en zullen naadloos samenwerken met onze professionals wereldwijd terwijl we klanten uitgebreide, naadloze oplossingen blijven bieden”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “De toevoeging van InWest Avocats versterkt onze bestaande dekking in de regio terwijl we onze uitbreidingsstrategie in het Caribisch gebied voortzetten.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 12.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 370 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

