Andersen Global fait ses débuts en Guadeloupe avec InWest Avocats

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit sa dynamique d’expansion dans les Caraïbes grâce à un Accord de collaboration avec le cabinet d’avocats guadeloupéen InWest Avocats, étendant ainsi plus au Sud sa présence dans la région.

Fondé en 2016 par le cofondateur et associé-gérant, Frédéric Fanfant, InWest Avocats propose toute une gamme de services juridiques à diverses entreprises, institutions et associations locales et internationales. Basé à Pointe-à-Pitre, le cabinet est spécialisé dans tous les domaines du droit des affaires, et apporte des solutions sur mesure en droit commercial et droit des sociétés, gestion des contentieux, contrats commerciaux, immobilier et fiscalité.

« Depuis la création du cabinet, nous nous sommes concentrés sur la réussite de nos clients, en étant déterminés à leur fournir le meilleur service qui soit, grâce aux connaissances techniques de notre équipe et à son dévouement envers la bonne gestion », a déclaré Frédéric Fanfant. « La collaboration de notre cabinet avec Andersen Global témoigne non seulement de notre engagement continu envers nos clients, mais démontre également notre volonté de fournir des solutions intégrées à l’échelle mondiale. »

« Frédéric, et la nouvelle associée active, Karine Dorville, avec toute l’équipe d’InWest, mettent en œuvre des valeurs identiques à celles de notre organisation, si bien qu’ils travailleront en harmonie avec nos professionnels à l’échelle mondiale, dans un contexte où nous poursuivons nos efforts visant à offrir à nos clients des solutions complètes et sans faille », a commenté pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « L’ajout d’InWest Avocats renforce notre couverture existante dans la région tandis que nous poursuivons notre stratégie d’expansion dans les Caraïbes. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd’hui plus de 12 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 370 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.