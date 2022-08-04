樂天瑪特選擇Rimini Street為其甲骨文應用軟體提供支援服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，韓國大型連鎖超市樂天瑪特(Lotte Mart)已改由Rimini Street為其甲骨文應用軟體提供維護和支援服務。樂天瑪特希望將資源集中在與業務成長相關的策略專案上，並需要更實用的ERP支援服務來更有效地管理其快速變化的配送業務。鑒於Rimini Street可提供優質服務，樂天瑪特選擇該公司來最佳化支援服務。

全面的支援服務協助提高IT團隊的效率

樂天瑪特的第一家門市於1998年在Kangbyeon開業，目前已在韓國和海外擴張到175家店。該公司依靠客製化的大型甲骨文資料庫來管理其零售商店、配送和物流。甲骨文的支援服務費用占其IT預算的很大一部分。

樂天瑪特系統策略部門負責人Jung-soo Pyo表示：「Rimini Street對樂天瑪特的現狀進行了詳細分析，包括削減成本的必要性和軟體供應商支援計畫的服務問題等，隨後提出了量身打造的支援服務，以充份滿足我們的需求。」

在切換至Rimini Street後，樂天瑪特獲得了更快的支援回應和解決方案提供速度，其IT員工的滿意度大幅提高。與其他Rimini Street所支援的客戶一樣，樂天瑪特也分配到一名當地的首席支援工程師。這些工程師在企業軟體領域擁有平均20年的工作經驗，並由功能和技術工程師團隊作為強大後盾。該公司還能夠受惠於Rimini Street的超快回應服務層級協定，即對一級優先(P1)重大問題的回應時間不超過10分鐘。

Pyo表示：「改用Rimini Street後，我們得以擺脫供應商主導的服務政策，並能夠專注於以業務為導向的服務。IT服務的工作效率得到極大提升，我們提出的問題能夠更快地獲得回應和支援。」

效能最佳化之後，樂天瑪特計畫將其IT人員和節約的資金用於適用於未來需求的投資，包括可推動業務創新的轉型計畫和專案。為了更好地支援公司的IT藍圖，樂天瑪特正在審核多項計畫，讓Rimini Street為其更多的業務領域提供支援，並考慮將服務範圍擴大到整個樂天集團。

Rimini Street韓國區域總經理Hyungwook Kevin Kim表示：「在改用Rimini Street提供支援服務後，樂天瑪特不僅增強了數位化競爭力，還能夠擺脫供應商的升級週期，並重新控制自己的IT藍圖。Rimini Street屢獲殊榮的服務由我們的人工智慧專利技術提供支援，已幫助全球數千家公司大幅削減企業軟體維護成本、利用節省的資金來解決短期預算問題，以及投資於可加強競爭力和促進成長的數位化轉型計畫。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。如今，來自各行各業近4,700家的財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，股票回購計畫（如有）下的回購數額和時間，以及透過該計畫提高股東價值的能力；信貸安排持續債務服務義務以及金融和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響，包括LIBOR中斷和向任何其他利率基準過渡的不確定性；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的營運和財務影響，以及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為應對持續的新冠疫情所採取的措施；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，包括恐怖主義和專門針對某個國際區域的地緣政治行動；Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；待決訴訟或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救內部控制中任何已發現重大漏洞的能力；政府法律和法規的變化，包括稅法的變化或我們所採取的稅收狀況的不利結果，或我們未能為稅務事件建立足夠的準備金；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用最近推出產品和服務的情況，包括Application Management Services (AMS)產品以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；我們吸引和留住合格人員的能力；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；季節性趨勢對我們經營結果的影響，包括供應商提供的軟體支援和管理服務的合約續簽週期；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊技術系統及其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私和資料保護規定；以及Rimini Street於2022年5月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」及「關於前瞻性陳述的警告性聲明」項下所討論的內容，以及Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件不時對此等內容的更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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