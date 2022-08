FRUIT OF THE LOOM® en RECOVER™ lanceren betaalbare en duurzame T-shirtcollectie

The Fruit of the Loom® x Recover™ tee collection (Photo: Recover™)

BOWLING GREEN, Ky.--(BUSINESS WIRE)--Fruit of the Loom, maker van de iconische kleding van het merk FRUIT OF THE LOOM®, werkt samen met het toonaangevende materiaalwetenschappelijke bedrijf Recover Textile Systems, S.L., maker van Recover™-vezel, om met ingang van vandaag een nieuwe collectie klassieke unisex T-shirts uit te brengen.

Met inclusieve maatvoering en verantwoord geproduceerde stof en materiaal, is elk duurzaam ontworpen T-shirt gemaakt van de beste gerecyclede 20% Recover™-katoenvezel en verkrijgbaar in acht kleuren. Elk T-shirt kost $ 15. De limited-edition collectie is vanaf 30 augustus te koop op Fruit.com en Amazon, zolang de voorraad strekt.

De nieuwe collectie katoenen Recover™-T-shirts is een van de vele manieren waarop Fruit of the Loom haar doel bereikt om de 'duurzame inkoop van belangrijke materialen te vergroten', zoals uiteengezet in het wereldwijde duurzaamheidsplan van het bedrijf, Fruitful Futures™. Het plan documenteert specifieke toezeggingen verspreid over drie belangrijke pijlers: mensgericht, planeetbewust en productauthenticiteit.

"Deze collectie is de nieuwste manier waarop Fruit of the Loom voor het hele bedrijf duurzamere producten produceert. Als een van 's werelds grootste fabrikanten en verkopers van vrijetijdskleding, zetten we ons in om onze impact op het milieu in de totale waardeketen te verminderen," aldus Mercedes Lopez, Vice President Corporate Social Responsibility bij Fruit of the Loom.

De samenwerking met Recover en het gebruik van hun katoen stelt het bedrijf in staat een circulair duurzaam programma aan te bieden dat gebruik maakt van textielproductieafval om hoogwaardige gerecyclede katoenvezels te creëren. De bedrijfseigen gerecyclede katoenvezel van Recover is een van de vezels met de laagste impact op de markt, waardoor de koolstof- en watervoetafdruk van de kleding die met de vezel wordt geproduceerd aanzienlijk wordt verminderd. Door samen te werken met Recover, blijft Fruit of the Loom haar innovatie en toewijding aan duurzaamheid tonen.

"We zijn verheugd om samen te werken met Fruit of the Loom om de acceptatie van duurzame initiatieven binnen het vrijetijdskledingsegment te versnellen. De universaliteit van de collectie past perfect bij de waarden van het merk Recover™ om circulaire mode voor iedereen te bereiken,” verklaarde Boris Mercier, Senior Vice President Marketing bij Recover.

Ga voor meer informatie over de nieuwe collectie of de duurzaamheidsverplichtingen van Fruit of the Loom naar Fruit.com.

Over Recover

Recover is een toonaangevend materiaalwetenschappelijk bedrijf en een wereldwijde producent van hoogwaardige gerecyclede katoenvezels en katoenvezelmengsels met lage impact. De premium, milieuvriendelijke en kostenconcurrerende producten worden gemaakt in samenwerking met de toeleveringsketen voor wereldwijde retailers en merken, en bieden een duurzame oplossing om circulaire mode voor iedereen te bereiken. Als familiebedrijf van de vierde generatie, en gesteund door recente investeringen van STORY3 Capital en Goldman Sachs, heeft Recover als missie de opschaling van zijn bedrijfseigen technologie om een blijvende positieve impact op het milieu te hebben, en het aangaan van samenwerkingsverbanden met merken/retailers en andere changemakers om de duurzaamheidsdoelstellingen van de sector te halen. Ga voor meer informatie naar www.recoverfiber.com en volg @recoverfiber op sociale media.

Over Fruit of the Loom

Fruit of the Loom is al 170 jaar een vertrouwde expert in ondergoed en vrijetijdskleding en maakt comfortabele kwaliteitsproducten voor iedereen en elk lichaam. We zijn geobsedeerd door zelfs de kleinste details, zodat mensen zich vrij kunnen voelen om zich te concentreren op de dingen die voor hen het belangrijkst zijn. En we proberen onszelf niet al te serieus te nemen - zo is het gewoon leuker! Bezoek ons op Fruit.com voor meer informatie over Fruit of the Loom.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.