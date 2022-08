FRUIT OF THE LOOM® et RECOVER™ lancent une collection de t-shirts abordables et durables

The Fruit of the Loom® x Recover™ tee collection (Photo: Recover™)

The new range of tees are made with 20% Recover™ recycled cotton fiber, transforming textile waste into new garments. (Photo: Recover™)

The Fruit of the Loom® x Recover™ tee collection (Photo: Recover™)

The new range of tees are made with 20% Recover™ recycled cotton fiber, transforming textile waste into new garments. (Photo: Fruit of the Loom®)

Fruit of the Loom® has partnered with Recover™ to release a collection of classic, unisex t-shirts made from responsibly sourced fabric and material. (Photo: Recover™)

Fruit of the Loom® has partnered with Recover™ to release a collection of classic, unisex t-shirts made from responsibly sourced fabric and material. (Photo: Recover™)

BOWLING GREEN, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--Fruit of the Loom qui fabrique les vêtements emblématiques FRUIT OF THE LOOM®, s'associe à Recover Textile Systems, S.L., une société de premier plan, spécialisée en sciences des matériaux et productrice de la fibre Recover™, pour lancer à partir d’aujourd'hui une nouvelle collection de t-shirts classiques et unisexes.

Chaque t-shirt conçu de manière durable de cette collection size-inclusive fabriquée avec des tissus et des matières écoresponsables, inclut à hauteur de 20 % la fibre de coton recyclée de haute qualité Recover™. Cette collection se décline en huit couleurs et chaque t-shirt est au prix de 15 $. Cette dernière, en édition limitée, sera en vente à partir du 30 août sur Fruit.com et Amazon, jusqu'à épuisement des stocks.

Cette nouvelle collection de t-shirts en coton Recover™ représente l'une des nombreuses façons pour Fruit of the Loom de mettre en œuvre son objectif d'« optimisation de l'approvisionnement durable des matières clés », comme le souligne son plan de développement durable mondial, Fruitful Futures™. Ce plan d’engagement précis s’articule autour de trois piliers principaux : l’être humain, la planète et l'authenticité du produit.

« Cette collection constitue l’étape la plus récente de l’initiative de Fruit of the Loom en matière de fabrication de produits plus durables dans l'ensemble de l'entreprise. En tant que l'un des plus grands fabricants et distributeurs de vêtements décontractés au monde, nous nous engageons à réduire notre impact environnemental sur l'ensemble de la chaîne de valeur », déclare Mercedes Lopez, vice-présidente de la responsabilité sociale des entreprises chez Fruit of the Loom.

Grâce à ce partenariat avec Recover et à l'utilisation de son coton, l'entreprise est en mesure de proposer un programme durable circulaire qui met à profit les déchets textiles pour créer une fibre de coton recyclé de haute qualité. La fibre de coton recyclé exclusive de Recover est l'une des fibres à plus faible impact disponible sur le marché. Les vêtements incorporant cette fibre présentent une empreinte carbone et hydrique considérablement réduite. À travers cette collaboration avec Recover, Fruit of the Loom continue de démontrer son innovation et son engagement envers le développement durable.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Fruit of the Loom qui vise à accélérer l'adoption d'initiatives en faveur du développement durable dans le segment des vêtements décontractés. L'universalité de la collection correspond parfaitement aux valeurs de la marque Recover™ qui prône une mode circulaire pour tous », déclare Boris Mercier, vice-président principal du marketing chez Recover.

Pour de plus amples renseignements sur la nouvelle collection ou sur les engagements en faveur du développement durable de Fruit of the Loom, rendez-vous sur Fruit.com.

À propos de Recover

Recover est une société de premier plan, spécialisée en sciences des matériaux et productrice mondiale de fibres de coton et de fibres de mélange de coton recyclées de haute qualité et à faible impact. Ses produits haut de gamme, respectueux de l'environnement et économiquement compétitifs sont créés en partenariat avec la chaîne d'approvisionnement pour des détaillants et des marques du monde entier, offrant ainsi une solution durable pour parvenir à une mode circulaire pour tous. Entreprise familiale de quatrième génération, soutenue par les investissements récents de STORY3 Capital et de Goldman Sachs, Recover poursuit sa mission de déployer sa technologie exclusive en vue de produire un impact positif et durable sur l'environnement, tout en s'associant avec des marques/détaillants et autres acteurs du changement pour répondre aux objectifs de développement durable de l'industrie. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

À propos de Fruit of the Loom

Depuis 170 ans, le spécialiste de confiance Fruit of the Loom, fabrique des sous-vêtements et des vêtements décontractés à la fois confortables et de qualité pour tout le monde et adaptés à tous les corps. Nous aimons contrôler le moindre détail afin que nos clients puissent se concentrer sur les choses qui comptent le plus dans leur vie. Nous essayons également de ne pas nous prendre trop au sérieux, c'est plus amusant de cette façon-là. Pour tout complément d'information sur Fruit of the Loom, rendez-vous sur Fruit.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.