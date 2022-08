Ipsen et Marengo Therapeutics annoncent la conclusion d’un partenariat stratégique afin de développer deux traitements candidats de précision en immuno-oncologie en phase clinique à partir de la plateforme STAR de Marengo

PARIS & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) et Marengo Therapeutics, Inc. annoncent aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique afin de développer en phase clinique deux traitements candidats précliniques à partir de la plateforme STAR de Marengo. Cette collaboration bénéficiera non seulement de l’expertise unique de Marengo en R&D concernant un nouveau mécanisme d’activation des lymphocytes T, mais aussi de la présence internationale d’Ipsen en oncologie dans le cadre du développement clinique et de la commercialisation.

Conformément aux conditions du contrat, Ipsen effectuera un premier paiement de 45 millions de dollars, ainsi que des versements ultérieurs qui pourront s’élever jusqu’à un total de 1,592 milliard de dollars si toutes les étapes sont respectées, en plus du paiement de redevances progressives sur les ventes. Marengo assurera le développement préclinique et assumera les coûts associés jusqu’au dépôt de la demande d’approbation des nouveaux médicaments expérimentaux auprès des autorités américaines (FDA). Ipsen sera en charge du développement clinique et de la commercialisation.

Grâce à la solide expérience de nos équipes et de celles de Marengo en matière de développement et de commercialisation de médicaments en oncologie, nous pourrons exploiter tout le potentiel des traitements candidats et ce, pour de nombreuses indications de cancer.

« La découverte fondamentale de Marengo, relative à l’activation des sous-groupes de lymphocytes T via le récepteur de cellules T Vβ, est sans précédent et se distingue particulièrement des technologies actuelles que nous connaissons en immuno-oncologie », a déclaré Howard Mayer, Vice-Président Exécutif et Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen. « La conclusion de ce partenariat avec Marengo nous permet de poser des bases solides pour garantir une collaboration réussie, dans la lignée de nos efforts pour développer de nouveaux traitements durables qui viendront consolider notre portefeuille R&D en oncologie et renforcer notre engagement envers les patients atteints d’un cancer. »

« Ce partenariat stratégique avec Ipsen témoigne de notre ambition commune à développer des traitements innovants pour répondre aux besoins des patients atteints d’un cancer », a déclaré Zhen Su, Directeur général de Marengo Therapeutics. « Marengo a à cœur de mettre son approche de la médecine de précision au service de l’immuno-oncologie, avec un focus sur l’activation des lymphocytes T. Cette collaboration est une marque de reconnaissance importante vis-à-vis non seulement de notre principal médicament candidat, mais surtout de notre plateforme STAR. Ce partenariat est le fruit du développement exceptionnel, de l’ambition et de l’innovation dont notre plateforme scientifique fait preuve. »

À propos d’Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique de taille moyenne leader au niveau mondial, focalisé sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, Maladies Rares et Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en Médecine de Spécialité au cours de l’exercice 2021, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Parallèlement à sa stratégie d’innovation externe, la R&D d’Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie. Paris-Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États-Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 4 500 personnes dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est ipsen.com.

À propos de Marengo Therapeutics

Spécialisée dans les centrales énergétiques de la cellule (ATP), Marengo Therapeutics, Inc, est une entreprise qui ouvre la voie avec des médicaments premiers de leur classe thérapeutique, capables d’activer la bonne réponse immunitaire afin de favoriser une protection à vie contre le cancer. Forte d’une équipe de chercheurs passionnés, engagés et expérimentés en immuno-oncologie, la plateforme propriétaire STAR (Selective T Cell Activation Repertoire) de Marengo s’appuie sur une compréhension biologique approfondie de la fonction des cellules T et de la signalisation des récepteurs afin de façonner un monde où chacun peut vaincre le cancer grâce à son propre système immunitaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : marengotx.com.

À propos de la plateforme STAR

La plateforme STAR (Selective T Cell Activation Repertoire) de Marengo est une bibliothèque de protéines de fusion multi-spécifiques qui cible des variants TCR Vβ spécifiques, fusionnés à différentes fractions co-stimulatrices, afin de développer de puissants activateurs de cellules T. La particularité de cette plateforme réside dans sa capacité à améliorer la réponse des lymphocytes T dans des sous-groupes de lymphocytes T sélectionnés afin de générer des lymphocytes T endogènes, hautement fonctionnels et destructeurs de cellules cancéreuses pour les tumeurs solides. L’actif principal STAR0602 est le premier activateur de lymphocytes T généré par la plateforme et devrait entrer en phase clinique fin 2022, après le dépôt de la demande d’approbation d’un nouveau médicament expérimental.

