Wejo加入MONET聯盟，進一步推動國際行動運輸創新

英格蘭曼徹斯特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Wejo是Smart Mobility for Good™以及網聯汽車、電動汽車和自動駕駛汽車雲和軟體解決方案的全球領導者。公司今天宣布已加入MONET聯盟，該聯盟是一家積極促進日本行動運輸服務產業合作和創新的組織。加入MONET聯盟後，Wejo將有機會與從數百個產業領先的多元化成員中精選出的公司合作，共同推動行動運輸創新和公共運輸行動即服務(Mobility-as-a-Service, MaaS)市場的發展。根據矢野經濟研究所(Yano Research Institute)的資料，2030年該市場的規模可能達到610億美元。

憑藉推出的開創性解決方案，Wejo將為成員間的集體對話提供新的觀點和想法，同時擴大其在日本的影響力。日本是世界第三大經濟體，城市化水準很高，將吸引並激勵Wejo為該市場開發創新的智慧行動運輸解決方案。根據Statista發布的《日本汽車產業》報告，日本年產汽車高達810萬輛，該數字非常契合Wejo的發展目標，即利用其網聯車輛資料和Smart Mobility for Good™技術產生更加全球化的影響。

Wejo創辦人兼執行長Richard Barlow表示：「隨著日本MaaS產品實現預期成長，我們預計到2030年Wejo的Smart Mobility for Good產品和服務可能形成近30億美元的潛在市場。我們很榮幸能成為MONET聯盟的一員，透過加入集體對話協助日本加速行動運輸創新。」

MONET Technologies, Inc.成立於2019年3月，是一家由軟銀集團、豐田汽車公司和其他專注於行動運輸的公司共同創立的合資企業。該聯盟成員包括來自建築、金融、教育和房地產等廣泛產業的組織。憑藉各種類別的成員公司，MONET聯盟可利用多元化思想，加強並更好地服務於當下政府和企業採用的行動運輸技術，以及正在面向未來政府和企業開發中的技術。透過以自動駕駛解決方案作為預期目標的MaaS業務發展，MONET聯盟旨在推動新一代行動運輸服務，解決行動運輸方面的社會問題，並創造行動運輸價值。

Wejo在MONET聯盟中的作用將是提供專家意見，以改善行動運輸生態系統。作為對其貢獻的回報，Wejo希望能從其他成員公司那裡獲得寶貴的見解，以精心打造一套更全面的資料分析產品，從而充份滿足潛在客戶需求。

如需瞭解有關MONET聯盟的更多資訊，請造訪https://consortium.monet-technologies.com/。

關於Wejo

Wejo Group Limited是網聯汽車、電動汽車和自動駕駛汽車雲和軟體分析領域的全球領導者，透過轉換和解析歷史和即時車輛資料徹底改變我們的生活、工作和旅行方式。Wejo從全球涵蓋多個品牌、產品和車型的近1,300萬車輛和迄今767億次行程中收集整理出數兆個資料點，然後將這些資料流程進行大規模的標準化和增強，從而實現Smart Mobility for GoodTM所帶來的更智慧行動運輸。Wejo與合乎道德標準、志同道合的公司和組織合作，共同將這些資料轉化為洞見，為消費者創造價值。憑藉全面、可信賴的資料、資訊和情報，Wejo致力於為所有人建立更智慧、更安全、更加永續的世界。Wejo創立於2014年，目前擁有逾300名員工，在英國曼徹斯特和在全球推展業務的地區設有辦事處。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.wejo.com，或者透過LinkedIn、Twitter和Instagram聯絡我們。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」。如需瞭解更多資訊，請點選此連結：

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