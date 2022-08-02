Wejo加入MONET联盟，进一步推动国际移动出行创新

英格兰曼彻斯特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Wejo是Smart Mobility for Good™以及网联汽车、电动汽车和自动驾驶汽车云和软件解决方案的全球领导者。公司今天宣布已加入MONET联盟，该联盟是一家积极促进日本移动出行服务行业合作和创新的组织。加入MONET联盟后，Wejo将有机会与从数百个行业领先的多元化成员中精选出的公司合作，共同推动移动出行创新和移动出行即服务(MaaS)市场的发展。根据矢野经济研究所(Yano Research Institute)的数据，2030年该市场的规模可能达到610亿美元。

依托推出的开创性解决方案，Wejo将为成员间的集体对话提供新的视角和想法，同时扩大其在日本的影响力。日本是世界第三大经济体，城市化水平很高，将吸引并激励Wejo为该市场开发创新的智能移动出行解决方案。根据Statista发布的《日本汽车行业》报告，日本年产汽车高达810万辆，该数字非常契合Wejo的发展目标，即利用其网联车辆数据和Smart Mobility for Good™技术产生更加全球化的影响。

Wejo创始人兼首席执行官Richard Barlow表示：“随着日本MaaS产品实现预期增长，我们预计到2030年Wejo的Smart Mobility for Good产品和服务可能形成近30亿美元的潜在市场。我们很荣幸能成为MONET联盟的一员，通过加入集体对话助力日本加速移动出行创新。”

MONET Technologies, Inc.成立于2019年3月，是一家由软银集团、丰田汽车公司和其他专注于移动出行的公司共同创立的合资企业。该联盟成员包括来自建筑、金融、教育和房地产等广泛行业的组织。凭借各种类别的成员公司，MONET联盟可利用多元化思想，加强并更好地服务于当下政府和企业采用的移动出行技术，以及正在面向未来政府和企业开发中的技术。通过以自动驾驶解决方案作为预期目标的MaaS业务发展，MONET联盟旨在推动新一代移动出行服务，解决移动出行方面的社会问题，并创造移动出行价值。

Wejo在MONET联盟中的作用将是提供专家意见，以改善移动出行生态系统。作为对其贡献的回报，Wejo希望能从其他成员公司那里获得宝贵的见解，以精心打造一套更全面的数据分析产品，从而更好地满足潜在客户需求。

如需了解有关MONET联盟的更多信息，请访问https://consortium.monet-technologies.com/。

关于Wejo

Wejo Group Limited是网联汽车、电动汽车和自动驾驶汽车云和软件分析领域的全球领导者，通过转换和解析历史和实时车辆数据彻底改变我们的生活、工作和旅行方式。Wejo从全球涉及多个品牌、产品和车型的近1,300万车辆和迄今767亿次行程中收集整理出数万亿个数据点，然后将这些数据流进行大规模的标准化和增强，从而实现Smart Mobility for GoodTM所带来的更智能移动出行。Wejo与合乎道德标准、志同道合的公司和组织合作，共同将这些数据转化为洞见，为消费者创造价值。凭借全面、可信的数据、信息和情报，Wejo致力于为所有人建立更智能、更安全、更加可持续的世界。Wejo创立于2014年，目前拥有逾300名员工，在英国曼彻斯特和在全球开展业务的地区设有办事处。如需了解更多信息，请访问：www.wejo.com，或者通过LinkedIn、Twitter和Instagram联系我们。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”。如需了解更多信息，请点击此链接：

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