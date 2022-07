TotalEnergies et ADNOC s’associent dans la distribution de carburants en Egypte

LE CAIRE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le partenariat entre TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et ADNOC se renforce après la signature par ADNOC Distribution d’un accord lui permettant d’acquérir une participation de 50 % au capital de TotalEnergies Marketing Egypt LLC pour un montant d’environ 200 millions USD. Cette nouvelle transaction fait suite à la signature de l’accord de partenariat stratégique signé par TotalEnergies et ADNOC à l'occasion de la visite d’État à Paris de Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Emirats arabes unis.

Créée en 1998, TotalEnergies Égypte opère environ 7 % des stations-service du pays. Le partenariat proposé entre TotalEnergies, compagnie multi-énergies mondiale, et ADNOC Distribution, numéro un de la distribution de carburants aux Émirats arabes unis, englobe un portefeuille de 240 stations-service ainsi que des activités de vente de carburants en gros, de carburant pour l’aviation et de lubrifiants.

La transaction devrait être finalisée d’ici le premier trimestre 2023, sous réserve de certaines conditions, et notamment de l’obtention des autorisations réglementaires habituelles.

Thierry Pflimlin, directeur général Marketing & Services de TotalEnergies, a déclaré : « TotalEnergies est ravie d’unir ses forces à celles d’ADNOC Distribution en Égypte. La vaste expérience d’un distributeur de carburants expérimenté dans la région du Conseil de coopération du Golfe apportera une valeur ajoutée significative à notre filiale en Égypte. Nous sommes heureux de collaborer avec ADNOC Distribution dans le cadre d'une stratégie de croissance commune. »

Bader Saeed Al Lamki, CEO d’ADNOC Distribution, a déclaré : « TotalEnergies Égypte est une entreprise bien implantée, riche d’un solide palmarès en excellence opérationnelle et d’une connaissance fine de ce secteur de la distribution. Cette initiative s'inscrit dans notre vision de faire d'ADNOC Distribution un leader régional dans le secteur de la distribution de carburant. Nous sommes ravis de nous associer à TotalEnergies pour fournir un service de qualité à nos clients et accélérer notre expansion internationale en Égypte et au-delà. »

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de ADNOC Distribution

ADNOC Distribution est le principal distributeur de carburants et opérateur de magasins de proximité aux EAU. ADNOC Distribution exploite 464 stations de carburant au détail, 350 magasins de proximité au 31 mars 2022, et est le principal distributeur de carburants à des clients commerciaux, industriels et gouvernementaux dans l'ensemble des EAU. ADNOC Distribution est le seul détaillant de carburants opérant dans les sept émirats des EAU et, en 2018, a étendu ses opérations de carburants de détail à l'échelle internationale au Royaume d'Arabie saoudite, où il exploite 55 stations de carburants de détail au 31 mars 2022. Pour en savoir plus, visitez le site www.adnocdistribution.ae.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”)

