非營利性募資平臺Heroe5推出The Good Society，利用Web3管道為慈善機構提供永續的財務效益

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--非營利性募資平臺Heroe5™今天宣佈創建The Good Society™，以解決慈善機構對永續募資平臺不斷成長的需求。The Good Society旨在讓人們更瞭解和支持那些致力於為社區帶來正向影響的全球事業，是首個專注於利用Web3解決方案來達成這一目標的專案。

Heroe5平臺和The Good Society的創始成員兼執行長Sebastien Heimann表示：「The Good Society是籌款活動進化過程中的重大一步，是創造藝術影響力體驗的Web3平臺。隨著全球紛紛採用Web3，慈善機構需要更多的籌款工具來引領潮流，並採用新的方式來吸引潛在的捐贈者。The Good Society將提供這些創新，可以讓慈善機構獲得重要事業所需的關鍵資金和關注度，同時滿足大眾對數位收藏品不斷增長的興趣。」

每月一次的投放將釋出1,800個數位收藏品，這些收藏品由知名藝術家設計，用於支持一系列致力於改善環境、野生動物、人權以及人類集體健康和福祉的非營利性機構。這些藝術影響力體驗的一部分將為代幣持有者提供接觸獨特活動的永久管道。

藝術家Nate Mohler為The Good Society的首項計畫創作了名為《Out of Sight | Out of Mind》的作品，其受益者為Lonely Whale、No More Plastic和Oceanic Global。該數位收藏品的解析度為3840 x 3840畫素，時間為26秒，分層添加了「白聲」，凸顯了城市環境中人為塑膠污染對脆弱海洋生態系統造成的風險，同時強調人們對海洋欠缺瞭解。《Out of Sight | Out of Mind》中出現的眾多城市包括倫敦、洛杉磯和巴黎。

Mohler表示：「無論你住在哪裡，海洋都提供人們呼吸所需的氧氣，滋養著人們所吃的食物，並調控大氣的溫度。如果沒有健康的海洋，那麼人類在陸地上的體驗就會大不相同。該作品講述的並不是海洋而是主要城市，後者佔全部碳排放量的60%，但其面積不到地球表面的1%。與我正在製作的系列《Painted Cities》一樣，該作品採用三種獨特的手法，旨在呈現轉瞬即逝、更加夢幻的城市回憶。」

在每一次投放中，每15件數位收藏品中將有一件會讓所有者體驗由受益機構和藝術家提供的活動。首次發佈提供的一些體驗包括：

巴黎時裝週兩張前排座位門票

Oceanic Global海洋保護年度聚會的兩張門票

與Nate Mohler進行年度藝術評論通話

Lonely Whale年度領導力虛擬市政廳活動邀請函。該活動將討論其計畫，並預覽其影響力報告

數位收藏品收藏者可輕易地用信用卡或Tezos區塊鏈的加密貨幣Tez幣購買藝術作品。Tez幣將於東部時間8月12日下午2點鑄造。在售罄之後，受益機構將收到超過100萬美元的新資金，而且，隨著數位收藏品的轉售，這些組織還將從每次交易中獲得轉售費。

受益組織引言

「Lonely Whale的目標十分簡單，就是讓塑膠遠離海洋。我們要感謝每一位透過The Good Society購買Nate Mohler劃時代非同質化代幣(NFT)的人士，此舉將支持薄膜塑膠替代品的創意開發和市場採用，並可每年直接解決時尚產業使用的近1,800億個塑膠袋。」——Lonely Whale創意長Harry Bernstein

「塑膠污染已經成為我們這個時代最大的環境問題之一。塑膠微粒到處都是，例如深海、南極海冰，甚至是山中或城市中的雨水。塑膠污染不僅會污染地球，也會污染人類的血液。我們必須馬上採取行動。我們十分感激The Good Society為No More Plastic基金會提供這筆可觀的資金。我們將利用這筆資金繼續從事我們的工作，為流入海洋的塑膠和微塑膠的循環畫上句點。」——No More Plastic創辦人兼總裁Rosalie Mann

「我們居住在藍色的星球上，地球70%的表面都被海洋覆蓋，海洋為我們提供呼吸所需的氧氣。我們的福祉與海洋息息相關。受益於The Good Society及其創新的募資平臺和模式，以及卓越的藝術家Nate Mohler，Oceanic Global將能夠繼續為個人、社區和產業賦能，帶來正向的變化，從而營造生機勃勃的海洋。」——Oceanic Global創辦人兼執行總監Lea d'Auriol

關於The Good Society

The Good Society利用非同質化代幣的力量來資助全球倡議。每個月都將投放由知名數位藝術家設計的新非同質化代幣，以提升人們對致力於改善環境、人權和人類共同健康和福祉的非營利性機構的認識，並為其籌集資金。The Good Society由募資平臺Heroe5共同創辦人兼執行長Sebastien Heimann領導，利用Web3的獨特性來提供強大的常續性資金來源。如欲瞭解更多資訊，請造訪thegoodsociety.org。

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