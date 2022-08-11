非营利性融资平台Heroe5推出The Good Society，利用Web3渠道为慈善机构提供可持续的财务效益

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--非营利性融资平台Heroe5™今天宣布打造The Good Society™计划，以满足慈善机构对可持续融资平台不断增长的需求。The Good Society旨在让人们更多地了解和支持那些致力于为社区带来积极影响的全球事业，是首个专注于利用Web3解决方案来实现这一目标的项目。

Heroe5平台和The Good Society计划的创始成员兼首席执行官Sebastien Heimann表示：“ The Good Society掀开了资金筹集行业革命的重要新篇章，是一个用于创造艺术影响力体验的Web3平台。随着全球纷纷采用Web3，慈善机构需要更多的筹资工具来引领潮流，并采用新的方式来吸引潜在的捐赠者。The Good Society将提供这些创新，可以让慈善机构获取重要事业所需的关键资金和关注度，同时满足公众对数字藏品的不断增长兴趣。”

一月一次的投放将释放1,800个数字藏品，这些藏品由知名艺术家设计，用于支持一系列从事环境、野生动物、人权以及人类集体健康和福祉改善的非营利性机构。这些艺术影响力体验的一部分将为代币持有者提供接触独特活动的永久渠道。

艺术家Nate Mohler为The Good Society的首个项目创作了名为《Out of Sight | Out of Mind》的作品，其受益对象为Lonely Whale、No More Plastic和Oceanic Global。该数字藏品分辨率为3840 x 3840像素，时长为26秒，分层添加了“白声”，凸显了城市环境中人为塑料污染给脆弱海洋生态系统带来的风险，同时强调了人们对海洋了解的不足。《Out of Sight | Out of Mind》中出现的众多城市包括伦敦、洛杉矶和巴黎。

Mohler表示：“ 无论你在哪里居住，海洋都在提供人们呼吸所需的氧气，滋养着人们所吃的食物，并调控着大气的温度。如果海洋健康出现问题，那么人类在陆地上的体验就会出现很大变化。该作品讲述的并不是海洋而是主要的城市，后者的碳排放占到了总量的60%，但其面积不到地球表面的1%。与我正在制作的作品《Painted Cities》一样，该作品采用了三种独特的手法，旨在呈现一个转瞬即逝、更加梦幻的城市回忆。”

在每一次投放中，每15个数字藏品中将有一个会让所有者体验由受益机构和艺术家提供的活动。首次发布提供的一些体验包括：

巴黎时装周两张前排座位门票

Oceanic Global海洋保护年度聚会的两张门票

与Nate Mohler进行年度艺术评论通话

Lonely Whale年度领导力虚拟市政厅活动邀请函。该活动将讨论其项目，并预览其影响力报告

数字藏品收藏者可轻松地通过信用卡或Tezos区块链的加密货币Tez币购买艺术作品。Tez币将于东部时间8月12日下午2点铸造。在售罄之后，受益机构将收到超过100万美元的新资金，而且，随着数字藏品的转售，这些组织还将从每次交易中获得转售费。

受益组织引言

“ Lonely Whale的目标十分简单，就是让塑料远离海洋。我们要感谢每一位通过The Good Society购买Nate Mohler划时代非同质化代币(NFT)的人士，此举将支持薄膜塑料替代品的创意开发和市场采用，并在每年直接消除时尚行业使用的近1,800亿个塑料袋。”——Lonely Whale首席创意官Harry Bernstein

“塑料污染已经成为我们这个时代最大的环境问题。塑料微粒到处都是，例如深海、南极海冰，甚至是山中或城市中的雨水。塑料污染不仅会污染地球，也会污染人类的血液。我们必须马上采取行动。我们十分感激The Good Society授予No More Plastic基金会这笔可观的资金。我们将利用这笔资金继续开展我们的工作，为流入海洋的塑料和微塑料的循环画上句号。”——No More Plastic创始人兼总裁Rosalie Mann

“我们居住在一个蓝色的星球上，地球70%的表面都被海洋覆盖，海洋为我们提供呼吸所需的氧气。我们的福祉与海洋息息相关。得益于The Good Society及其创新的筹资平台和模式，以及卓越的艺术家Nate Mohler，Oceanic Global将能够继续赋能个人、社区和行业，带来积极的变化，从而营造一个生机勃勃的海洋。”——Oceanic Global创始人兼执行总监Lea d'Auriol

关于The Good Society

The Good Society利用非同质化代币的力量来资助全球倡议。每个月都将投放一种由知名数字艺术家设计的新非同质化代币，以提升人们对从事环境、人权和人类共同健康和福祉改善工作的非营利性机构的认识，并为其筹集资金。The Good Society由筹资平台Heroe5联合创始人兼首席执行官Sebastien Heimann执掌，利用Web3的独特性来提供强大的常续性资金来源。如需了解更多信息，请访问thegoodsociety.org。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。