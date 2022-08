Heroe5, uma plataforma de financiamento sem fins lucrativos, lança o The Good Society, que adota a abordagem Web3 para o benefício financeiro sustentável de instituições de caridade

Nate Mohler's “Out of Sight | Out of Mind” is the first release from The Good Society, a new project providing Web3 art impact experiences that raise awareness and financial benefit for global causes. 'Night Walk above Paris' (pictured) along with more than 1,500 digital collectibles drop on August 12 at 2pm ET.

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A plataforma de financiamento sem fins lucrativos, a Heroe5™, anunciou hoje a criação da The Good Society™ para atender à crescente necessidade de plataformas de financiamento sustentáveis para instituições de caridade. The Good Society é o primeiro projeto com foco em soluções Web3 que se destina a conscientizar e apoiar causas globais que trabalham para impactar positivamente nossas comunidades.

“ A The Good Society é uma próxima etapa vital na evolução do setor de arrecadação de fundos: uma plataforma Web3 para criar experiências de impacto nas artes”, disse Sebastien Heimann, membro fundador e CEO da Heroe5 e The Good Society. “ À medida que o mundo migra para a Web3, as instituições de caridade precisam de mais ferramentas de angariação de fundos para ficar à frente da curva e adotar novas maneiras de atrair a participação de doadores potenciais. A The Good Society oferecerá essas inovações, o que possibilitará levantar financiamentos essenciais e a conscientização para causas vitais, ao mesmo tempo em que alimenta o crescente interesse do público em colecionáveis digitais.”

A cada lançamento, 1.800 colecionáveis digitais produzidos por artistas aclamados serão lançados a cada mês para apoiar várias organizações sem fins lucrativos que trabalham para aprimorar o meio ambiente, a vida selvagem, os direitos humanos e nossa saúde e bem-estar coletivos. Uma porcentagem destas experiências de impacto artístico concederá aos portadores de token acesso a eventos exclusivos em perpetuidade.

O artista Nate Mohler criou o projeto “ Out of Sight | Out of Mind” para o primeiro programa da The Good Society, que beneficia as organizações Lonely Whale, No More Plastic e Oceanic Global. Os colecionáveis digitais, com dimensões de 3840 x 3840 pixels, com 26 segundos de duração e camadas com “som branco”, enfatizam o risco para os frágeis ecossistemas oceânicos da poluição do plástico causada pelo homem em ambientes urbanos e destacam o quanto ainda há muito para aprender. Três das muitas cidades que são apresentadas em “ Out of Sight | Out of Mind” incluem Londres, Los Angeles e Paris.

“ Não importa onde você vive, os oceanos fornecem o oxigênio que você respira, nutrem os alimentos que você come e regulam a temperatura do ar. Sem um oceano saudável, teríamos uma experiência de vida muito diferente na terra”, disse Mohler. “ Esta série não é dos oceanos, mas das grandes cidades, que emitem 60% de todas as emissões de carbono e representam menos de 1% da superfície da terra. Semelhante à minha série em andamento "Painted Cities" , existem três estilos únicos destinados a trazer uma memória mais efêmera e onírica da cidade.

Um em cada 15 colecionáveis digitais também possibilitará aos proprietários acesso a experiências que são oferecidas pelas organizações beneficiados e artistas para cada lançamento. Algumas das experiências ligadas a este primeiro lançamento incluem:

Dois assentos na primeira fila na Paris Fashion Week

Dois passes para o encontro anual da Oceanic Global para a conservação dos oceanos

Uma chamada anual de crítica artística com Nate Mohler

Convites para a prefeitura virtual anual de liderança da Lonely Whale, que discute seus programas e faz uma prévia do seu relatório de impacto

Os colecionadores digitais poderão facilmente adquirir a obra de arte com cartão de crédito ou Tez, criptomoeda do blockchain Tezos, quando forem cunhadas em 12 de agosto às 14h ET. Uma vez esgotados, mais de US$ 1 milhão (EUA) em novos financiamentos estarão disponíveis para as organizações beneficiadas e, à medida que os colecionáveis digitais forem revendidos, as organizações receberão pagamentos residuais de cada transação.

O que pensam as organizações beneficiadas

“ O objetivo da Lonely Whale é simples - manter o plástico fora do oceano. Queremos agradecer a cada pessoa que adquirir um dos marcantes NFTs de Nate Mohler por meio da The Good Society, que apoiará o desenvolvimento criativo e a adoção no mercado de alternativas ao plástico de película fina e abordará diretamente a questão dos quase 180 bilhões de sacos plásticos usados todos os anos pela indústria da moda.” – Harry Bernstein, diretor criativo da Lonely Whale

“ A poluição por plásticos se tornou um dos maiores flagelos ambientais do nosso tempo. Os microplásticos estão em toda parte: no fundo dos oceanos, no gelo antártico, mesmo na chuva que cai sobre as montanhas e cidades. A poluição causada por plásticos não apenas polui nosso planeta; polui nosso sangue. Devemos agir e a hora é agora. Somos muito gratos à The Good Society por confiar à No More Plastic Foundation esse generoso financiamento. Com ele, vamos continuar nosso trabalho para acabar com o ciclo de plásticos e microplásticos que fluem para nossos oceanos.” – Rosalie Mann, fundadora e presidente da No More Plastic

“ Vivemos em um planeta azul. O oceano cobre 70% da superfície da terra e produz cada outra respiração que tomamos. Nosso bem-estar está intrinsecamente ligado ao oceano. Graças à The Good Society e sua inovadora plataforma e modelo de captação de recursos – e ao extraordinário artista Nate Mohler – a Oceanic Global poderá continuar capacitando indivíduos, comunidades e indústrias para criar mudanças positivas para um oceano vibrante.” – Lea d'Auriol, fundadora e diretora executiva da Oceanic Global

Sobre a The Good Society

A The Good Society aproveita o poder dos tokens não substituíveis para financiar iniciativas globais. Idealizado por artistas digitais aclamados, todos os meses será lançado um novo NFT que aumenta a conscientização e garante um financiamento para organizações sem fins lucrativos, que trabalham para melhorar o meio ambiente, os direitos humanos e nossa saúde e bem-estar coletivos. Com liderança de Sebastien Heimann, cofundador e CEO da plataforma de captação de recursos Heroe5, a The Good Society tira proveito da singularidade da Web3 para oferecer uma fonte poderosa e recorrente de financiamento. Para obter mais informações, visite thegoodsociety.org.

