Heroe5, la plateforme de financement à but non lucratif, lance The Good Society pour adopter une approche Web3 et fournir des financements durables aux organismes caritatifs

Nate Mohler's “Out of Sight | Out of Mind” is the first release from The Good Society, a new project providing Web3 art impact experiences that raise awareness and financial benefit for global causes. 'Night Walk above Paris' (pictured) along with more than 1,500 digital collectibles drop on August 12 at 2pm ET.

Nate Mohler's “Out of Sight | Out of Mind” is the first release from The Good Society, a new project providing Web3 art impact experiences that raise awareness and financial benefit for global causes. 'Night Walk above Paris' (pictured) along with more than 1,500 digital collectibles drop on August 12 at 2pm ET.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--La plateforme de financement à but non lucratif Heroe5™ annonce aujourd'hui la création de The Good Society™ pour répondre au besoin croissant pour des plateformes de financements durables destinées aux organisations caritatives. The Good Society devient le premier projet consacré aux solutions Web3 visant à sensibiliser l'opinion et à soutenir des causes mondiales en veillant à avoir un impact positif sur nos collectivités.

"The Good Society est un cap vital dans l'évolution du secteur des levées de fonds: une plateforme Web3 pour créer des expériences artistiques à fort impact", déclare Sebastien Heimann, membre fondateur et PDG de Heroe5 et The Good Society. "Alors que le monde se tourne vers le Web3, les organismes caritatifs ont besoin de nouveaux outils de collecte de fonds pour garder une longueur d'avance et adopter de nouvelles méthodes d'interaction avec les donateurs potentiels. The Good Society fournira ces innovations pour leur permettre de lever des fonds cruciaux et sensibiliser l'opinion à des causes fondamentales, tout en satisfait l'intérêt croissant du public en matière de collectionnables numériques."

À chaque lancement, 1 800 collectionnables numériques créés par des artistes de renom seront émis chaque mois en soutien à un large éventail de travaux bénévoles visant à améliorer l'environnement, la faune, les droits humains, et notre santé et bien-être collectifs. Un pourcentage de ces expériences artistiques pertinentes donnera aux porteurs de jetons un accès permanent à des événements uniques.

L'artiste Nate Mohler a créé "Out of Sight | Out of Mind" pour le premier programme de The Good Society, en soutien à Lonely Whale, No More Plastic, et Oceanic Global. Les collectionnables numériques, de 3840 x 3840 pixels, 26 secondes et revêtus de "bruit blanc", mettent en avant le risque que représente la pollution plastique des environnements urbains pour les fragiles écosystèmes marins et soulignent à quel point il nous reste tout à apprendre. Trois des nombreuses villes figurant dans "Out of Sight | Out of Mind" incluent Londres, Los Angeles, et Paris.

"Peu importe où vous vivez, les océans fournissent l'air que vous respirez, abritent la nourriture que vous mangez, et régulent la température de l'air. Sans un océan en bonne santé, notre expérience terrestre serait très différente", déclare Mohler. "Cette série ne porte pas sur les océans mais sur les grandes villes, qui émettent 60% des émissions totales de carbone et représentent moins de 1% de la surface de la Terre. À l'instar de ma série en cours "Painted Cities", trois styles uniques sont utilisés pour conférer un souvenir plus éphémère et onirique de la ville."

Un collectionnable numérique sur 15 fournira également aux propriétaires un accès à des expériences proposées par les organismes bénéficiaires et les artistes à l'occasion de chaque lancement. Parmi les expériences liées à ce premier lancement figurent:

Deux places au premier rang à la Paris Fashion Week

Deux entrées pour le rassemblement annuel d'Oceanic Global en faveur de la conservation des océans

Un entretien artistique annuel avec Nate Mohler

Des invitations au rassemblement virtuel annuel de Lonely Whale, qui y présentera ses programmes et son rapport d'impact

Les collectionneurs numériques pourront aisément acquérir l'œuvre au moyen d'une carte de crédit ou de Tez, la cryptomonnaie de la blockchain Tezos, qui sera créée le 12 août à 14h00 ET. Une fois tous les exemplaires vendus, plus d'un million USD en nouveau financement sera mis à disposition des organisations bénéficiaires, et lorsque les collectionnables numériques seront revendus, les organisations recevront des paiements résiduels à chaque transaction.

Commentaires des organisations bénéficiaires

"L'objectif de Lonely Whale est simple: débarrasser les océans des déchets plastiques. Nous tenons à remercier chaque personne qui achète un des fabuleux NFT de Nate Mohler via The Good Society, qui soutiendra le développement créatif et l'adoption d'alternatives aux plastiques fins et aux près de 180 milliards de sacs en plastique utilisés chaque année par le secteur de la mode." – Harry Bernstein, responsable de la création, Lonely Whale

"La pollution plastique est devenue un des pires fléaux environnementaux de notre époque. Les microplastiques sont partout: dans les océans profonds, dans la glace antarctique, même dans la pluie tombant sur les montagnes et les villes. La pollution plastique ne pollue pas seulement notre planète, elle pollue aussi notre sang. Nous devons agir sans attendre. Nous sommes reconnaissants envers The Good Society pour avoir confié à No More Plastic Foundation ce généreux financement, grâce auquel nous continuerons notre travail pour mettre un terme au cycle des plastiques et des microplastiques qui se déversent dans nos océans." – Rosalie Mann, fondatrice et présidente, No More Plastic

"Nous vivons sur une planète bleue. L'océan couvre 70% de la surface de la Terre et produit la moitié de l'air que nous respirons. Notre bien-être est intrinsèquement lié aux océans. Grâce à The Good Society et à sa plateforme et son modèle de levée de fonds innovants, ainsi qu'au formidable artiste Nate Mohler, Oceanic Global continuera à épauler les particuliers, les collectivités et les industries afin de créer un changement positif pour des océans durables." – Lea d'Auriol, fondatrice et directrice exécutive, Oceanic Global

À propos de The Good Society

The Good Society s'appuie sur les jetons non fongibles pour financer des initiatives mondiales. Conçue par des artistes numériques de renom, l'organisation lancera chaque mois un nouvel NFT pour sensibiliser le public et financer des organismes caritatifs qui améliorent l'environnement, les droits humaines et notre santé et bien-être collectifs. Sous la direction de Sebastien Heimann, cofondateur et PDG de la plateforme de levée de fonds Heroe5, The Good Society compte sur le caractère unique du Web3 pour fournir une source solide et récurrente de financement. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur thegoodsociety.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.