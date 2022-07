Animol Discovery, Inc. annonce un financement de série B de 34 millions de dollars, visant à faire progresser son pipeline de médicaments vétérinaires novateurs

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Animol Discovery, Inc., un pionnier dans la découverte de médicaments vétérinaires, a annoncé aujourd’hui avoir levé 34 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série B. L’investissement a été mené par Novalis Lifesciences, avec la participation de Finistere Ventures et de l’investisseur existant Anterra Capital. Le produit permet à la société d’élargir et de faire progresser son pipeline d’ingrédients pharmaceutiques actifs novateurs grâce au développement clinique, et d’améliorer davantage sa plateforme de pointe consacrée à la découverte de médicaments.

Le secteur de la santé animale, qui réalise un chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars, continue de demander des médicaments innovants pour traiter les maladies infectieuses et chroniques chez les animaux de compagnie et de rente. Les succès récents, comme Apoquel™ de Zoetis et Nexguard™ de Boehringer Ingelheim, illustrent le potentiel de mise en place de franchises à succès dans le secteur avec des produits pharmaceutiques novateurs.

« Les propriétaires d'animaux domestiques et les éleveurs continuent de demander des médicaments vétérinaires novateurs, capables de protéger les animaux contre les maladies et d’améliorer la qualité de vie », a déclaré Andrew Plant, PhD, chef de la direction d’Animol Discovery. « Malgré cette forte demande, l’innovation est à la traîne. Chez Animol, nous cherchons à remédier à ce déficit d'innovation en mettant à profit les outils les plus avancés de la pharmacie humaine pour proposer une multitude de nouveaux médicaments qui puissent bénéficier aux animaux et aux personnes qui s'occupent d'eux. »

Fondée en 2020 et incubée par Anterra Capital, Animol est la première à utiliser la technologie de découverte de médicaments DEL (librairies encodées par ADN) associée à des approches efficaces de l'apprentissage automatique pour permettre la découverte rapide de médicaments vétérinaires novateurs.

« Nous avons construit Animol sur la base des mêmes techniques de découverte de pointe que nous utilisons pour bousculer la découverte de médicaments dans la pharmacie humaine (ZebiAI - rachetée par Relay Therapeutics) et la protection des cultures (Enko Chem) », a affirmé Philip Austin, associé directeur chez Anterra Capital. « La transposition de ces outils à l’énorme opportunité existant dans la pharmacie vétérinaire était la prochaine étape évidente et nous constatons déjà leur utilisation avec succès dans un riche pipeline de composés prometteurs. »

Animol a par ailleurs annoncé que Marijn Dekkers, PhD, fondateur et président de Novalis LifeSciences LLC, rejoindra le conseil d'administration. Le Dr Dekkers a auparavant été PDG de Bayer AG et PDG de Thermo Fisher Scientific, Inc. Chez Bayer, il a supervisé l’une des plus importantes entreprises mondiales consacrées à la santé animale.

« Les plus récents médicaments sur la marché de la pharmacie vétérinaire, au chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars, sont dérivés de médicaments développés à l’origine pour les humains. Il n’y a bien sûr rien de mal à cela, mais il y a de nombreuses maladies spécifiques aux animaux qui exigent un effort ciblé. J’aime l’approche d’Animol Discovery consistant à utiliser sa plateforme révolutionnaire de découverte de médicaments pour répondre de manière spécifique à d’importants besoins non satisfaits chez les animaux. Je me réjouis à l’idée de travailler avec l’équipe pour tirer le meilleur de l’opportunité qui se présente », a indiqué le Dr Dekkers.

« C’est un grand plaisir de pouvoir accueillir Marijn Dekkers dans notre conseil d'administration. Le Dr Dekkers est un chef de file de l'industrie exceptionnel, avec des antécédents de transformation de l’innovation en entreprises prospères dans tout le spectre des sciences de la vie, y compris dans la santé animale », a expliqué Andrew Plant, PhD, chef de la direction d’Animol Discovery. « Il constitue un excellent complément pour notre équipe de leaders du secteur expérimentés. »

« Je suis également ravi d'intégrer Doug Hutchens en qualité de directeur scientifique. Le Dr Hutchens apporte une vaste expérience de l'industrie en matière de recherche en santé animale et de développement de produits. Avoir quelqu’un qui a aussi été vétérinaire en chef dans une grande entreprise de santé animale apporte une énorme valeur ajoutée à notre équipe grandissante », a ajouté le Dr Plant.

« Je suis ravi par la perspective de rejoindre l’équipe dynamique et expérimentée d’Animol en qualité de directeur scientifique », a déclaré Doug Hutchens, DVM, PhD. « La capacité de la société à interroger des protéines cibles avec des milliards de molécules d’ADN marquées et, en utilisant le séquençage de l’ADN, à identifier des inhibiteurs sélectifs de nombreuses familles chimiques variées, change la donne dans la découverte de médicaments pour la santé animale. L’exploitation de ces données avec des algorithmes propriétaires d’apprentissage automatique hautement prédictifs permet l’identification de composés de type médicamenteux novateurs en quelques semaines à partir de l’écran DEL initial. Cette plateforme technologique élargit grandement les opportunités, augmente considérablement la rentabilité et accélère les délais de développement de nouvelles catégories de molécules thérapeutiques. »

À propos d’Animol

Animol est pionnière dans l’utilisation d’une technologie de découverte de médicaments de pointe pour découvrir des ingrédients pharmaceutiques actifs à petites molécules en vue de transformer les normes de soins dans la médecine vétérinaire. La société réduit les délais et le coût de la découverte d’ingrédients actifs novateurs en utilisant des librairies encodées par ADN, l’apprentissage automatique/l’IA et une conception structurelle.

Animol est une société privée basée à Boston, dans le Massachusetts. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.Animol-discovery.com

À propos de Novalis LifeSciences LLC

Fondée en 2017 par Marijn E. Dekkers, Novalis LifeSciences LLC est une société d'investissement et de conseil pour le secteur des sciences de la vie. Forte d'une équipe de dirigeants opérationnels expérimentés du secteur des sciences de la vie, Novalis finance et conseille des entrepreneurs visionnaires du secteur des sciences de la vie. En plus d'effectuer des investissements financiers, Novalis fournit des conseils stratégiques et opérationnels à des sociétés de portefeuille qui sont à une étape de croissance importante de leur développement. Pour plus d'informations, visitez www.novalislifesciences.com

