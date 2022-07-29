Organon和Cirqle Biomedical就試驗性非荷爾蒙、按需避孕候選藥物達成研究合作和授權合約

紐澤西州傑西城--(BUSINESS WIRE)--全球女性健康公司Organon (NYSE: OGN)和Cirqle Biomedical今天宣佈，雙方已就新型的非荷爾蒙按需避孕候選藥物達成研究合作和獨家授權合約。

Organon研發部負責人Sandra Milligan M.D.表示：「作為避孕領域的領導者，我們認為為女性提供新的選擇至關重要，特別是在非荷爾蒙避孕藥領域。雖然許多人比較喜歡這一類藥物，但可用的產品有限。Organon致力於推動女性健康領域的創新，並積極與Cirqle Biomedical這樣的公司合作，支持早期研發，以儘快提出解決女性未滿足需求的創新方案。」

結果令人鼓舞的臨床前研究顯示，Cirqle已發現可局部加強現有子宮頸黏液屏障的方法，可望創造臨時屏障以阻礙精子輸送。

Cirqle Biomedical執行長Frederik Petursson Madsen表示：「該臨床前研究探索這項資產的一流潛力，此次合作則是推進我們臨床前研究的重要機會。我們很高興與Organon合作，利用Organon在女性和生殖健康方面的深厚專長，為各地服用避孕藥的女性提供可能的更好選擇。」

根據協定的條款，Cirqle將負責按照雙方商定的研究計畫進行臨床前研究。Organon將獲得該資產的全球獨家開發和商業化權利。Cirqle有權獲得1,000萬美元的預付款、最多3.6億美元的潛在里程碑付款，以及根據淨銷售額計算的權利金。

正如Organon在第一季電話會議中所述，為符合美國證券交易委員會的審查意見，Organon從2022年開始不再把與合作和授權合約有關的預付款和里程碑付款支出，或資產收購類交易中獲得的批准前資產相關的費用，從其非通用會計準則(GAAP)結果中剔除。Organon的財務指引沒有對尚未執行的業務發展相關費用假設估計值，因此，Organon在2022年5月5日提供的2022年全年指引中未包含該1,000萬美元的預付款。Organon不打算僅根據這些項目更新其季度間指引。

關於Cirqle Biomedical

Cirqle Biomedical是臨床前階段生命科學公司，其目標是開發一流的非荷爾蒙避孕藥，以協助解決數百萬女性對副作用更小的有效避孕藥的需求。Cirqle Biomedical的避孕方法以黏液管理為基礎並利用子宮頸黏液的天然屏障特性。Cirqle Biomedical於2019年在丹麥哥本哈根成立，得到BioInnovation Institute (BII)和Rhia Ventures的投資。Rhia Ventures位於舊金山，是專注於女性生殖健康的影響力投資者。Cirqle Biomedical的核心宗旨是讓世界各地的女性獲得更高的自由度和生活品質。我們致力於開發以用戶為中心的突破性創新，解決女性健康領域極為突出的未滿足醫療需求。

關於Organon

Organon是全球性醫療保健公司，專注於改善女性一生的健康。公司在一系列治療領域擁有60多種藥物和產品。Organon的產品以女性健康產品組合為主導，還有不斷擴大的生物相似性藥品業務和穩定的成熟藥物系列等，為公司創造了強勁的現金流，將用以支持對創新和女性健康未來成長機會的投資。此外，Organon也在尋求機會，利用公司在快速成長的國際市場中的規模和業務，與希望將其產品商業化的生物製藥創新者合作。

Organon的業務足跡遍及全球，擁有顯著的規模和地域版圖、世界級的商業能力以及大約9,300名員工，總部位於紐澤西州澤西市。

如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.organon.com，並在LinkedIn和Instagram與我們互聯。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的「前瞻性陳述」，包括但不限於有關以下事項的陳述：Organon與Cirqle Biomedical的研究合作以及簽訂的獨家授權合約；Cirqle Biomedical的計畫生產一流的非荷爾蒙按需避孕藥的潛力，包括Cirqle Biomedical的研究資產的有效性和市場機會，以及Organon解決女性未滿足需求的目標。前瞻性陳述可從「期望 」、「打算 」、「預期 」、「計畫 」、「相信 」、「尋求 」、「估計 」、「將 」或具有類似含義的措辭識別。這些陳述根據Organon管理層目前的信念和期望，並受到重大風險和不確定性的影響。倘若基本假設證明不準確，或者風險或不確定性成為事實，則實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果存在重大差異。

風險和不確定性因素包括但不限於：一般產業狀況和競爭；一般經濟因素，包括利率和匯率波動；仍在持續的新冠疫情以及變異毒株出現的影響；美國與國際製藥業法規及醫療保健法律的影響；全球醫療保健成本控制的趨勢；科技進步；競爭對手獲得的新產品和專利；新產品開發中固有的挑戰，包括取得監管批准；Organon準確預測其未來財務業績和績效的能力；製造環節的困難或延誤；國際經濟體的金融不穩定以及主權風險；與商業對手發展並保持關係所面臨的困難；對Organon專利有效性及其他創新產品保護措施的依賴；以及訴訟風險，包括專利訴訟和/或監管措施等。

Organon沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。可能導致結果與前瞻性陳述中描述結果存在重大差異的其他因素，可在Organon遞交給美國證券交易委員會("SEC")的文件中找到，包括Organon截至2021年12月31日的Form 10-K年報和隨後遞交給SEC的文件。這些文件可在SEC網站查閱(www.sec.gov)。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。