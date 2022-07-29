Organon和Cirqle Biomedical就试验性非激素按需避孕候选药物达成研究合作和许可协议

新泽西州杰西城--(BUSINESS WIRE)--全球女性健康公司Organon (NYSE: OGN)和Cirqle Biomedical今天宣布，双方已就一种新型的非激素按需避孕候选药物达成研究合作和独家许可协议。

Organon研发部负责人Sandra Milligan M.D.表示：“作为避孕领域的领导者，我们认为向女性提供新的选择至关重要，特别是在非激素避孕药领域。虽然许多人青睐这一类药物，但可用的产品有限。Organon致力于推动女性健康领域的创新，并积极与Cirqle Biomedical这样的公司合作，支持早期研发，以尽快提出解决女性未满足需求的创新方案。”

结果令人鼓舞的临床前研究表明，Cirqle已发现一种有望对现有的宫颈粘液屏障进行局部加强的方法，从而能够构造一个临时屏障，阻碍精子输送。

Cirqle Biomedical首席执行官Frederik Petursson Madsen表示：“该临床前研究可探索这项资产的一流潜力，而此次合作则为推进我们的临床前研究提供了重要机会。我们很高兴与Organon合作，利用Organon在女性和生殖健康方面的深厚专长，为各地服用避孕药的女性提供可能的更好选择。”

根据协议的条款，Cirqle将负责按照双方商定的研究计划进行临床前研究。Organon将获得该资产的全球独家开发和商业化权利。Cirqle有权获得1,000万美元的预付款、最多3.6亿美元的潜在里程碑付款，以及基于净销售额的特许授权费。

正如Organon在第一季度电话会议上所述，为符合美国证券交易委员会的审查意见，Organon从2022年开始不再把与合作和许可协议有关的预付款和里程碑付款支出，或资产收购类交易中获得的预批准资产相关的费用，从其非通用会计准则(GAAP)结果中剔除。Organon的财务指导目标没有对尚未执行的业务发展相关的费用估计进行假设，因此，Organon在2022年5月5日提供的2022年全年指导中未包含该1,000万美元的预付款。Organon不打算仅基于这些项目更新其季度间指导目标。

关于Cirqle Biomedical

Cirqle Biomedical是一家临床前阶段生命科学公司，其目标是开发一种一流的非激素避孕药，以满足数百万女性对副作用更小的有效避孕药的需求。Cirqle Biomedical的避孕方法基于粘液管理并利用宫颈粘液的天然屏障特性。Cirqle Biomedical于2019年在丹麦哥本哈根成立，得到了BioInnovation Institute (BII)和Rhia Ventures的投资。Rhia Ventures是一家位于旧金山的致力于女性生殖健康的影响力投资者。Cirqle Biomedical的核心宗旨是让世界各地的女性获得更高的自由度和生活质量。我们致力于通过开发以用户为中心的突破性创新，解决女性健康领域极为突出的未满足医疗需求。

关于Organon

Organon是一家全球医疗保健公司，专注于改善女性一生的健康。公司在一系列治疗领域拥有60多种药物和产品。Organon的产品以女性健康产品组合为主导，还有不断扩大的生物仿制药业务和稳定的成熟药物特许经营权等，为公司创造了强劲的现金流，将支持投资于创新和未来的女性健康增长机会。此外，Organon也在寻求机会，通过利用公司在快速增长的国际市场的规模和业务，与希望将其产品商业化的生物制药创新者合作。

Organon的业务足迹遍及全球，拥有显著的规模和地理覆盖范围、全球首屈一指的商业能力以及大约9,300名员工，总部位于新泽西州泽西市。

如需了解更多信息，请访问http://www.organon.com，并通过LinkedIn和Instagram与我们联系。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关以下事项的陈述：Organon与Cirqle Biomedical的研究合作以及签订的独家许可协议；Cirqle Biomedical的项目获得一流的非激素按需避孕药的潜力，包括Cirqle Biomedical的研究资产的有效性和市场机会，以及Organon解决女性未满足需求的目标。前瞻性陈述可通过 “期望”、“打算”、“预期”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”或具有类似含义的措辞识别。这些陈述基于Organon管理层当前的信念和期望，并受到重大风险和不确定性的影响。倘若基本假设被证明不准确，或者风险或不确定性成为现实，则实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。

风险和不确定性因素包括但不限于：一般行业状况和竞争；一般经济因素，包括利率和汇率波动；仍在持续的新冠疫情以及变异毒株出现的影响；美国与国际制药行业法规及医疗保健法律的影响；全球医疗保健成本控制的趋势；技术进步；竞争对手获得的新产品和专利；新产品开发中固有的挑战，包括取得监管审批；Organon准确预测其未来财务业绩和绩效的能力；制造环节的困难或延误；国际经济体的金融不稳定以及主权风险；与商业对手发展并保持关系所面临的困难；对Organon专利有效性及其他创新产品保护措施的依赖；以及诉讼风险，包括专利诉讼和/或监管措施等。

Organon没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。可能导致结果与前瞻性陈述中描述结果存在重大差异的其他因素，可在Organon向美国证券交易委员会("SEC")提交的文件中找到，包括Organon截至2021年12月31日的Form 10-K年报和随后提交给SEC的文件。这些文件可在SEC网站查阅(www.sec.gov)。

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