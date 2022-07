Organon e Cirqle Biomedical firmam colaboração em pesquisa e acordo de licença para candidato a anticoncepcional experimental, não hormonal e sob demanda

JERSEY CITY (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Organon (NYSE: uma empresa global de saúde da mulher, e a Cirqle Biomedical anunciaram hoje que firmaram uma colaboração em pesquisa e um acordo de licença exclusivo para um novo candidato a anticoncepcional experimental, não hormonal e sob demanda.

“Como líder em contracepção, acreditamos que é extremamente importante apresentar novas opções às mulheres, principalmente no espaço de anticoncepcionais não hormonais – uma categoria preferida por muitas, mas com opções disponíveis limitadas”, disse Sandra Milligan, diretora-chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Organon. “A Organon está comprometida em impulsionar a inovação na saúde da mulher e colaborar com empresas como a Cirqle Biomedical para apoiar a ciência precoce e apresentar novas soluções que abordem as necessidades não atendidas das mulheres.”

Pesquisas pré-clínicas sugerem que a Cirqle descobriu um método que tem o potencial de criar uma barreira temporária ao transporte de espermatozoides, reforçando topicamente a barreira do muco cervical existente.

“Esta colaboração é uma grande oportunidade para avançar nossa pesquisa pré-clínica explorando o potencial deste ativo”, afirmou Frederik Petursson Madsen, CEO da Cirqle Biomedical. “Estamos animados com esta parceria que visa alavancar a profunda experiência da Organon em saúde feminina e reprodutiva para impulsionar uma mudança potencial para as mulheres de todas as partes que utilizam contracepção.”

Segundo os termos do acordo, a Cirqle será responsável pela realização de estudos pré-clínicos seguindo um plano de pesquisa acordado mutuamente. A Organon obterá direitos mundiais exclusivos para desenvolver e comercializar o ativo. A Cirqle tem direito a receber um pagamento adiantado de US$ 10 milhões, pagamentos potenciais de até US$ 360 milhões e royalties com base nas vendas líquidas.

Conforme declarado na teleconferência do primeiro trimestre da Organon, para alinhar com os pontos de vista expressos pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, a partir de 2022, a Organon não excluirá mais as despesas por pagamentos antecipados e pagamentos por metas relacionados a colaborações e acordos de licenciamento ou as cobranças relacionadas a ativos de pré-aprovação obtidos em transações contabilizadas como aquisições de ativos, de seus resultados non-GAAP. A orientação financeira da Organon não pressupõe uma estimativa para essas despesas associadas ao desenvolvimento de negócios que ainda não foram executadas e, portanto, o pagamento adiantado de US$ 10 milhões não foi incluído na orientação do ano de 2022 que a Organon forneceu em 5 de maio de 2022. A Organon não planeja atualizar suas orientações entre trimestres com base apenas nesses elementos.

Sobre a Cirqle Biomedical

A Cirqle Biomedical é uma empresa de ciências da vida em estágio pré-clínico com o objetivo de desenvolver um anticoncepcional não hormonal de primeira classe que possa ajudar a atender à demanda de milhões de mulheres por um contraceptivo eficaz com efeitos colaterais mínimos. A abordagem da Cirqle Biomedical à contracepção é baseada na engenharia do muco para aproveitar as propriedades naturais da barreira do muco cervical. A Cirqle Biomedical foi lançada em 2019 em Copenhague (Dinamarca) com o apoio da BioInnovation Institute (BII) e da Rhia Ventures, um investidor de impacto com sede em San Francisco (EUA) dedicado à saúde reprodutiva das mulheres. O ethos central da Cirqle Biomedical é expandir a liberdade e a qualidade de vida das mulheres de todos os lugares. Nosso objetivo é resolver as necessidades médicas não atendidas mais proeminentes na saúde da mulher, desenvolvendo soluções inovadoras centradas nas usuárias.

Sobre a Organon

A Organon é uma empresa global de saúde formada para se concentrar na melhoria da saúde das mulheres ao longo de suas vidas. A Organon possui um portfólio de mais de 60 medicamentos e produtos em diversas áreas terapêuticas. Liderados pelo portfólio de saúde da mulher, juntamente com um negócio de biossimilares em expansão e uma franquia estável de medicamentos estabelecidos, os produtos da Organon produzem fortes fluxos de caixa que apoiarão investimentos em inovação e oportunidades de crescimento futuro na saúde da mulher. Além disso, a Organon está buscando oportunidades para colaborar com inovadores biofarmacêuticos que buscam comercializar seus produtos, aproveitando sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença mundial com escala e alcance geográfico significativos, capacidades comerciais de classe mundial e aproximadamente 9,3 mil funcionários com sede localizada em Jersey City, Nova Jersey (EUA).

Para mais informações, acesse http://www.organon.com e siga-nos no LinkedIn e Instagram.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui “declarações prospectivas” dentro do significado das cláusulas de “isenção de responsabilidade” da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre a colaboração em pesquisa e o acordo de licença exclusivo da Organon com a Cirqle Biomedical, o potencial do programa da Cirqle Biomedical para produzir o melhor anticoncepcional não hormonal sob demanda da categoria, incluindo a eficácia e oportunidade de mercado para o ativo investigacional da Cirqle Biomedical e o objetivo da Organon de responder às necessidades não atendidas das mulheres. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como “espera”, “pretende”, “prevê”, “planeja”, “acredita”, “procura”, “estima”, “vai” ou palavras de significado semelhante. Essas declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da administração da Organon e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Se as suposições subjacentes forem imprecisas ou os riscos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas.

Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, condições gerais do setor e concorrência; fatores econômicos gerais, incluindo taxas de juros e flutuações da taxa de câmbio; impacto da pandemia da COVID-19 e surgimento de cepas variantes; impacto da regulamentação da indústria farmacêutica e da legislação de saúde nos Estados Unidos e internacionalmente; tendências globais para contenção de custos de saúde; avanços tecnológicos; novos produtos e patentes obtidos por concorrentes; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a obtenção de aprovação regulatória; capacidade da Organon de prever com precisão seus resultados e desempenhos financeiros futuros; dificuldades ou atrasos de fabricação; instabilidade financeira das economias internacionais e risco soberano; dificuldades em desenvolver e manter relacionamentos com contrapartes comerciais; dependência da eficácia das patentes da Organon e outras proteções para produtos inovadores; e a exposição a litígios, incluindo litígios de patentes e/ou ações regulatórias.

A Organon não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, acontecimentos futuros ou outros motivos. Os fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos arquivos da Organon junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, incluindo o Relatório Anual da Organon no Formulário 10-K para o ano encerrado em dezembro 31 de 2021 e apresentações subsequentes na SEC, disponíveis em www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.