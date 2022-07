Organon et Cirqle Biomedical signent un accord de recherche collaborative et de licence pour un contraceptif candidat expérimental, non hormonal et à la demande

JERSEY CITY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), une société mondiale spécialisée dans la santé de la femme, et Cirqle Biomedical, annoncent la signature d'un accord de recherche collaborative et de licence exclusive pour un contraceptif candidat expérimental, non hormonal et à la demande.

"En tant que chef de file de la contraception, nous estimons qu'il est crucial de proposer de nouvelles options aux femmes, en particulier dans le domaine des contraceptifs non hormonaux, une catégorie privilégiée par de nombreuses femmes ne disposant que d'options limitées", déclare Sandra Milligan, M.D., responsable de la R&D chez Organon. "Organon s'engage à promouvoir l'innovation au service de la santé des femmes et à collaborer avec des entreprises comme Cirqle Biomedical pour soutenir les travaux scientifiques naissants et proposer de nouvelles solutions qui répondent aux besoins non satisfaits des femmes."

Une étude préclinique encourageante suggère que Cirqle a découvert une méthode présentant le potentiel de créer une barrière temporaire au transport du sperme en renforçant topiquement la barrière du mucus cervical.

"Cette collaboration crée l'occasion rêvée de faire progresser la recherche préclinique en explorant le potentiel exceptionnel de cette approche", déclare Frederik Petursson Madsen, PDG de Cirqle Biomedical. "Nous sommes ravis de travailler au côté d'Organon pour tirer parti de leur expertise approfondie en santé reproductive des femmes dans l'optique de changer la donne pour toutes les femmes qui utilisent un moyen de contraception."

En vertu des clauses de l'accord, Cirqle aura la responsabilité de réaliser des études précliniques en conformité avec le plan de recherche convenu. Organon obtiendra les droits mondiaux exclusifs pour le développement et la mise sur le marché du produit. Cirqle est en droit de recevoir un paiement initial de 10 millions de dollars, des paiements périodiques potentiels pouvant atteindre 360 millions de dollars et des redevances sur les ventes nettes.

Comme indiqué lors de la téléconférence d'Organon sur les résultats de son premier trimestre, et pour s'aligner sur les recommandations émises par la Securities and Exchange Commission, à commencer de 2022 Organon n'exclura plus de ses résultats non PCGR les dépenses pour des paiements initiaux et périodiques en rapport avec des accords de collaboration et de licence, ou les frais liés aux produits non encore approuvés dans des opérations comptabilisées comme des acquisitions d'actifs. Les perspectives financières d'Organon ne prennent pas en compte d'estimation pour ces dépenses associées au développement commercial non encore réalisé. Dès lors, le paiement initial de 10 millions de dollars n'a pas été inclus dans les perspectives de l'exercice 2022 fournies par Organon le 5 mai 2022. Organon ne prévoit pas de mettre à jour ses perspectives intertrimestrielles basées exclusivement sur ces éléments.

À propos de Cirqle Biomedical

Cirqle Biomedical est une société des sciences de la vie de phase préclinique dont l'objectif est de développer un contraceptif non hormonal de la plus haute qualité capable de répondre aux attentes de millions de femmes en termes de contraception efficace avec des effets secondaires minimes. L'approche de Cirqle Biomedical se base sur l'ingénierie du mucus afin de tirer parti des propriétés protectrices naturelles du mucus cervical. Cirqle Biomedical a été créé en 2019 à Copenhague, au Danemark, avec le soutien de BioInnovation Institute (BII) et de Rhia Ventures, un investisseur basé à San Francisco spécialisé dans la santé reproductive des femmes. La philosophie centrale de Cirqle Biomedical est de renforcer la liberté et la qualité de vie des femmes partout dans le monde. Notre ambition est de répondre aux besoins les plus urgents en matière de santé des femmes grâce à des innovations révolutionnaires.

À propos Organon

Organon est une société mondiale de soins de santé axée sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon dispose d'un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits couvrant une large gamme de domaines thérapeutiques. Grâce à son portefeuille de produits pour la santé des femmes associé à une activité de biosimilaires en expansion et à une franchise stable de médicaments établis, les produits d'Organon génèrent des flux de trésorerie solides qui soutiendront ses investissements dans l'innovation et les opportunités de croissance futures dans le domaine de la santé des femmes. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques désireux de commercialiser leurs produits en tirant parti de l’envergure et de la présence d'Organon sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Présent dans le monde entier, Organon dispose d’une vaste portée géographique et emploie environ 9 300 personnes. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.organon.com et rejoignez-nous sur LinkedIn et Instagram.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens des dispositions de règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations relatives à l'accord de recherche collaborative et de licence exclusive d'Organon avec Cirqle Biomedical, le potentiel, pour le programme de Cirqle Biomedical, de produire un contraceptif non hormonal et à la demande de la plus haute qualité, y compris l'efficacité et l'opportunité de marché de l'actif expérimental de Cirqle Biomedical, et l'objectif d'Organon de répondre aux besoins non satisfaits des femmes. Les énoncés prospectifs sont identifiables par des termes tels que "s'attend à", "a l'intention de", "projette", "pense", "cherche à", "estime", les conjugaisons au futur et d'autres expressions similaires. Ces déclarations se basent sur les points de vue et attentes actuels de la direction d'Organon et sont sujettes à d'importants risques et incertitudes. Dans le cas où les hypothèses s'avéraient inexactes ou les risques ou incertitudes se concrétisaient, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence; les facteurs économiques généraux, y compris les taux d'intérêt et les variations des taux de change; l'impact de la pandémie de COVID-19 et l'émergence de variants; l'impact de la réglementation pharmaceutique et de la législation sur les soins de santé aux États-Unis et à l'international; les tendances mondiales à la maîtrise des dépenses des soins de santé; les progrès technologiques; les nouveaux produits et brevets obtenus par les concurrents; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, y compris l'obtention d'approbations réglementaires; la capacité d'Organon à prédire avec précision ses résultats financiers et sa performance; les difficultés et retards de fabrication; l'instabilité financière des économies internationales et les risques souverains; les difficultés de développement et de maintien de relations avec les contreparties commerciales; la dépendance vis-à-vis de l'efficacité des brevets et d'autres protections pour les produits innovants d'Organon; et l'exposition à des litiges, y compris les contestations de brevets et/ou les mesures réglementaires.

Organon rejette toute obligation de mise à jour publique des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres. Des facteurs supplémentaires susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs sont consultables dans les dossiers déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), notamment dans le rapport annuel d'Organon sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 et les dossiers déposés ultérieurement auprès de la SEC, disponible sur le site de la SEC (www.sec.gov).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.