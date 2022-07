Echosens aux côtés de World Hepatitis Alliance pour la Journée mondiale contre l'hépatite, le 28 juillet, insiste sur l'importance du dépistage et du traitement

PARIS ET WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Echosens, une société de haute technologie proposant des solutions de diagnostic hépatique, a annoncé son soutien à la Journée mondiale de l'hépatite (JMH), le 28 juillet, concrétisé par un partenariat avec World Hepatitis Alliance en qualité de sponsor catégorie bronze. Cette journée commémorative appelle à une plus grande conscience de la part des 357 millions de personnes qui vivent avec une hépatite virale sans le savoir. Le slogan de la campagne, « L'hépatite ne peut plus attendre », met en avant le besoin d'accélérer la lutte contre l'hépatite virale et l'importance du dépistage et du traitement des personnes qui en ont besoin.

« Chez Echosens, nous sommes conscients que toutes les 30 secondes, une personne dans le monde meurt d'une maladie associée à l'hépatite, et nous nous joignons aux organisations à l'international pour promouvoir plus de vigilance en matière de santé hépatique », a déclaré Dominique Legros, PDG du Groupe Echosens. « Il est gratifiant de constater que le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de l'hépatite s'aligne sur notre mission, à savoir favoriser un dépistage précoce pour une prise en charge et un traitement plus efficaces, et ainsi de meilleurs résultats ».

L'hépatite virale est une inflammation du foie et une préoccupation de santé publique majeure dans le monde entier qui, jusqu'à présent, n'a retenu que peu l'attention du grand public. Bien que cette maladie tue environ 1,5 million de personnes dans le monde chaque année, la majorité des personnes qui contractent la maladie ne le savent pas jusqu'à l'apparition de symptômes aigus.

« L'hépatite est la principale cause de cancer du foie », a affirmé Jon Gingrich, PDG d'Echosens, Amérique du Nord. « Évaluer le degré de fibrose est une étape importante dans la prise en charge clinique des personnes présentant une infection virale et est essentiel pour détecter les patients asymptomatiques, car cela permet de donner une priorité aux soins et de sélectionner le traitement adéquat. Cette maladie du foie est réversible si elle est détectée de façon précoce par un système non invasif, comme le FibroScan, qui permet de déterminer et de suivre la santé hépatique ».

Tous les types d'hépatite virale peuvent être contrôlés ou prévenus. En 2016, l'Assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé appelait à l'éradication mondiale de l'hépatite virale d'ici 2030 et au niveau national, les pays sont aujourd'hui à différents stades du déploiement de leur propre plan d'élimination de cette maladie.

« Cette campagne internationale unit les forces de World Hepatitis Alliance et de notre réseau mondial composé de plus de 300 membres dans 100 pays afin d'exiger des mesures de la part des décideurs visant à faire de l'élimination de l'hépatite virale une priorité, car il s'agit de l'une des maladies les plus négligées et dangereuses au monde », a déclaré Danjuma Adda, président de World Hepatitis Alliance. « Cet événement mettra également en avant l'injustice sociale et l'iniquité causées par l'inaction actuelle pour l'élimination de l'hépatite virale, et se concentrera sur les actions positives nécessaires pour éradiquer cette menace de santé publique d'ici 2030. Nos sponsors réaffirment leur engagement à transformer cet objectif en réalité ».

À propos d'Echosens

Pionnier dans son domaine, Echosens a considérablement changé la façon d'évaluer le foie avec FibroScan®, la solution non invasive pour une gestion complète de la santé du foie. Fibroscan® est reconnu dans le monde entier et validé par plus de 3 500 publications revues par des pairs et 160 directives internationales. Echosens a permis la disponibilité de Fibroscan® dans plus de 100 pays, permettant ainsi des millions d'examens du foie dans le monde. https://www.echosens.com/

