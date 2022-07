Ardian, le Groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance annoncent avoir signé un accord en vue de la prise d’une participation majoritaire d’Ardian dans GreenYellow

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce la signature avec le groupe Casino, Tikehau Capital (Paris:TKO) et Bpifrance, d’un accord permettant à Ardian de devenir actionnaire majoritaire de GreenYellow, pionnier français de la production d’énergie solaire décentralisée et de l’efficacité énergétique au service de la transition énergétique de ses clients, tant en France qu’à l'international. La transaction valorise la société à 1,4 Md€. Le groupe Casino, Bpifrance et Tikehau Capital réinvestissent aux côtés d’Ardian.

Fondée en 2007 au sein du Groupe Casino et dirigée depuis sa création par Otmane Hajji (Président) et Philippe Houins (Directeur Général en charge des Opérations), GreenYellow vise à accélérer la trajectoire bas carbone des grandes entreprises à travers le monde.

L’entreprise propose une offre complète aux entreprises pour les accompagner dans leur transition énergétique depuis l’accès à l’énergie verte à coût réduit jusqu’à l’optimisation de leur consommation énergétique.

Tikehau Capital et Bpifrance avaient investi 150 millions d’euros dans GreenYellow en 2018 en vue d’accélérer son développement. Aujourd’hui leader sur ces marchés très dynamiques, GreenYellow a connu une forte croissance et opère à ce jour dans plus de 15 pays sur 4 continents.

Ardian, fort de son expérience dans le secteur des énergies renouvelables, avec plus de 7.5 GW installés à travers le monde, et dans les nouvelles technologies comme les batteries de stockages ou l’hydrogène vert, apportera à la Société et à l’équipe de management les ressources nécessaires afin de soutenir son ambitieux plan de développement.

Dans le cadre de la Transaction, le groupe Casino, incubateur et actionnaire de référence de GreenYellow depuis 2007, conservera une participation minoritaire et restera un partenaire commercial de premier plan de la Société. De même, Bpifrance et Tikehau Capital convaincus par le potentiel de croissance de GreenYellow, réinvestiront une partie de leurs produits de cession dans la Société. Le projet d’Ardian et des actionnaires historiques prévoit également d’associer au capital l’équipe de management et l’ensemble des salariés.

« Nous avons été séduits par la grande qualité des dirigeants de GreenYellow et de leurs équipes, et par le positionnement de la société au cœur des enjeux de la transition énergétique. Nous sommes convaincus que les solutions de production d’énergie décentralisée et d’efficacité énergétique proposées par GreenYellow joueront un rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs de décarbonation et de sobriété énergétique des entreprises comme des collectivités. Nous sommes impatients de soutenir GreenYellow, leader français du secteur, dans ses perspectives de développement en France et à l’international aux côtés de ses actionnaires historiques, à savoir le groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance, avec qui nous partageons les mêmes ambitions. » déclare Mathias Burghardt, Membre du Comité Exécutif d’Ardian et Responsable d’Ardian Infrastructure.

Emmanuel Laillier, directeur du Private Equity de Tikehau Capital ajoute : «GreenYellow a été l’un des premiers investissements de notre stratégie de private equity dédiée à la transition énergétique lancée en 2018, et qui a investi à ce jour 900 millions d’euros dans 10 PME et ETI européennes leader du secteur. Grâce aux investissements réalisés, GreenYellow a, en 4 ans, renforcé sa position de leader sur ses marchés cibles. Avec sa plateforme robuste, nous sommes convaincus que GreenYellow poursuivra sa trajectoire de croissance. Nous partageons la vision stratégique de ses dirigeants et nous nous réjouissons de réinvestir afin de rester à leurs côtés dans leur prochaine phase de développement. »

« Bpifrance, est heureux de poursuivre l’accompagnement de la société dans cette nouvelle étape de son développement avec Ardian. Depuis notre investissement en 2018, la société s’est fortement développée et a réussi à consolider son positionnement de leader français sur le marché de la production d’énergie décentralisée et de l’efficacité énergétique, grâce à son expertise transverse et sa capacité d’innovation. Soutenir GreenYellow acteur de référence des énergies renouvelables, s’inscrit pleinement dans notre stratégie de Banque du Climat. » précise Charles-Henri Boyer, Directeur de Participations chez Bpifrance.

L’opération envisagée fait l’objet d’un processus de consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2022, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers.

A propos de GreenYellow

GreenYellow est devenu en 14 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l'international et un véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce domaine. Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique et des services à l'énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour faire de leur transition énergétique une réalité bénéfique et engagée. Opérant dans 16 pays sur 4 continents, GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l'innovation, pour répondre aux besoins des acteurs privés et publics et les accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique. www.greenyellow.fr

A propos d’Ardian

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 141 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 300 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise.

Pour nos clients institutionnels, Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan.

Pour nos clients privés du monde entier, Ardian Private Wealth Solutions propose un service dédié permettant au plus grand nombre d’accéder aux fonds d’Ardian et à leur performance.

Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, nos 900+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

www.ardian.com

A propos de Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique latine).

Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 31,9 milliards d’euros en 2020. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.

www.groupe-casino.fr

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 35,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2022). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multiactifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3 milliards d’euros au 31 décembre 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 723 collaborateurs (au 31 mars 2022) répartis dans ses 13 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) www.tikehaucapital.com

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr - Suivez nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse