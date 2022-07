Navya adhère au Pacte Mondial des Nations Unies pour renforcer ses actions en faveur d’un avenir écoresponsable

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce avoir rejoint officiellement le mouvement international du Pacte Mondial des Nations Unies, la plus importante initiative de développement durable d’entreprise au monde.

Déjà acteur de la transition écologique, à travers ses solutions de transport partagé, inclusif et zéro émission pour les personnes et les biens, Navya s’engage ainsi dans un plan d’action plus global visant à aligner l’ensemble de ses pratiques à sa stratégie de responsabilité sociétale.

En devenant signataire de cette charte, Navya s’appuie sur un cadre solide, structuré autour des 10 Principes du Pacte Mondial pour agir en parallèle sur l’ensemble des leviers liés au respect des Droits de l’Homme, du droit du travail, de la protection de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Un plan d’action structuré autour des Dix principes du Pacte Mondial

Conformément aux obligations du Pacte Mondial, Navya publiera fin du premier semestre 2023 un rapport annuel de développement durable afin de détailler son plan d’actions ainsi que ses premiers résultats obtenus.

Le plan d’actions de Navya s’articulera autour d’initiatives concrètes portant sur quatre axes principaux : Droits de l’homme – Normes internationales du travail – Environnement – Lutte contre la corruption.

Des actions concrètes sont déjà engagées et d’autres sont en cours d’implémentation dans une logique d’amélioration continue.

Les actions déjà mises en œuvre à ce jour sont principalement centrées sur :

Le respect et le bien-être des salariés à travers des programmes de diversité, d’inclusion et de lutte contre les discriminations,

Le développement durable et la transition écologique à travers la mise en place d’une politique d’Achats Responsables, basée sur des pratiques éthiques et engagées intégrant des critères RSE dans l’évaluation des fournisseurs ainsi que dans la mise en œuvre d’une stratégie bas carbone axée notamment sur l’empreinte numérique et une valorisation des déchets.

Les prochaines actions viseront à renforcer son impact sociétal pour faire de Navya une entreprise humaniste, performante et innovante.

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « L’adhésion de Navya au Pacte Mondial des Nations Unies est une étape structurante de notre démarche RSE et de croissance durable. Cette signature s’inscrit parfaitement dans notre vision et nos valeurs pour progresser vers un modèle d’entreprise responsable et engagée. Toutes nos équipes sont mobilisées et déterminées à contribuer de manière significative à nos initiatives pour incarner et promouvoir les principes du Pacte Mondial auprès de l’ensemble de nos parties prenantes ».

A propos du Pacte Mondial

Créé en 2000 à l'initiative du Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le Pacte Mondial est la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable, regroupant plus de 13 000 participants dans 170 pays. Le Pacte Mondial propose un cadre d'engagement simple, universel et volontaire qui s'articule autour de dix principes et d’un programme destiné à éradiquer ensemble d'extrême pauvreté, à lutter contre le changement climatique et à assurer une vie digne pour tous. Les Objectifs de Développement Durable constituent quant à eux un agenda universel à mettre en œuvre d'ici 2030 pour construire ensemble l'avenir de nos sociétés. Nous soutenons également notre relai local, le Pacte Mondial France, qui a été mandaté par l'ONU pour accompagner la réalisation de cet agenda et l'appropriation des ODD par le monde économique français.

www.unglobalcompact.org

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech