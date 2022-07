GUESS e Homeboy Industries annunciano il lancio della Collezione Upcycled ‐ Un nuovo modo di ri-vestire

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--In collaborazione con Homeboy Industries, GUESS ha sviluppato un processo esclusivo per infondere nuova vita negli abiti usati. Trasformando capi riciclati in creazioni divertenti e alla moda, GUESS sta aprendo una nuova strada per essere meravigliosamente sostenibili. La sostenibilità è al cuore di tutto ciò che GUESS fa e la partnership dell’Azienda con la non profit Homeboy Industries è emblematica di tale impegno.

GUESS collaborerà direttamente con Homeboy Recycling, la divisione sociale di Homeboy Industries sulla nuova Collezione Upcycled. La partnership con GUESS consente a Homeboy Recycling di espandere la propria attività di riciclo dal settore dell’elettronica al mondo dei tessuti e dell’abbigliamento. GUESS e Homeboy Recycling hanno creato non solo una straordinaria nuova linea di prodotti e di capi d’abbigliamento, ma anche un nuova metodologia volta a favorire la sostenibilità ambientale, liberare la creatività, creare nuovi posti di lavoro e sollevare la nostra comunità: upcycling, ma con tanto cuore.

È con enorme orgoglio che GUESS annuncia la Collezione Upcycled. Una collezione senza eguali, perché nessun capo e uguale all’altro. La trasformazione di abbigliamento riciclato produce capi decisamente unici e in ciò risiede il loro maggior fascino. Tote bag, patchwork in denim, corsetti e finanche fodere di cuscini; si tratta di moda upcycled per tutti. La Collezione Upcycled è un modo sostenibile, alla moda e propositivo di acquistare moda circolare nella sua forma più autentica.

“Homeboy Industries è grata di aver potuto collaborare con GUESS alla Collezione Upcycled. Desideriamo ringraziare GUESS per il sostegno dimostrato alla nostra missione di fornire speranza, formazione e supporto a questa popolazione marginalizzata dando loro gli strumenti per cambiare il corso della loro vita e diventare membri attivi della comunità. Homeboy Industries fornisce servizi di assistenza a tutto tondo ed è sensibile alle esigenze delle vittime di trauma in materia di rimozione di tatuaggi, salute mentale, orientamento legale, scolastico e residenziale, gestione dei casi, sviluppo della forza lavoro e formazione professionale”, afferma Chris Zwicke, amministratore delegato di Homeboy Industries. “Grazie a questa partnership, i nostri dipendenti presso l’impresa sociale in più rapida crescita, Homeboy Recycling, acquisiranno ancora più competenze e formazione, cosa di cui siamo estremamente entusiasti”.

“La Collezione Upcycled, realizzata in collaborazione con Homeboy Industries, è stata pensata con la speranza che ogni capo possa orientare i membri della comunità verso l’apprendimento delle competenze necessarie per trasformare articoli di scarto in articoli mercificati, desiderabili e di moda. I design sono determinati dalle risorse disponibili, che vengono attentamente cernite e organizzate. Dai prodotti che seguono le tendenze agli articoli non direttamente correlati alla moda, la proposta è varia e vuole accontentare tutti i gusti. Tuttavia, la vera gioia nasce dalla meraviglia destata dalla trasformazione subita da ciacun prodotto e dal modo in cui viene effettuata”, dichiara Amy Enuke, direttrice dell’ufficio Young Contemporary Design.

L’impegno di GUESS verso la moda circolare e le radici di Homeboy Recycling nella sostenibilità fanno di questa collaborazione un punto di slancio per un nuovo tipo di moda sostenibile, che sostiene non solo l’ambiente ma appoggia anche direttamente le nostre comunità. Per saperne di più sull’impegno di GUESS verso il nostro pianeta visitate guess.com/sustainability

Informazioni su GUESS?, Inc.

Nata nel 1981, GUESS ha iniziato la propria attività producendo jeans per poi diventare quello che oggi è riconosciuto come un marchio lifestyle di portata globale. Guess?, Inc. concepisce, commercializza, distribuisce e concede in licenza una collezione lifestyle di abbigliamento contemporaneo, denim, borse, orologi, occhiali, scarpe e altri prodotti di consumo. I prodotti Guess? sono distribuiti attraverso negozi proprietari a marchio Guess?, così come grandi magazzini e negozi specialistici di fascia superiore in tutto il mondo. Al 30 aprile 2022, l’Azienda riporta la gestione diretta di 1.073 punti vendita tra Americhe, Europa e Asia, nonché altri 565 punti vendita gestiti direttamente dai partner e dai distributori dell’Azienda in tutto il mondo. Al 30 aprile 2022, l’Azienda e i suoi partner e distributori operano in circa 100 Paesi nel mondo. Per ulteriori informazioni sull’Azienda visitare www.guess.com.

Informazioni su Homeboy Recycling

Homeboy Recycling è una pluripremiata impresa sociale certificata che fornisce servizi a carattere nazionale per lo smaltimento corretto e la gestione delle risorse IT. Una delle poche aziende in possesso della certificazione R2 (Responsible Recycling, riciclaggio responsabile) e B Corp al mondo, Homeboy è fautrice degli standard più elevati in materia di riutilizzo di prodotti elettronici, riciclo dei rifiuti elettronici e distruzione di dati sensibili. Ogni anno Homeboy rigenera migliaia di computer e dirotta milioni di chili di prodotti elettronici dalle discariche, il tutto creando posti di lavoro per persone che affrontano ostacoli sistemici all’impiego. Oltre ad essere fornitori di servizi di smaltimento delle risorse IT e di riciclo dei rifiuti elettronici, ci consideriamo in senso più ampio un partner nell’economia circolare. A tal fine, collaboriamo con produttori e marchi per sviluppare soluzioni a favore dello sviluppo sociale e ambientale, per dare ai loro prodotti una seconda vita dopo la dismissione. In questa veste, stiamo espandendo i nostri servizi per includere abbigliamento/prodotti tessili e altri prodotti/materiali che sono in linea con la nostra missione.

Parte di Homeboy Industries, l’autorevole programma di riabilitazione e recupero alla vita attiva di membri di bande, Homeboy Recycling è orgogliosa di impiegare persone impegnate a trasformare le proprie vite dopo il periodo vissuto in carcere. Per ulteriori informazioni visitate https://homeboyrecycling.com/.

