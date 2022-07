GUESS en Homeboy Industries kondigen de Upcycled-collectie aan ‐ Een nieuwe manier om kleding opnieuw te dragen

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--In samenwerking met Homeboy Industries heeft GUESS een uniek proces ontwikkeld om oude kleding nieuw leven in te blazen. Door gerecyclede kledingstukken om te zetten in leuke, modieuze creaties, bouwt GUESS een nieuwe manier op om fabelachtig duurzaam zijn. Duurzaamheid vormt de kern van alles wat GUESS doet. Het partnerschap van het bedrijf met de non-profitorganisatie Homeboy Industries vertegenwoordigt deze toewijding.

GUESS werkt in deze rechtstreeks samen met Homeboy Recycling, een sociale ondernemingstak van Homeboy Industries voor de nieuwe Upcycled-collectie. Door samen te werken met GUESS is Homeboy Recycling uitgegroeid van uitsluitend recycling van elektronica naar de wereld van textiel en kleding. GUESS en Homeboy Recycling hebben niet alleen een opmerkelijke nieuwe lijn van goederen en kleding gecreëerd, maar ook een nieuwe manier om ecologische duurzaamheid te ondersteunen, creativiteit te vergemakkelijken, nieuwe banen te creëren en onze gemeenschap naar een hoger niveau te tillen: upcycled met heel veel hart.

GUESS is absoluut trots met de aankondiging van de Upcycled-collectie. Een collectie als geen ander, want geen twee kledingstukken zijn hetzelfde. Het transformeren van gerecyclede kleding levert duidelijk unieke kledingstukken op, en dat is de ultieme aantrekkingskracht. Draagtassen, denim van patchwork, bustiers en zelfs sierkussens; upcycled-mode voor iedereen. De Upcycled-collectie is een duurzame, modieuze, doelgerichte manier om te winkelen. Het is de meest ware vorm van circulaire mode.

“Homeboy Industries is dankbaar voor de samenwerking met GUESS voor de Upcycled-collectie. We bedanken GUESS voor het ondersteunen van onze missie om hoop, training en ondersteuning te bieden aan deze gemarginaliseerde bevolking, waardoor ze de boog van hun leven kunnen veranderen en bijdragende leden van de gemeenschap kunnen worden. Homeboy Industries biedt uitgebreide trauma-geïnformeerde, allesomvattende ondersteuningsdiensten zoals tatoeageverwijdering, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, juridische zaken, huisvestingnavigatie, casemanagement, personeelsontwikkeling en jobtraining”, zegt Chris Zwicke, CEO van Homeboy Industries. “Door deze samenwerking krijgen onze werknemers van onze snelst groeiende sociale onderneming, Homeboy Recycling, meer beroepsvaardigheden en training, waar we zeer enthousiast over zijn.”

“De Upcycled-collectie is in samenwerking met Homeboy Industries ontworpen met de hoop dat elk kledingstuk een doel kan geven aan een lid van de gemeenschap die de vaardigheden kan leren die nodig zijn om afgedankte koopwaar om te zetten in wenselijke, handelsartikelen met het oog op de modetrend. De ontwerpen worden bepaald door de beschikbare middelen, die zorgvuldig zijn georganiseerd en gesorteerd. Het assortiment varieert van mode tot niet-modestukken, dus er is voor elk wat wils. En de echte vreugde is de verwondering over het vroegere leven van elk kledingstuk en hoe het is ontstaan”, zegt Amy Enuke, Young Contemporary Design Director.

Met de toewijding van GUESS voor circulaire mode en het fundament voor duurzaamheid van Homeboy Recycling, is deze samenwerking de lanceerbasis voor een nieuw soort duurzame mode. Een die niet alleen het milieu ondersteunt, maar ook rechtstreeks onze gemeenschappen ondersteunt. Ga voor meer informatie over de inzet van GUESS voor onze planeet naar guess.com/sustainability

Over GUESS?, Inc.

GUESS is in 1981 opgericht en begon als een jeansbedrijf. Sindsdien is het met succes uitgegroeid tot een wereldwijd lifestyle-merk. Guess?, Inc. ontwerpt, verkoopt, distribueert en geeft licenties voor een lifestyle-collectie van hedendaagse kleding, denim, handtassen, horloges, brillen, schoenen en andere gerelateerde consumentenproducten. De producten van Guess? worden gedistribueerd via het winkels van het merk Guess? en de betere warenhuizen en speciaalzaken over de hele wereld. Vanaf 30 april 2022 exploiteerde het bedrijf rechtstreeks 1.073 winkels in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. De partners en distributeurs van het bedrijf exploiteerden wereldwijd 565 extra winkels. Vanaf 30 april 2022 waren het bedrijf, zijn partners en distributeurs actief in ongeveer 100 landen over de hele wereld. Ga voor meer informatie over het bedrijf naar www.guess.com.

Over Homeboy Recycling

Homeboy Recycling is een gecertificeerde en bekroonde sociale onderneming die landelijke diensten aanbiedt voor de juiste afvoer en het juiste beheer van IT-middelen. Als een van de weinige R2 (Responsible Recycling)- en B Corp-gecertificeerde bedrijven in de wereld, zet Homeboy zich in voor de hoogst mogelijke normen voor het hergebruik van elektronica, recycling van elektronisch afval en de vernietiging van gevoelige gegevens. Elk jaar renoveert Homeboy duizenden computers en leidt het miljoenen ponden aan elektronica weg van de vuilstort, terwijl het banen creëert voor mensen die te maken hebben met systemische belemmeringen voor werk. Naast onze dispositie van IT-activa en diensten voor elektronisch afval, zien we onszelf in grote lijnen als een partner in de circulaire economie. We werken samen met toegewijde fabrikanten en merken om sociale en milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen voor hun producten na hun eerste leven. In deze hoedanigheid breiden we onze diensten uit met kleding/textiel en andere producten/materialen die passen bij onze missie.

Als onderdeel van Homeboy Industries, ‘s werelds meest vooraanstaande rehabilitatie- en re-entryprogramma voor bendes, neemt Homeboy Recycling vol trots mensen in dienst die zich inzetten voor het transformeren van hun leven na detentie. Ga voor meer informatie naar https://homeboyrecycling.com/.

