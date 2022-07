GUESS et Homeboy Industries annoncent l’Upcycled Collection ‐ Une façon inédite de re-porter les vêtements

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--En collaboration avec Homeboy Industries, GUESS a développé un procédé unique pour donner une nouvelle vie aux vêtements usagés. En transformant des pièces recyclées en créations ludiques et actuelles, GUESS ouvre une nouvelle voie pour être fabuleusement durable. Le développement durable s’inscrit au cœur de l’activité de GUESS, et le partenariat de la Société avec l’organisation à but non lucratif, Homeboy Industries, témoigne de cet engagement.

GUESS travaillera directement avec Homeboy Recycling, entreprise sociale au sein de Homeboy Industries, sur la nouvelle Upcycled Collection. En partenariat avec GUESS, Homeboy Recycling est passée du recyclage de produits exclusivement électroniques au recyclage de textiles et vêtements. Non seulement GUESS et Homeboy Recycling ont créé une nouvelle gamme remarquable de produits et vêtements, mais elles ont également inventé une nouvelle façon de défendre la durabilité environnementale, faciliter la créativité, créer de nouveaux emplois, et faire prospérer nos collectivités : des matériaux revalorisés (« upcycled ») avec cœur.

C’est avec une immense fierté que GUESS annonce l’Upcycled Collection. Une collection sans équivalent, puisqu’il n’y a pas deux pièces qui se ressemblent. La transformation des vêtements recyclés permet d’obtenir des pièces absolument uniques, et c’est là son attrait ultime. Tote bags, jeans patchwork, bustiers et même coussins ; la mode upcycled pour toutes les envies. L’Upcycled Collection offre une façon durable, actuelle et utile de faire des achats, en épousant la forme la plus authentique de mode circulaire.

« Homeboy Industries est reconnaissante de ce partenariat avec GUESS pour l’Upcycled Collection. Notre mission consiste à offrir de l’espoir, des formations et un soutien à des personnes marginalisées, leur permettant de changer la trajectoire de leur vie pour devenir des membres actifs de leur communauté, et nous remercions GUESS pour son appui dans cette voie. Homeboy Industries propose diverses prestations de soutien intégral, en tenant compte des traumatismes, avec notamment des services de détatouage, de santé mentale, et d’éducation, des services juridiques, une aide au logement, la gestion des dossiers, le développement de la main-d’œuvre, et la formation professionnelle », déclare Chris Zwicke, PDG de Homeboy Industries. « Grâce à ce partenariat, les employés de notre entreprise sociale à la croissance la plus rapide, Homeboy Recycling, pourront être formés et acquérir de nouvelles compétences professionnelles, ce qui nous rend très heureux. »

« L’Upcycled Collection, imaginée en collaboration avec Homeboy Industries, est conçue dans l’espoir que chaque pièce puisse donner un but à un membre de la communauté, qui pourra acquérir les compétences nécessaires pour transformer des marchandises mises au rebut, en articles désirables et commercialisables dans le flux des tendances de la mode. Les créations sont déterminées par les ressources disponibles, qui sont soigneusement organisées et triées. Les produits finaux peuvent appartenir ou non au monde de la mode, ce qui fait qu’il y en a pour tous les goûts. Et l’on éprouve une vraie joie teintée d’émerveillement en pensant à la vie antérieure de chaque pièce et la façon dont elle est née », a confié pour sa part Amy Enuke, directrice de Young Contemporary Design.

Grâce à l’engagement de GUESS envers la mode circulaire, et le fondement de Homeboy Recycling sur le développement durable, ce partenariat constitue la rampe de lancement d’un nouveau type de mode durable, qui non seulement protège l’environnement, mais soutient directement nos collectivités. Pour en savoir plus sur l’engagement de GUESS envers notre planète, rendez-vous sur guess.com/sustainability

À propos de GUESS?, Inc.

Fondée en 1981, GUESS a commencé comme une entreprise de jeans, et s’est développée depuis avec succès pour devenir une marque lifestyle, d’envergure mondiale. GUESS?, Inc. conçoit, commercialise, distribue et concède sous licence toute une gamme de vêtements contemporains, jeans, sacs à main, montres, lunettes, chaussures et autres produits de consommation connexes. Les produits GUESS? sont distribués par le biais des magasins GUESS? ainsi que dans les meilleurs grands magasins, et boutiques spécialisées à travers le monde. Au 30 avril 2022, la Société exploitait directement 1 073 magasins de détail dans la région des Amériques, en Europe et en Asie. Les partenaires et distributeurs de la Société exploitaient quant à eux 565 magasins de détail supplémentaires à travers le monde. Au 30 avril 2022, la Société et ses partenaires et distributeurs opéraient dans une centaine de pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur la Société, rendez-vous sur www.guess.com.

À propos de Homeboy Recycling

Homeboy Recycling est une entreprise sociale, certifiée et primée offrant des services à l’échelle nationale, pour la gestion et l’élimination appropriée des actifs informatiques. Étant l’une des rares entreprises certifiées R2 (Recyclage responsable) et B Corp, au monde, Homeboy s’engage à respecter les normes les plus élevées en matière de réutilisation des appareils électroniques, recyclage des déchets électroniques, et destruction des données sensibles. Chaque année, Homeboy remet à neuf des milliers d’ordinateurs, et évite à des millions de kilos d’appareils électroniques de finir à la décharge, tout en créant des opportunités professionnelles pour des personnes confrontées à des obstacles systémiques à l’emploi. Au-delà de nos services d’élimination des actifs informatiques et des déchets électroniques, nous nous considérons globalement comme un partenaire de l’économie circulaire. Nous travaillons avec des fabricants et des marques qui s’attachent à développer des solutions bénéfiques sur le plan écologique et social, en donnant une seconde vie à leurs produits. C’est dans cet esprit que nous étendons actuellement nos services, de manière à inclure les vêtements/textiles et d’autres produits/matériaux qui correspondent à notre mission.

Dans le cadre de Homeboy Industries, le programme le plus important au monde, en matière de réadaptation et réinsertion des membres de gangs, Homeboy Recycling est fière d’employer des personnes déterminées à transformer leur existence après une période d’incarcération. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://homeboyrecycling.com/.

