HCL Technologies攜手VMware設立新的專屬VMware業務部

印度諾伊達和加州帕洛阿爾托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球知名科技公司HCL Technologies (HCL)和VMware, Inc (NYSE: VMW)宣佈設立HCL的專屬VMware業務部，以幫助企業釋放多雲和應用程式現代化的未開發價值。新部門結合HCL的CloudSMART架構與VMware的Cross-Cloud（跨雲）服務，協助企業加速雲端運算轉型，擴大雲端原生平台的運行規模，並為混合型工作團隊提供助力。

HCL新成立的VMware業務部是其策略性聯盟合作夥伴生態系統的一部分。該生態系統利用CloudSMART架構來提供多雲和應用程式現代化解決方案。HCL將幫助企業邁向數位支配之路，使轉型與整體業務目標保持一致，同時透過由VMware產品和服務促成的雲端自由和企業控制權來保持敏捷性。

HCL Technologies資深副總裁兼科技原始設備製造商生態系統負責人Anand Swamy表示：「在我們所處的總體經濟環境中，生態系統需要相互合作，提供業界所需的創新且有效的解決方案。我們新成立的VMware業務部能夠利用HCL和VMware的綜效，以我們的CloudSMART架構為基準線來孕育、建構和設計創新、客製化的雲端運算導入策略。」

VMware策略性生態系統和產業解決方案資深副總裁Zia Yusuf表示：「如今，我們看到幾乎各行各業都展現出不可阻擋的數位轉型力量，而VMware也在為加速客戶創新提供可靠的基礎。與HCL合作使我們能全力協助雙方的共同客戶，為他們提供極為明智的路徑來促進應用程式、雲端和邊緣的現代化，並為分散式勞動力提供更安全、無障礙的體驗。VMware透過能夠為企業提供建構未來所需的自由和靈活性的多雲服務，保留客戶選擇權並防止受到束縛。」

在過去的14年裡，HCL和VMware以專為現代企業打造的服務和解決方案而取得成功的客戶成果。HCL擁有超過8,000名接受過VMware技術培訓的專業人員，管理三個VMware卓越中心，並創建了四個雲端原生實驗室。這些專門的環境和資源可協助客戶加速部署VMware解決方案，並使企業能夠體驗新一代VMware技術。最近，HCL透過VMware解決方案而獲致業務成長，並為客戶帶來高價值成果和提供支援，因而榮獲「VMware 2022年度合作夥伴價值獎」。VMware和HCL Technologies最近還宣佈全力實施由虛擬無線接取網路(vRAN)、開放式無線接取網路(ORAN)和5G驅動的電信轉型。

關於VMware

VMware是為所有應用程式提供多雲服務的一流供應商，以企業控制力推動數位化創新。作為加速創新的可靠基石，VMware軟體賦予企業建構未來所需的靈活性和選擇權。VMware總部位於加州帕洛阿爾托，致力於透過公司的「2030議程」建設更美好的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.vmware.com/company。

VMware和VMware Cross-Cloud是VMware, Inc.在美國和其他地區的註冊商標或商標。本文可能包含指向非VMware網站的超連結，這些網站由第三者創建和維護，他們對這些網站的內容全權負責。

關於HCL Technologies

HCL Technologies廣泛關注數位化、工程和雲端等重大主題。公司透過三個業務部門提供服務和產品：IT和業務服務部(ITBS)、工程和研發服務部(ERS)以及產品和平臺部(P&P)。ITBS透過應用程式、基礎架構、數位流程運作和下一代數位轉型解決方案，幫助全球企業進行業務轉型。ERS在產品開發和平臺工程的各個方面提供工程服務和解決方案。P&P為全球客戶提供現代化的軟體產品，以因應其科技和特定產業需求。透過先進的合作創新實驗室、全球交付能力和廣泛的全球網路，HCL在金融服務、製造、科技與服務、電信與媒體、零售與包裝消費品(CPG)、生命科學與醫療、公共服務等多個垂直產業中為客戶提供全面服務。

作為全球一流的科技公司，HCL重視多樣性、社會責任、永續發展和教育計畫，並以此為榮。在截至2022年6月30日的12個月中，HCL的合併收入為117.9億美元。公司擁有近21.1萬名極富創意的優秀員工，在52個國家經營業務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hcltech.com

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