HCL Technologies携手VMware开设新的专属VMware业务部

印度诺伊达和加州帕洛阿尔托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先科技公司HCL Technologies (HCL)和VMware, Inc (NYSE: VMW)宣布开设HCL的专属VMware业务部，以帮助企业释放多云和应用现代化的未开发价值。新部门将HCL的CloudSMART框架与VMware的Cross-Cloud（跨云）服务相结合，帮助企业加速云计算转型，扩大云原生平台的运营规模，并赋能混合型工作团队发展。

HCL新成立的VMware业务部是其战略联盟合作伙伴生态系统的组成部分。该生态系统利用CloudSMART框架来提供多云和应用现代化解决方案。HCL将帮助企业沿着以数字化为主导的道路前进，使转型与整体业务目标保持一致，同时通过VMware产品和服务实现的云端自由权利和企业控制权来保持敏捷性。

HCL Technologies高级副总裁兼科技原始设备制造商生态系统负责人Anand Swamy表示：“在我们所处的宏观经济环境中，生态系统需要合力协作，提供行业所需的创新且有效的解决方案。我们新成立的VMware业务部能够利用HCL和VMware的协同效应，以我们的CloudSMART框架为基准线，孵化、构建和设计创新定制的云计算实施策略。”

VMware战略生态系统和行业解决方案高级副总裁Zia Yusuf表示：“如今，我们看到几乎各行各业都展现出不可阻挡的数字化转型力量，而VMware也在为加速客户创新提供可靠基础。通过与HCL合作，我们全力帮助双方的共同客户，为他们提供极为明智的路径来实现应用、云和边缘的现代化，并为分布式劳动力提供更安全、无障碍的体验。VMware通过能够为企业提供构建未来所需的自由和灵活性的多云服务，保留客户选择权并防止受束缚。”

在过去的14年里，HCL和VMware依托为现代企业打造的服务和解决方案不断推动客户取得了成功。HCL拥有超过8,000名接受过VMware技术培训的专业人员，管理着三个VMware卓越中心，并创建了四个云原生实验室。这些专门的环境和资源可帮助客户加速部署VMware解决方案，并使企业能够体验新一代VMware技术。最近，HCL凭借依托VMware解决方案实现业务增长，以及为客户带来高价值成果和提供支持，斩获了“VMware 2022年度合作伙伴价值奖”。VMware和HCL Technologies最近还宣布全力实施由虚拟无线接入网(vRAN)、开放式无线接入网(ORAN)和5G驱动的电信转型。

关于VMware

VMware是为所有应用提供多云服务的领先供应商，以企业控制力推动数字化创新。作为加速创新的可靠基石，VMware软件赋予企业构建未来所需的灵活性和选择权。VMware总部位于加州帕洛阿尔托，致力于通过公司的“2030议程”建设更美好的未来。如需了解更多信息，请访问www.vmware.com/company。

VMware和VMware Cross-Cloud是VMware, Inc.在美国和其他地区的注册商标或商标。本文可能包含指向非VMware网站的超链接，这些网站由第三方创建和维护，他们对这些网站的内容全权负责。

关于HCL Technologies

HCL Technologies广泛关注数字化、工程和云等重大主题。公司通过三个业务部门提供其服务和产品：IT和业务服务部(ITBS)、工程和研发服务部(ERS)以及产品和平台部(P&P)。ITBS通过应用程序、基础架构、数字流程运营和下一代数字转型解决方案，帮助全球企业实现业务转型。ERS在产品开发和平台工程的各个方面提供工程服务和解决方案。P&P为全球客户提供现代化的软件产品，以满足其技术和特定行业需求。通过先进的合作创新实验室、全球交付能力和广泛的全球网络，HCL在金融服务、制造、技术与服务、电信与媒体、零售与包装消费品(CPG)、生命科学与医疗、公共服务等多个垂直行业中为客户提供全面服务。

作为一家全球领先的技术公司，HCL重视多样性、社会责任、可持续发展和教育计划，并以此为豪。在截至2022年6月30日的12个月中，HCL的合并收入为117.9亿美元。公司拥有近21.1万名极富创意的优秀员工，在52个国家开展运营。

如需了解更多信息，请访问www.hcltech.com

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