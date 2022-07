HCL Technologies se une à VMware para lançar uma nova unidade de negócios especializada em VMware

NOIDA, Índia, e PALO ALTO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A HCL Technologies (HCL), uma empresa líder global em tecnologia, e a VMware, Inc (NYSE: VMW) anunciaram o lançamento da unidade de negócios especializada em VMware da HCL para ajudar as empresas a destravar o valor inexplorado da modernização do ambiente multinuvem e dos aplicativos. A nova unidade combina o poder da CloudSMART Framework, da HCL, com os serviços Cross-Cloud da VMware para ajudar as empresas a acelerar a transformação da nuvem, escalonar as operações da plataforma nativa da nuvem e capacitar as equipes híbridas.

A nova unidade de negócios de VMware da HCL faz parte de seu programa Strategic Alliance Partner Ecosystem, que dá aproveitamento máximo à CloudSMART Framework para fornecer soluções de modernização multinuvem e de aplicativos. A HCL ajudará as empresas a seguir o caminho do domínio digital, alinhando a transformação com objetivos gerais de negócios enquanto mantém a agilidade através da liberdade de nuvem e controle empresarial capacitado pelas ofertas de produtos e serviços da VMware.

“Nós estamos em um ambiente macroeconômico onde, os ecossistemas devem colaborar para fornecer as soluções inovadoras e eficazes que o setor exige”, disse Anand Swamy, vice-presidente sênior e chefe de ecossistemas OEM de tecnologia da HCL Technologies. “Nossa nova unidade de negócios VMware dá aproveitamento máximo às sinergias entre a HCL e a VMware para incubar, construir e arquitetar estratégias de implementação de nuvem inovadoras e personalizadas, tendo por base a nossa abordagem CloudSMART.”

“Hoje, estamos testemunhando as forças desenfreadas da transformação digital em quase todos os setores, e a VMware está fornecendo a base confiável para acelerar a inovação dos clientes”, disse Zia Yusuf, vice-presidente sênior de soluções estratégicas para ecossistema e setoriais da VMware. “Com a HCL, estamos ajudando nossos clientes em comum, proporcionando o caminho mais inteligente para a modernização de aplicativos, nuvem e borda e uma experiência mais segura e sem atritos para equipes distribuídas. A VMware preserva a escolha do cliente e protege contra a falta de escolha por meio de serviços multinuvem que oferecem às empresas a liberdade e a flexibilidade de que precisam para construir o futuro.”

Nos últimos 14 anos, a HCL e a VMware geraram resultados bem-sucedidos para os clientes com serviços e soluções criados para empresas modernas. A HCL tem, em sua equipe, mais de 8.000 profissionais treinados em tecnologias VMware, gerencia três centros de excelência VMware e criou quatro laboratórios nativos da nuvem. Esses ambientes e recursos exclusivos ajudam os clientes a acelerar a implantação de soluções VMware e permitem que as empresas experimentem tecnologias VMware de última geração. Recentemente, a HCL ganhou o prêmio VMware 2022 Partner Value Award por oferecer crescimento de negócios por meio de soluções VMware e proporcionar resultados e suporte de alto valor aos clientes. A VMware e a HCL Technologies também anunciaram recentemente esforços para fornecer transformação de telecomunicações com tecnologia vRAN, ORAN e 5G.

Sobre a VMware

A VMware é líder na prestação de serviços multinuvem para todos os aplicativos, possibilitando inovação digital com controle empresarial. Como uma base confiável para acelerar a inovação, o software da VMware oferece às empresas a flexibilidade e as opções de que precisam para construir o futuro. Com sede em Palo Alto, Califórnia, a VMware está comprometida com a construção de um futuro melhor por meio de sua Agenda 2030. Para mais informações, acesse www.vmware.com/company.

VMware e VMware Cross-Cloud são marcas registradas ou marcas comerciais da VMware, Inc. nos Estados Unidos e em outras jurisdições. Este artigo pode conter links para sites que não pertencem à VMware, criados e mantidos por terceiros, que são integralmente responsáveis por seu conteúdo.

Sobre a HCL Technologies

A HCL Technologies tem um amplo foco nos principais temas dos universos digital, de engenharia e nuvem. A HCL oferece seus serviços e produtos por meio de três unidades de negócios: Serviços de TI e negócios (IT and Business Services, ITBS), Serviços de engenharia e P&D (Engineering and R&D Services, ERS) e Produtos e plataformas (Products & Platforms, P&P). A unidade ITBS permite que empresas globais transformem seus negócios através de ofertas nas áreas de aplicativos, infraestrutura, operações de processos digitais e soluções de transformação digital de próxima geração. A unidade ERS oferece serviços e soluções de engenharia em todos os aspectos do desenvolvimento de produtos e engenharia de plataformas. A unidade P&P fornece a clientes globais produtos de software modernizados por sua tecnologia e requisitos específicos do setor. Por meio de seus laboratórios de inovação colaborativa de ponta, recursos de entrega global e ampla rede global, a HCL presta serviços holísticos em várias verticais setoriais, categorizados como serviços financeiros, manufatura, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e CPG, ciências da vida e saúde e serviços públicos.

Como uma empresa líder global em tecnologia, a HCL se orgulha de suas iniciativas de diversidade, responsabilidade social, sustentabilidade e educação. A HCL registrou receita consolidada de US$ 11,79 bilhões nos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2022. Seus quase 211.000 empreendedores de ideias atuam em 52 países.

Para saber mais, acesse www.hcltech.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.