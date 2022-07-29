NTT加入歐洲聯合審計合作組織(JAC)，與其他電信營運商一起致力於全球資通訊科技供應鏈審計

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NTT CORPORATION (NTT)已加入歐洲聯合審計合作組織(JAC)1，該組織致力於對全球資通訊科技(ICT)供應商進行企業社會責任(CSR)審計。NTT是首家加入該協會的亞洲電信營運商，將建立和維護安全、可靠的供應鏈，為實現永續發展的社會貢獻力量。

JAC概述

JAC成立於2010年，目前由包括NTT在內的23家電信公司組成2。自成立以來，JAC成員已在41個國家進行了超過724次企業社會責任(CSR)審計。推動合作審計的電信營運商在改善整個供應鏈的CSR標準方面有良好記錄。

NTT參與

2022年2月，NTT公佈了《NTT集團供應鏈永續發展指南》3。該公司一直在推動與供應商的合作，以建立和維護安全、可靠的供應鏈。作為首家加入JAC的亞洲電信營運商，NTT將能夠與JAC其他成員公司交流供應鏈中各公司的狀況和所面臨的挑戰以及CSR最佳實務方面的情報，從而在全球促進供應商盡職調查。

NTT集團將與我們的供應商一起建立和維護安全、可靠的供應鏈，繼續為實現永續發展的社會貢獻力量。

1 關於JAC：https://jac-initiative.com/ 2 23家電信營運商成員（按字母順序排列）： AIRTEL AFRICA、ATT、英國電信、布依格(BOUYGUES)、 德國電信、ELISA、KPN、MTN、MTS、NTT、ORANGE、PROXIMUS、SPARK、瑞士電信、T MOBILE荷蘭、西班牙電信、挪威電信、特利亞電信、TDC、澳洲電信、TIM、VERIZON、沃達豐。 3 供應商可透過以下連結瞭解有關NTT採購活動的更多資訊： https://group.ntt/en/procurement/supplier/index.html

關於NTT

NTT相信，透過在我們的業務營運中運用科技行善，可以幫助解決社會問題。我們協助客戶加速成長並進行創新以因應目前和新的業務模式。我們的服務包括為網路安全、應用程式、工作場所、雲端、資料中心和網路提供數位業務諮詢、科技和託管服務——這一切都由我們深厚的產業專長和創新提供支援。作為全球排名前五的科技和業務解決方案提供商，我們的多元化團隊在80多個國家和地區發展業務，並為190多個國家和地區提供服務。我們為超過80%的全球《財星》100大企業以及全世界數千家其它客戶和社區提供服務。如欲瞭解更多有關NTT的資訊，請造訪www.global.ntt。

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