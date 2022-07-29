NTT加入欧洲联合审计合作组织(JAC)，与其他电信运营商一道致力于全球信息通信技术供应链审计

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NTT CORPORATION (NTT)已加入欧洲联合审计合作组织(JAC)1，该组织致力于对全球信息通信技术(ICT)供应商进行企业社会责任(CSR)审计。NTT是首家加入该协会的亚洲电信运营商，将通过建立和维护安全、可靠的供应链，为实现可持续发展的社会做出贡献。

JAC概述

JAC成立于2010年，目前由包括NTT在内的23家电信公司组成2。自成立以来，JAC成员已在41个国家进行了超过724次企业社会责任(CSR)审计。推动合作审计的电信运营商在完善整个供应链的CSR标准方面有着良好往绩。

NTT参与

2022年2月，NTT公布了《NTT集团供应链可持续发展指南》3。该公司一直在推动与供应商的合作，以建立和维护安全、可靠的供应链。作为首家加入JAC的亚洲电信运营商，NTT将能够与JAC其他成员公司交流供应链中各公司的状况和所面临的挑战以及CSR最佳实践方面的情报，从而在全球范围内促进供应商尽职调查。

NTT集团将与我们的供应商一起，通过建立和维护安全、可靠的供应链，继续为实现可持续发展的社会做出贡献。

1 关于JAC：https://jac-initiative.com/ 2 23家电信运营商成员（按字母顺序排列）： AIRTEL AFRICA、ATT、英国电信、布依格、 德国电信、ELISA、KPN、MTN、MTS、NTT、ORANGE、PROXIMUS、SPARK、瑞士电信、T MOBILE荷兰、西班牙电信、挪威电信、特利亚电信、TDC、澳大利亚电信、TIM、威瑞森、沃达丰。 3 供应商可通过以下链接了解有关NTT采购活动的更多信息： https://group.ntt/en/procurement/supplier/index.html

关于NTT

NTT相信，通过在我们的业务运营中运用技术行善，可以帮助解决社会问题。我们帮助客户加速增长并创新符合当前需求的新业务模式。我们的服务包括为网络安全、应用、工作场所、云、数据中心和网络提供数字业务咨询、技术和托管服务——所有这些都由我们深厚的行业专长和创新提供支持。作为全球排名前五的技术和业务解决方案提供商，我们的多元化团队在80多个国家和地区开展业务，并为190多个国家和地区提供服务。我们为超过80%的全球《财富》100强公司以及全世界数千家其它客户和社区提供服务。如需了解更多有关NTT的信息，请访问www.global.ntt。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。