NTT rejoint la « Joint Audit Cooperation (JAC) », une association d’opérateurs, aux côtés des opérateurs de télécommunications de la chaîne d'approvisionnement de technologies de l’Information et de la communication (TIC) au niveau mondial

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NTT CORPORATION (NTT) a rejoint la « Joint Audit Cooperation (JAC) ») 1, qui mène des audits en matière de RSE concernant les fournisseurs de technologies de l'information et de la communication (TIC) à travers le monde. NTT est le premier opérateur de télécommunications asiatique qui rejoint l’association, et contribuera à la concrétisation d’une société durable, en bâtissant et en maintenant une chaîne d'approvisionnement sûre et sécurisée.

Aperçu de la JAC

Créée en 2010, la JAC inclut actuellement 23 sociétés de télécommunications, parmi lesquelles NTT 2. Depuis la création de l’association, les membres de la JAC ont mené plus de 724 audits en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), dans 41 pays. Les opérateurs de télécommunications qui promeuvent des audits coopératifs ont fait leurs preuves en termes d’amélioration des normes de RSE tout au long de la chaîne logistique.

Participation de NTT

En février 2022, NTT a annoncé les Directives de NTT Group en matière de durabilité dans la chaîne d'approvisionnement 3. La société renforce son engagement auprès des fournisseurs, afin de bâtir et maintenir des chaînes d'approvisionnement sûres et sécurisées. En tant que premier opérateur de télécommunications asiatique à rejoindre la JAC, NTT pourra échanger des renseignements sur les conditions et les défis de chaque entreprise le long de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les bonnes pratiques en matière de RSE avec les autres sociétés membres de la JAC, et pourra ainsi promouvoir la diligence raisonnable des fournisseurs à l’échelle mondiale.

Aux côtés de ses fournisseurs, NTT Group continuera de contribuer à la concrétisation d’une société durable, en bâtissant et en maintenant une chaîne d'approvisionnement sûre et sécurisée.

1 À propos de la JAC : https://jac-initiative.com/ 2 23 opérateurs de télécommunications membres (par ordre alphabétique) : AIRTEL AFRICA, ATT, BT, BOUYGUES, DT, ELISA, KPN, MTN, MTS, NTT, ORANGE, PROXIMUS, SPARK, SWISSCOM, T MOBILE Pays-Bas, TELEFONICA, TELENOR, TELIA, TDC, TELSTRA, TIM, VERIZON, VODAFONE. 3 Les fournisseurs peuvent en savoir plus sur les activités d’approvisionnement de NTT via le lien suivant : https://group.ntt/en/procurement/supplier/index.html

À propos de NTT

NTT croit dans la résolution des problèmes sociaux à travers ses opérations commerciales en appliquant la technologie pour le bien. Nous aidons nos clients à accélérer leur croissance et à améliorer les modèles d’entreprise existants et en lancer de nouveaux. Nos services incluent le conseil en management digital, une technologie et des services gérés d’entreprise numérique pour la cybersécurité, les applications, le milieu professionnel, le cloud, les centres de données et les réseaux, le tout soutenu par notre expertise approfondie du secteur et par notre innovation. En tant que l’un des 5 principaux prestataires de solutions technologiques et commerciales dans le monde, nos équipes diversifiées exercent leurs activités dans plus de 80 pays et régions et fournissent leurs services à plus de 190 d’entre eux. Nous offrons nos services à plus de 80 % des entreprises classées au « Fortune Global 100 », ainsi que des milliers d’autres clients et communautés à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez www.global.ntt.

