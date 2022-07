Bidgely si aggiudica il Future Ready Organization Award 2022-2023 indetto dal giornale indiano Economic Times

Bidgely has been recognized by The Economic Times as a 'Future Ready Organization' for implementing flexible, resilient organizational processes that allow the company to thrive in today’s market. (Graphic: Business Wire)

MOUNTAIN VIEW, California, e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Bidgely è stata nominata vincitrice del Future Ready Organization Award 2022-2023 indetto da The Economic Times . L’elenco delle Future-Ready Organizations dell’Economic Times premia le aziende che hanno implementato con successo processi organizzativi più flessibili, integrati, resilienti e, in definitiva, più umani per prosperare nel mercato odierno. Le aziende Future-Ready sono aziende mission-driven contraddistinte da velocità e semplicità operative e da una comprovata capacità di apprendere, innovare e promuovere le idee di valore.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti da The Economic Times per la nostra dedizione alla qualità e all’innovazione, non solo per le soluzioni che offriamo ai clienti ma anche per i nostri processi e programmi interni”, ha dichiarato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. “Grazie a una cultura che sostiene la responsabilizzazione dei dipendenti e all’adozione di strategie aziendali a prova di rischio, siamo pronti per il futuro”.

Bidgely è stata premiata in particolare per avere abbracciato una cultura incentrata sulle persone, come testimonia l’elevata percentuale di fidelizzazione dei dipendenti dell’85% nell’ultimo anno, oltre che per una serie di politiche di sostegno economico ed emotivo della forza lavoro dell’azienda durante la crisi da Covid-19. Nella prima metà del 2022 Bidgely ha introdotto la tecnologia di disaggregazione di nuova generazione, che consente alle utility e ai fornitori di energia di suddividere ulteriormente i consumi energetici fino a livello dell’apparecchio, per una visione a 360 gradi dei clienti e del carico di rete. I componenti chiave della piattaforma UtilityAI™ di Bidgely sono l’identificazione dei veicoli solari ed elettrici (EV), i rapporti energetici domestici personalizzati, le proiezioni delle bollette elevate e le raccomandazioni mirate per l’efficienza energetica.

Nel 2022 Bidgely si è inoltre assicurata una serie di nuove partnership con fornitori di energia a livello mondiale, tra cui Avangrid United Illuminating e New Hampshire Electric Cooperative, che vanno ad aggiungersi a Rocky Mountain Power, NV Energy, Southern California Gas (SoCalGas®), Duke Energy, VSE, Electric Ireland, Sorgenia e TEPCO nella crescente base clienti dell’azienda.

Questo premio testimonia del ruolo di leadership giocato da Bidgely nell’anticipare i progressi dell’elettrificazione e della decarbonizzazione su grande scala e va ad aggiungersi ad altri riconoscimenti, quali l’inserimento in Inc. 5000, l’elenco delle aziende private americane a più rapida crescita e la partecipazione come finalista ai S&P Global Platts Global Energy Awards 2021.

Per scoprire come la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely stia anticipando l’era dell’energia pulita grazie all’intelligenza artificiale, visitare il sito: bidgely.com/clean-energy-future.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un’azienda impegnata nell’offerta di soluzioni SaaS (Software as a service) basate sull’intelligenza artificiale che sta accelerando la creazione di un futuro in cui si farà uso di energia pulita creando i presupposti per aziende e consumatori di assumere decisioni correlate all’energia basandosi su dati. La Piattaforma UtilityAI™, basata sull’inimitabile tecnologia brevettata di Bidgely, trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondimenti sugli utenti di energia elettrica estremamente accurati ed altamente sfruttabili. La società attinge a tali approfondimenti per fornire a ogni singolo cliente consigli personalizzati in base alla sua personalità e stile di vita, attributi d’uso, tendenze comportamentali, propensioni d’acquisto e altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (Distributed Energy Resources, DER) e della prospettiva Grid Edge, che si tratti di termostati intelligenti, caricatori EV, pannelli solari fotovoltaici, design e tariffe TOU, l’analisi energetica UtilityAI™ garantisce una profonda visibilità sulla generazione e sul consumo per una migliore pianificazione dei picchi di carico e della rete e fornisce consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Bidgely, sita nella Silicon Valley, è titolare di oltre 17 brevetti per soluzioni che trovano impiego nel settore energetico, ha raccolto più di 75 milioni di dollari in fondi di finanziamento, si avvale della collaborazione di oltre 30 esperti in scienza dei dati e offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a fornitori di servizi energetici residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.bidgely.com o il blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.