Truffle Capital dévoile les résultats du 17ème classement « Truffle 100 ».

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le classement Truffle 100, créé par la société de Capital Risque Truffle Capital, et le cabinet de conseil et d’études Teknowlogy, dresse chaque année le bilan de l’industrie française de l’édition de logiciels.

Depuis 2005, il analyse l’activité des 100 premières entreprises du secteur, leur situation, leurs projets, leurs attentes et leurs perspectives pour capturer une photographie fidèle du marché dans son ensemble.

L’année 2021 marque la 16ème année de croissance du secteur de l’édition de logiciels en France (+8,9% pour le secteur dans son ensemble / +10% pour les 100 entreprises du Palmarès Truffle 100), qui affiche une taille de 22 Mds€ de chiffre d’affaires. Cette croissance est d’autant plus significative que l’industrie n’a pas décru en 2020 et que les acteurs économiques, à peine sortis de la crise sanitaire, subissent désormais d’importantes perturbations macro-économiques : la guerre en Ukraine, l’inflation mais aussi la remontée des taux. Le logiciel français est plus que résilient, il est unilatéralement contracyclique car il se nourrit des cycles négatifs, sans subir de décroissance durant les périodes d’accélération de l’économie.

Derrière cette dynamique de croissance ininterrompue, plusieurs tendances se dégagent :

L’écart de chiffre d’affaires entre la 50 ème et la 100 ème se creuse et atteint un niveau historique de 26,2 M€ et s’explique par la consolidation du secteur avec une plus forte croissance des éditeurs des grande taille.

de 26,2 M€ et s’explique par la consolidation du secteur avec une plus forte croissance des éditeurs des grande taille. Depuis 2 ans, le secteur connait une érosion de sa rentabilité , qui s’élève désormais à 9,1% du CA, soit le plus bas niveau depuis 2016. En cause, le poids plus important des investissements liés à la transition vers le modèle SaaS et la migration Cloud mais aussi ceux liés à la Deeptech, en particulier l’intelligence artificielle.

, qui s’élève désormais à 9,1% du CA, soit le plus bas niveau depuis 2016. En cause, le poids plus important des investissements liés à la transition vers le modèle SaaS et la migration Cloud mais aussi ceux liés à la Deeptech, en particulier l’intelligence artificielle. Le secteur français du logiciel parvient cependant toujours à se financer malgré les deux contraintes observées aujourd’hui : (i) l’érosion des marges (qui pèse sur l’auto-financement) (ii) les difficultés d’accès aux marchés financiers et la frilosité croissante du marché du capital risque (qui pèse sur le financement externe). À ce titre, 20 entreprises du Truffle 100 sont cotées en bourse, soit le plus bas niveau depuis 2004 et seulement 22 éditeurs ont un investisseur en capital risque (vs 29 en 2020).

Fort de cette dynamique de croissance, et malgré les difficultés de recrutement, les éditeurs de logiciels sont en grande partie optimistes pour 2022 : deux tiers d’entre eux anticipent une croissance de leur activité supérieure à +6% avec notamment le Cloud (Saas, PaaS, laaS) qui reste la principale tendance technologique tirant le marché cette année. 86% des éditeurs proposent une offre cloud en mode SaaS, un chiffre stable qui démontre que ce modèle commence à trouver son équilibre et son stade de maturité.

L’industrie française du logiciel emploie en 2021 176 000 personnes. En 2020, les emplois en R&D augmentaient à un rythme trois fois plus élevé que le reste des emplois du secteur. Cette année, les emplois en R&D semblent se stabiliser à un rythme similaire à celui du secteur du logiciel.

Bernard-Louis Roques, cofondateur et Directeur Général de Truffle Capital déclare : « La 17ème édition du Truffle 100 confirme la dynamique exceptionnelle de l’industrie française du logiciel, qui compte parmi ses rangs de grands acteurs mondiaux. Cette industrie croît malgré les turbulences, recrute et forme localement des personnes hautement qualifiées : elle participe ainsi activement à la souveraineté numérique de notre pays. Les mois à venir de 2022 seront cruciaux, notamment sur le plan de la compétition avec les acteurs disruptifs des nouvelles technologies, qui ont récemment participé à une inflation des rémunérations. Les acteurs de l’édition de logiciels, le plus souvent bien capitalisés et dégageant une marge solide, seront en toute probabilité à même de soutenir cette compétition, particulièrement alors que les rouages du financement externe se grippent de plus en plus. »

Nadia Idrissi, Présidente de teknowlogy | CXP-PAC commente : « Malgré les tensions sur les marchés, le millésime 2022 du Truffle100 marque l’optimisme et la résilience du secteur de l’édition de logiciels en France. 97% des éditeurs ont vu leur chiffre d’affaires augmenter, le plus haut niveau de progression depuis 2014. L’industrie est portée par la nécessaire mutation technologique des entreprises privées et également du secteur public. Les besoins sont majoritairement liés aux solutions Cloud, et les corollaires que sont l’IA, le machine learning ainsi que les sujets de cybersécurité. Même si la prudence est de mise compte tenu des évènements géopolitiques, les résultats enregistrés par les éditeurs dans cet environnement, permettent d’envisager les prochains défis au titre desquels la préservation de la qualité de leur capital humain. »

À propos de Truffle Capital

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée dans les technologies de rupture des secteurs IT (Fintech et Insurtech) et des Sciences de la Vie (Medtech et Biotech). Truffle Capital a pour mission d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain.

Présidée par Patrick Kron et dirigée par le Docteur Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, Co-fondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital gère 700 M€ d’actifs. Elle a levé plus de 1,1 Md€ depuis sa création et a accompagné plus de 75 entreprises dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie.

https://www.truffle.com/

À propos de Teknowlogy Group | CXP-PAC

teknowlogy | CXP-PAC est le premier cabinet européen indépendant d’analyse et de conseil du secteur IT. Grâce à sa connaissance des tendances des marchés, teknowlogy | CXP-PAC aide les éditeurs de logiciels et les ESN à comprendre les enjeux, mieux définir, exécuter et promouvoir leur stratégie, en cohérence avec les besoins du marché et en anticipation des attentes de demain. Également partenaire privilégié des entreprises utilisatrices, teknowlogy | CXP-PAC les accompagne dans leur transformation numérique pour gérer les projets, réduire les risques liés aux choix technologiques et à leur implémentation. Capitalisant sur plus de 40 ans d'expérience, teknowlogy | CXP-PAC est présent avec un réseau de plus de 70 experts, principalement basés à Paris, Munich, Bucarest et Londres.