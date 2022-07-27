鎧俠攜手Aerospike提升資料庫應用程式效能

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--鎧俠株式會社(Kioxia Corporation)今天宣布與Aerospike合作，增強Aerospike伺服器社群版資料庫。與未經鎧俠增強的原始軟體相比，資料庫的應用程式效能提高了36%。該測試採用鎧俠FL6系列企業級NVMe™儲存級記憶體(SCM)固態硬碟以及鎧俠開發的軟體增強版而展開。

Aerospike資料庫經過最佳化後執行於快閃記憶體和固態硬碟設備，能夠實現快閃記憶體的高輸送量和低延遲。

主打鎧俠的SCM解決方案XL-FLASH™並符合PCIe® 4.0和NVMe 1.4標準的鎧俠 FL6系列固態硬碟彌補了DRAM和TLC硬碟之間的差距，使其非常適用於對延遲敏感的應用程式案例，如快取層、分層和寫入記錄。目前，鎧俠雙埠FL6系列硬碟已投入量產，可提供高耐用性(60 DWPD)，容量最高可達3,200 GB。

鎧俠將在8月2日快閃記憶體高峰會(Flash Memory Summit)的主題演講中公布詳細的Aerospike測試結果。

相關連結：鎧俠 FL6 固態硬碟產品頁面

https://business.kioxia.com/en-jp/ssd/enterprise-ssd/fl6.html

備註

*DWPD：磁碟每日寫入次數。每天寫滿一次硬碟意味著在所述產品的保固期5年內，每天都可以將硬碟寫滿和重新寫滿一次。實際結果可能因系統組態、使用和其他因素而有所不同。讀取和寫入速度可能因主機設備、讀取和寫入條件以及檔案大小而有所不同。

*容量的定義：鎧俠株式會社將百萬位元組(MB)定義為1,000,000位元組，將十億位元組(GB)定義為1,000,000,000位元組，將兆位元組(TB)定義為1,000,000,000,000位元組。但是，電腦作業系統使用2的冪方來報告儲存容量，定義1Gb = 2^30位元 = 1,073,741,824位元，1GB = 2^30位元組 = 1,073,741,824位元組，1TB = 2^40位元組= 1,099,511,627,776位元組，因此顯示的儲存容量較小。可用儲存容量（包括各種媒體檔的範例）將根據檔案大小、格式、設定、軟體和作業系統和/或預先安裝的軟體應用程式、或媒體內容而異。實際格式化的容量可能有所不同。

*NVMe是NVM Express, Inc.在美國和其他國家的註冊或未註冊商標。

*PCIe是PCI-SIG的註冊商標。

*其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。

關於鎧俠

鎧俠是全球記憶體解決方案領導者，致力於開發、生產和銷售快閃記憶體及固態硬碟(SSD)。東芝公司於1987年發明了NAND快閃記憶體，2017年4月，鎧俠前身東芝記憶體集團從東芝公司分割出來。鎧俠致力於透過提供產品、服務和系統，為客戶提供選擇，為社會創造記憶體的價值，從而用「記憶體」提升世界。鎧俠創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™正在塑造諸多高容量應用的未來儲存方式，其中包括高階智慧手機、PC、SSD、汽車和資料中心等。

關於Aerospike

Aerospike即時資料平臺支援企業在數十億筆交易中即時採取行動，同時減少多達80%的伺服器佔用面積。Aerospike多雲平臺透過高度一致的全球分布資料及99.999%的可靠執行時間為PB規模的即時應用程式提供可預測的亞毫秒級效能。根據Aerospike即時資料平臺建置的應用程式可以打擊詐騙行為，提供大幅增加購物車規模的建議，實現全球數位支付，並為數以千萬計的客戶提供超個人化的使用者體驗。Airtel、Criteo、Experian、尼爾森(Nielsen)、PayPal、Snap、Wayfair和雅虎(Yahoo)等客戶都依賴Aerospike作為適用於未來需求的資料基礎。該公司總部位於加州山景城，在倫敦、班加羅爾和特拉維夫設有辦事處。

客戶詢問：

鎧俠株式會社

全球銷售部

https://business.kioxia.com/en-jp/buy/global-sales.html

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