铠侠携手Aerospike提升数据库应用性能

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--铠侠株式会社(Kioxia Corporation)今天宣布与Aerospike合作，增强Aerospike服务器社区版数据库。与未经铠侠增强的原始软件相比，数据库的应用性能提高了36%。该测试基于铠侠FL6系列企业级NVMe™存储级内存(SCM)固态硬盘以及铠侠开发的软件增强版而开展。

Aerospike数据库经过优化后运行于闪存和固态硬盘设备，能够实现闪存的高吞吐量和低延迟。

主打铠侠的SCM解决方案XL-FLASH™并符合PCIe® 4.0和NVMe 1.4标准的铠侠 FL6系列固态硬盘弥补了DRAM和TLC硬盘之间的差距，使其非常适用于对延迟敏感的应用案例，如缓存层、分层和写入日志。目前，铠侠双端口FL6系列硬盘已投入量产，可提供高耐用性(60 DWPD)，容量最高可达3,200 GB。

铠侠将在8月2日闪存峰会的主题演讲中公布详细的Aerospike测试结果。

相关链接：铠侠 FL6 固态硬盘产品页面

https://business.kioxia.com/en-jp/ssd/enterprise-ssd/fl6.html

备注

*DWPD：每日全盘写入次数。每天写满一次硬盘意味着在所述产品的保修期5年内，每天都可以将硬盘写满和重新写满一次。实际结果可能因系统配置、使用和其他因素而有所不同。读取和写入速度可能因主机设备、读取和写入条件以及文件大小而有所不同。

*容量的定义：铠侠株式会社将兆字节(MB)定义为1,000,000字节，将千兆字节(GB)定义为1,000,000,000字节，将太字节(TB)定义为1,000,000,000,000字节。但是，计算机操作系统使用2的方幂来报告存储容量，定义1Gb = 2^30比特 = 1,073,741,824比特，1GB = 2^30字节 = 1,073,741,824字节，1TB = 2^40字节= 1,099,511,627,776字节，因此显示的存储容量较小。可用存储容量（包括各种媒体文件的示例）将根据文件大小、格式、设置、软件和操作系统和/或预安装的软件应用程序、或媒体内容而异。实际格式化的容量可能有所不同。

*NVMe是NVM Express, Inc.在美国和其他国家的注册或未注册商标。

*PCIe是PCI-SIG的注册商标。

*其他公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

关于铠侠

铠侠是全球存储器解决方案领导者，致力于开发、生产和销售闪存及固态硬盘(SSD)。东芝公司于1987年发明了NAND闪存，2017年4月，铠侠前身东芝存储器集团从东芝公司分拆出来。铠侠致力于通过提供产品、服务和系统，为客户提供选择，为社会创造基于内存的价值，从而用“内存”提升世界。铠侠创新的3D闪存技术BiCS FLASH™正在塑造诸多高容量应用的未来存储方式，其中包括高级智能手机、PC、SSD、汽车和数据中心等。

关于Aerospike

Aerospike实时数据平台支持企业在数十亿笔交易中即时采取行动，同时减少多达80%的服务器占用面积。Aerospike多云平台通过高度一致的全球分布数据及99.999%的可靠运行时间为PB规模的实时应用程序提供可预测的亚毫秒级性能 。基于Aerospike实时数据平台创建的应用可以打击欺诈行为，提供大幅增加购物车规模的建议，实现全球数字支付，并为数以千万计的客户提供超个性化的用户体验。Airtel、Criteo、Experian、尼尔森、PayPal、Snap、Wayfair和雅虎等客户都依赖Aerospike作为面向未来的数据基础。该公司总部位于加州山景城，在伦敦、班加罗尔和特拉维夫设有办事处。

客户垂询：

铠侠株式会社

全球销售部

https://business.kioxia.com/en-jp/buy/global-sales.html

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