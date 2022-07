Navya et Electromin signent un accord de distribution non exclusif pour accélérer la vente des solutions autonomes Navya au Moyen-Orient

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de mobilité autonome et Electromin, société saoudienne d’e-Mobilité, concrétisent leur projet de collaboration et signent un accord de distribution pour mieux promouvoir et implanter à grande échelle les produits et services de Navya dans les pays du Moyen-Orient, avec une première priorité donnée au Royaume d’Arabie Saoudite.

Navya et Electromin avaient entamé, fin mars 2022, un travail exploratoire pour confirmer le besoin marché de ce secteur géographique ainsi que la pertinence des solutions Navya et la capacité d’Electromin à les déployer à grande échelle.

Les solutions de transport autonome partagé pour les personnes et les biens constituent des briques importantes dans la concrétisation de grands projets de villes intelligentes, d’évolution des transports et de transition écologique engagés par de nombreux pays des États Arabes du Golfe. À ce jour, Navya a déjà déployé une douzaine de navettes autonomes aux Émirats Arabes Unis et au Royaume d'Arabie Saoudite, et prévoit une forte accélération de la demande dans les années à venir pour les cas d'usages mentionnés ci-dessus.

Ce contexte de marché favorable a conduit Electromin à vouloir renforcer son portefeuille actuel avec une offre de mobilité autonome, indispensable à la réussite des programmes de transformation du Royaume d’Arabie Saoudite mais aussi des Etats Arabes du Golfe et de la région MOAN (Moyen-Orient Afrique du Nord). Après une analyse approfondie des enjeux et des offres existantes, son choix s’est porté sur Navya, considérant sa technologie et son expertise comme les plus avancées et les plus appropriées du marché pour réussir à satisfaire rapidement les besoins croissants de clients prestigieux, privés et publics, sur l’ensemble du territoire.

Electromin, société d’e-Mobilité, détenue intégralement par Petromin, société saoudienne de premier plan dans le domaine des produits lubrifiants de pointe, de technologie automobile, de mobilité multimodale et du transport durable, est un partenaire local solide et fiable pour Navya, disposant d’une grande notoriété, de moyens adaptés et d’une large couverture de distribution dans le Royaume d’Arabie Saoudite ainsi que dans toute la région MOAN.

Grâce à cet accord de distribution, Electromin proposera l’ensemble des solutions de Navya avec l’aide d’une équipe dédiée, parfaitement formée par Navya à la promotion et la vente de systèmes autonomes pour le transport des personnes et des biens. Electromin assurera aussi un support avant et après-vente, garantissant la meilleure expérience partenaire et client possible à travers un service de proximité à la hauteur des attentes d’un marché exigeant.

De plus, cette collaboration permettra à Navya et Electromin de répondre aux besoins spécifiques du marché local à travers une offre clé en main adaptée, pouvant couvrir l'ensemble des services nécessaires, de la location de véhicules aux services après-vente.

Navya et Electromin se félicitent de leur feuille de route commune vers la transformation des pays des États Arabes du Golfe et de la région MOAN pour en faire la vitrine mondiale de la mobilité autonome, connectée, durable et inclusive. Electromin sera ainsi l’un des partenaires distributeurs de Navya pour cet incroyable territoire sur lequel Navya compte bien consolider et accélérer ses positions.

Kalyana Sivagnanam, Directeur Général d’Electromin : « Nous sommes très heureux de nous associer à Navya dans le cadre de la distribution de leurs produits et services pour offrir à nos nombreux clients des pays des États Arabes du Golfe et de la région MOAN une offre de mobilité autonome fiable et adaptée à leurs enjeux de transport durable et de smart cities. Cet accord vient renforcer notre portefeuille actuel et étend notre position sur la chaine de valeur d’un secteur en forte demande. Electromin est une société résolument tournée vers l’avenir de la mobilité et nous sommes convaincus que les systèmes autonomes Navya en font partie. Ensemble, nous avons tout pour déployer des navettes Navya, des Autonom Tracts Charlatte et des packs de conduite autonome équipés du logiciel de conduite autonome Navya Drive® et de supervision Navya Operate® à très grande échelle. »

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat stratégique et commercial avec Electromin qui va nous apporter de nouvelles opportunités de croissance et impulser une dynamique très forte sur un territoire stratégique pour Navya mais aussi pour Charlatte Autonom. Notre collaboration non exclusive avec Electromin est une étape majeure dans notre développement international et représente un formidable levier pour accélérer nos projets de déploiements pour le transport de personnes et de biens. La complémentarité de notre collaboration apporte à chacun d’entre nous de réelles perspectives de développement à long terme, tant sur le segment des navettes, des tracts logistiques que des plateformes de nouvelle génération intégrant les logiciels de conduite autonome Navya Drive® et de supervision Navya Operate®. Avec déjà 75% des parts de marché du transport autonome dans les Etats Arabes du Golfe, cet accord traduit la position de leader de Navya sur un marché à très haut potentiel et notre volonté de continuer à nous y développer en exploitant tous les axes de croissance qui s’offrent à nous et en élargissant notre collaboration avec tous les partenaires nous permettant d’atteindre nos objectifs. »

A propos de Petromin

Fondée en 1968 par décret royal, Petromin est une société multinationale saoudienne de premier plan dans le domaine des produits lubrifiants de pointe, de mobilité multimodale, un fournisseur de solutions pour le transport durable et une véritable force de transformation pour le transport des personnes, des biens et des services par le biais de plateformes écologiquement durables.

Plus d’informations : www.petromin.com

A propos d’Electromin

Electromin est la première entreprise saoudienne de solutions d'eMobilité clés en main, axées sur la technologie, destinées aux véhicules de tourisme, aux flottes commerciales et gouvernementales, aux transports en commun et aux grands projets d'infrastructure. Le monde change, nous construisons l'avenir de l'eMobilité pour vous permettre de maintenir votre avance.

Plus d’informations : www.electromin.com

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech