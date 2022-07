Ikonisys renforce sa collaboration stratégique avec Empire Genomics suite aux excellents résultats des réactifs optimisés dans la détection des cellules du cancer de la vessie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO) (Paris:ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer avec une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce le développement de sondes FISH optimisées avec Empire Genomics. Cela permettra aux utilisateurs d'Ikoniscope20 d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans plusieurs tests FISH différents. L'ikoniscope20 d'Ikonisys est un système de pointe de microscope à fluorescence numérique dont l'ambition est d'automatiser et d'améliorer le travail des laboratoires de pathologie. Cette plateforme est une combinaison de matériel, de logiciels et de réactifs exclusifs.

Dans une quête constante d'amélioration, Ikonisys a collaboré avec Empire Genomics pour créer des sondes optimisées qui offrent aux clients de l'Ikoniscope20 des résultats supérieurs et plus pratiques. Ces sondes produisent des images plus nettes et de meilleures performances en termes de précision et de rapidité lorsqu'elles sont utilisées avec l'Ikoniscope20. " Cette collaboration permet la création d'une solution de test FISH " drop-in " pour les laboratoires cliniques ", a déclaré Michael Bianchi, directeur de laboratoire chez Empire Genomics. "Les sondes sont fournies dans un mélange optimisé de colorant/concentration pour obtenir des résultats cohérents avec l'Ikoniscope20. Cela fournit une autre option pour le domaine de l'imagerie et de l'analyse FISH automatisée qui sera meilleure pour nos clients en termes de performance et de valeur. "

Les sondes optimisées seront fabriquées exclusivement pour Ikonisys et ne seront vendues que pour être utilisées sur le système Ikoniscope20 sur le marché nord-américain. La société les proposera à tous ses futurs clients, fournissant ainsi une plateforme technologique entièrement intégrée qui comprend le matériel, le logiciel et les consommables, comme cela a été évoqué lors de l'introduction en bourse. Cette stratégie a déjà été anticipée avec la vente de la combinaison Ikoniscope20 et réactifs à Comprehensive Urology, qui, convaincu par la qualité des résultats, est devenu le premier client à tester les nouveaux réactifs pour la détection des cellules cancéreuses de la vessie.

Mario Crovetto, PDG d'Ikonisys, a déclaré : "Nous sommes ravis de notre collaboration avec Empire Genomics qui s'est déjà avérée fructueuse avec la vente de la combinaison Ikoniscope20 et réactif à Comprehensive Urology. Maintenant que nous avons prouvé l'efficacité de notre stratégie de vendre une plateforme entièrement intégrée à nos clients, notre prochain objectif est d'étendre notre portefeuille à d'autres tests de détection précoce tels que les cancers du sein et du poumon. Nous évoluons rapidement sur un marché en pleine croissance où les clients ont clairement besoin de capacités complètes d'automatisation, d'intégration et d'interprétation des données, permettant d'obtenir des résultats de qualité supérieure et d'améliorer la productivité des laboratoires. C'est pour cela que l'Ikoniscope20 est conçu. Nous restons très actifs dans le domaine des tests FISH et nous sommes prêts à aborder le marché à forte croissance des CTC/Biopsie liquide avec la même stratégie d'une plateforme complète."

À propos d'Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.Ikonisys.com.

À propos d’Empire Genomics

Empire Genomics conçoit, fabrique et distribue un choix complet de sondes moléculaires à marquage clinique et personnalisé qui permettent aux principaux laboratoires cliniques, organisations de biotechnologie et institutions académiques du monde entier de faire progresser la recherche sur les biomarqueurs, d'accélérer les diagnostics et d'améliorer les options de traitement personnalisé pour les patients luttant contre le cancer et d'autres maladies complexes. La société a été fondée en 2006 par Norma J. Nowak, PhD, membre éminent du Projet Génome Humain, afin d'utiliser les recherches innovantes entamées au Roswell Park Comprehensive Cancer Center à Buffalo, New York. Le portefeuille de produits comprend des sondes d'hybridation in situ par fluorescence (FISH) et d'hybridation in situ par chromogénèse (CISH) qui sont conçues et optimisées pour des maladies, des gènes et/ou des régions spécifiques dans l'ensemble du génome humain ou de la souris. La technologie de la société a été citée dans plus de 500 publications scientifiques évaluées par des pairs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.empiregenomics.com.

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.