Advansys ESC implementeert leveringscentrum van Celfocus in MEA

CAÏRO--(BUSINESS WIRE)--Celfocus heeft Advansys ESC geselecteerd om de opzet van een nieuw leveringscentrum in Egypte te ondersteunen. Dit leveringscentrum is een uitbreiding van de levering van hightech systeemintegratiediensten van Celfocus in de digitale en cognitieve ruimte, met een focus op de MENA-regio.

Advansys ESC ondersteund het leveringscentrum door diverse en gespecialiseerde teams met verschillende profielen en achtergronden, senioriteitsniveaus en bewezen ervaring in ultramoderne technologieën zoals React, Java, API, Web-methoden, SQL, Oracle, CICD, microdiensten en automatisering, samen te brengen. Met de sterke capaciteiten van Advansys ESC in het leveren van hoogopgeleide specialisten in verschillende bedrijfssectoren, via hun reeks beste praktijken voor verschillende benaderingsmodellen die teams in staat stellen om dit leveringscentrum in Egypte perfect te integreren, gaat Celfocus door met het ontwikkelen van oplossingen die betekenisvolle ervaringen leveren voor hun klanten.

“De strategische outsourcingdiensten van Advansys ESC stellen ons in staat om ons engineeringcentrum in MEA te creëren door gediversifieerde teams met expertise in verschillende vaardigheden, senioriteitsniveaus en branches samen te brengen, waardoor we een meer klantgerichte ervaring kunnen bieden en tegelijkertijd ons operationele model op het gebied van betere resultaten kunnen vereenvoudigen”, zegt Álvaro Ferreira, uitvoerende bestuurder bij Celfocus.

“Advansys ESC is altijd volhardend in zijn voetsporen om samen te werken met multinationale organisaties en bedrijven en daarom zijn we verheugd onze strategische outsourcingdiensten te kunnen leveren aan een wereldwijde technologiespeler als Celfocus. En we zullen onze expertise en capaciteiten gebruiken om een op maat gemaakt leveringscentrum te leveren dat Celfocus helpt om een geweldige klantervaring te leveren en meer zakelijke kansen te benutten”, zegt Ahmed El Moghazy, CEO van Advansys ESC.

“Dit is een belangrijk project voor ons dat onze expertise in strategische outsourcing onderstreept via verschillende benaderingsmodellen. We zijn verheugd om Celfocus te helpen bij het opzetten van hun engineering-softwarecentrum in Egypte. Het behandelt verschillende SW-ontwikkelingsprojecten en diensten die zullen helpen bij het overbruggen van de digitale afwijking in MEA”, zegt Sharaf El-Din Mohamed, directeur strategische outsourcing bij Advansys ESC.

Over Celfocus:

Celfocus levert hightech systeemintegratiediensten in de digitale en cognitieve ruimte als een technologiebedrijf, versnelt de product- en diensteninnovatie, door innovatieve digitale mogelijkheden te promoten en bedrijfswaarde te leveren bij de meest complexe kritieke uitdagingen. De belangrijkste aanbiedingen zijn gebaseerd op drie pijlers: Digitale transformatie, cognitieve en netwerkautomatisering, gericht op bedrijfsefficiëntie en klantervaring.

Celfocus is in 2000 opgericht en is volledig eigendom van Novabase, het grootste Portugese informatietechnologiebedrijf, genoteerd aan de beurs Euronext Lissabon. Celfocus was aanvankelijk een joint venture tussen Novabase en Vodafone Portugal.

Over Advansys:

Advansys ESC is een dynamische internationale leverancier van oplossingen, gepassioneerd door het bouwen van slimme, modulaire, uitgebreide en duurzame oplossingen voor de zakelijke wereld van nu. We lossen problemen op, verbeteren de bedrijfsvoering en verbeteren de klantervaring via technologie. We helpen onze klanten voortdurend slimmere manieren te vinden om zaken te doen en hun manier van werken te moderniseren door maatwerk oplossingen aan te bieden op verschillende gebieden zoals strategische outsourcing, bedrijfsautomatisering, digitale transformatie en industriële automatisering.

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.