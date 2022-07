Advansys ESC met en œuvre le centre de livraison de Celfocus dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique

LE CAIRE, Égypte--(BUSINESS WIRE)--Celfocus a sélectionné Advansys ESC pour soutenir la mise en place d'un nouveau centre de livraison en Égypte. Ce centre de livraison sert comme extension des services de prestation de systèmes d'intégration de haute technologie de Celfocus dans l'espace numérique et cognitif, avec un accent particulier sur la région MENA.

Advansys ESC soutiendra le centre de livraison de Celfocus en réunissant des équipes diverses et spécialisées de profils et de parcours variés, des niveaux d'ancienneté et une expérience éprouvée dans les technologies de pointe telles que React, Java, API, Web methods, SQL, Oracle, CICD, microservices et automatisation. Grâce aux fortes capacités d'Advansys ESC à fournir des spécialistes hautement qualifiés dans divers secteurs d'activité, et à leurs meilleures pratiques utilisées dans différents modèles d'engagement qui permettent aux équipes d'intégrer parfaitement ce centre de livraison en Égypte, Celfocus continuera à développer des solutions qui offrent des expériences significatives pour leurs clients.

"Les services d’externalisation stratégique d'Advansys ESC nous permettront de créer notre centre d'ingénierie dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique en rassemblant des équipes diversifiées ayant une expertise dans différentes compétences, des niveaux d'ancienneté et une expérience dans les industries, ce qui nous aidera à offrir une expérience centrée sur le client et simplifier notre modèle opérationnel dans le domaine afin de réaliser de meilleurs résultats", déclare Álvaro Ferreira, Directeur exécutif chez Celfocus.

Ahmed El Moghazy, PDG d'Advansys ESC a déclaré : "Advansys ESC est ferme dans ses démarches entreprises pour conclure un partenariat avec des organisations multinationales et des entreprises. Sur ce, nous sommes ravis de pouvoir fournir nos services d’externalisation stratégique à un acteur technologique mondial tel que Celfocus. Et nous avons l’intention d’exploiter notre expertise et nos capacités pour fournir un centre de livraison spécialisé qui aidera Celfocus à offrir une expérience client exceptionnelle et à saisir davantage d'opportunités commerciales".

"Il s'agit d'un projet important pour nous qui souligne notre expertise en matière de services d’externalisation stratégique à travers différents modèles d'engagement. Nous sommes ravis d'aider Celfocus à établir son centre de logiciels d'ingénierie en Égypte, qui englobera différents projets et services de développement de logiciels qui contribueront à combler la déviance numérique dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique", souligne Sharaf El-Din Mohamed, Directeur de l'Externalisation stratégique chez Advansys ESC.

À propos de Celfocus:

Celfocus fournit des services d'intégration de systèmes de haute technologie dans l'espace numérique et cognitif en tant qu'entreprise technologique, accélère l'innovation de produits et de services, en promouvant des capacités numériques innovantes et en offrant une valeur commerciale pour faire face aux défis critiques les plus complexes. Les principales offres sont centrées sur trois piliers : la transformation numérique, l'automatisation cognitive et des réseaux, axées sur l'efficacité commerciale et l'expérience client.

Fondée en 2000, Celfocus est entièrement détenue par Novabase, la plus grande société portugaise de technologie d'information, cotée à la bourse Euronext de Lisbonne. Celfocus était initialement une coentreprise entre Novabase et Vodafone Portugal.

À propos d'Advansys:

Advansys ESC est un fournisseur international dynamique de solutions, passionné par la création de solutions intelligentes, modulaires, complètes et durables pour le monde des affaires d'aujourd'hui. Nous résolvons les problèmes, améliorons les opérations et renforçons l'expérience client grâce à la technologie. Nous aidons constamment nos clients à trouver des moyens plus intelligents pour faire des affaires et moderniser leur façon de travailler en offrant des solutions spécialisées dans différents domaines tels que l’externalisation stratégique, l'automatisation des activités, la transformation numérique et l'automatisation industrielle.

