Cegid est entré en négociations exclusives dans l’intention d’acquérir Grupo Primavera

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Cegid, un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, annonce ce jour être entré en négociations exclusives dans l’intention d’acquérir Grupo Primavera, l'une des principales plateformes de logiciels de gestion d'entreprises de la péninsule ibérique. La transaction, entièrement réalisée en actions, donnera naissance à un important fournisseur de logiciels d'entreprises de la région ibérique et permettra à Cegid d’accélérer son développement international, tout en portant la valorisation de la nouvelle entité à environ 6,8 milliards d'euros.

Le rapprochement de Cegid et de Grupo Primavera confirme la position de Cegid en tant qu’éditeur majeur de solutions de gestion cloud pour les entreprises. Capitalisant, dans la région ibérique, sur les solutions Retail et Taxes de Cegid enrichies des solutions phares de ressources humaines suite aux acquisitions de Meta4 en 2019 et, plus récemment, de VisualTime, l’arrivée de Grupo Primavera assoit fortement la position de leader de Cegid dans la péninsule Ibérique et ouvre de fortes opportunités de développement à Grupo Primavera en s'appuyant sur la présence de Cegid en Amérique latine.

À la clôture de l'opération, Silver Lake, le leader mondial de l'investissement technologique, restera l'actionnaire majoritaire de la nouvelle entité. Oakley Capital – qui a créé Grupo Primavera suite à une série de douze acquisitions, et qui en est l'actionnaire majoritaire – rejoindra KKR et AltaOne parmi les actionnaires minoritaires de Cegid. L’ensemble des actionnaires s'associera à Pascal Houillon, CEO de Cegid et à Santiago Solanas, CEO de Grupo Primavera, ainsi qu’à l'équipe de direction pour soutenir la prochaine phase de croissance de Cegid.

Grupo Primavera a débuté ses activités en 2019 lorsque Oakley a acquis la plateforme autonome Ekon et s'est associé à une solide équipe de direction avec à sa tête Santiago Solanas, pour mettre en œuvre une stratégie buy and build ambitieuse, comprenant l'acquisition structurante de Primavera BSS en 2021. Grâce aux acquisitions, ainsi qu'à des investissements significatifs dans l'innovation produit et les talents, Grupo Primavera est devenu la plus grande plateforme logicielle de la péninsule Ibérique et a réalisé des performances bien supérieures à son business plan initial, et ce, uniquement en l’espace de trois ans. Son rapprochement avec Cegid va lui permettre de développer toujours plus son offre produit.

Grupo Primavera compte 800 employés basés dans cinq pays, 165 000 clients et a réalisé un chiffre d'affaires de 76 M€ en 2021. L'entreprise offre une large gamme de solutions cloud qui couvre la facturation, la comptabilité et l’ERP. Ces offres sont destinées aux petites entreprises et aux marchés intermédiaires en Espagne, Portugal et en Afrique, et sont particulièrement présentes chez les professionnels de la comptabilité. Ensemble, Grupo Primavera et Cegid devraient réaliser dans la péninsule Ibérique un résultat pro forma équivalent à plus de 150 M€ cette année.

« Unir nos forces avec Grupo Primavera constitue une immense opportunité pour nos deux entreprises et nos clients respectifs », déclare Pascal Houillon, CEO de Cegid. « Comme Cegid, Grupo Primavera propose à ses partenaires et clients des solutions cloud utiles et innovantes et a réalisé une croissance impressionnante, notamment en Espagne, au Portugal et en Afrique. Nous partageons une vision de l'avenir inspirée par une innovation produit et technologique permanente. Cegid s'engage pleinement à investir dans la croissance continue de la nouvelle entité et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Santiago et l'équipe talentueuse de Grupo Primavera pour apporter de la valeur à une base de clients élargie ».

« Nous partageons la vision et l'ambition de Cegid, que nous admirons depuis longtemps. Comme Cegid, nous sommes passionnés et avons une culture d'entreprise focalisée sur l'excellence de nos produits, un engagement fort envers nos clients et, comme elle, nous avons une ambition forte de croissance. La force de notre partenariat va nous permettre d’associer nos ressources et nos expertises pour apporter à nos clients de nouveaux produits et une innovation continue, tout en capitalisant sur notre capacité à développer et intégrer de nouveaux talents et nouvelles approches pour répondre aux besoins du marché. Cegid et Grupo Primavera ont, tous deux, pour mission de développer leur écosystème et d’apporter une valeur renouvelée à nos clients, partenaires, collègues et communautés », précise Santiago Solanas, CEO de Grupo Primavera.

« Grâce à l'investissement et au programme de développement stratégique réalisés depuis 2016, Cegid est devenu un acteur paneuropéen et mondial de premier plan dans de nombreux pays, notamment en France, en Espagne et au Portugal, ainsi qu’une entreprise qui dispose d’une présence importante dans 12 autres pays, et vend dans plus de 130 pays. Nous nous réjouissons des perspectives de croissance de la nouvelle entité et de la naissance de ce leader en matière de logiciels d’entreprise dans la péninsule Ibérique, qui renforcera la position de Cegid à l’échelle mondiale. La digitalisation du marché européen des moyennes entreprises – notamment par le biais des logiciels de gestion financière – est importante et connaît actuellement une croissance significative. La nouvelle entité occupera une place privilégiée lui permettant de tirer parti de cette opportunité au fur et à mesure de son développement », indique Christian Lucas, Président Directeur Général EMEA de Silver Lake et Vice-Président du conseil d'administration de Cegid.

« En partenariat avec Oakley, Grupo Primavera est devenu un acteur de premier plan sur le marché ibérique des logiciels d'entreprise. Sous la gouvernance de deux équipes de direction très expérimentées et d'actionnaires engagés, Cegid et Grupo Primavera sont aujourd’hui prêts à accélérer leur stratégie de croissance globale en mettant l'accent sur les marchés en développement et en capitalisant sur les ventes croisées. Nous sommes impatients de faire partie de ce nouveau chapitre de la vie des deux entreprises et nous nous réjouissons du potentiel important qui s’ouvre à nous », conclut Peter Dubens, Fondateur et Associé Gérant d’Oakley Capital.

A la clôture de la transaction, Santiago Solanas et toute son équipe de direction rejoindront Cegid. Il reportera directement à Pascal Houillon.

La clôture de la transaction est prévue au troisième trimestre 2022 et, comme il est d'usage, reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes et à l’information et consultation des organes de représentation du personnel compétents conformément aux lois applicables.

A propos de Grupo Primavera

Grupo Primavera est une plateforme indépendante de logiciels d'entreprise originaire de la péninsule ibérique qui offre une large gamme de solutions logicielles qui couvre la facturation, la paie, la comptabilité et l’ERP. Ces offres sont destinées à un large éventail de clients, avec un focus particulier sur les segments des entrepreneurs, PME et des marchés intermédiaires en Espagne, Portugal et en Afrique, et disposent d’une forte présence dans les cabinets d’expertise Comptable. Soutenu par la société de capital-investissement britannique Oakley Capital, le groupe a débuté ses activités en 2019, avec l'acquisition d'Ekon et la création d'une solide équipe de direction avec à sa tête Santiago Solanas. Avec cette équipe, Oakley a acquis 11 autres sociétés, dont Primavera BSS en 2021, acquisition cruciale qui a permis de former un nouveau groupe élargi, Grupo Primavera, qui comprend également Billage, Club del Asesor, Contasimple, Diez Software GSE, Professional Software (ProSoft) et Profiture en Espagne, ainsi que Cloudware, Eticadata, Valuekeep et Yet au Portugal.

Grâce à une philosophie d'innovation constante et sa stratégie de développement via la croissance de tout son écosystème, Grupo Primavera a réalisé un chiffre d'affaires de 76 M€ en 2021, compte 165 000 clients, dont 24 000 cabinets d’Expertise Comptable, et s'appuie sur un réseau de 500 partenaires en Espagne et au Portugal.

Plus d’informations : https://grupoprimavera.com/en

A propos de Cegid

Cegid est un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat. Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France comme à l’international. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité d’innovation, la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes.

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/

