Cegid e Grupo Primavera celebram acordo de união

LISBOA, Portugal--(BUSINESS WIRE)--A Cegid, Cegid Meta4 em Portugal – um dos principais especialistas globais em soluções de gestão na cloud para profissionais nas áreas das Finanças (ERP, Tesouraria, Impostos), Recursos Humanos (Processamentos Salariais e Gestão de Talentos), Contabilidade, Retalho, para Empreendedores e Pequenas Empresas - anuncia hoje o acordo definitivo para unir-se ao Grupo Primavera - plataforma líder de software de gestão em cloud na região ibérica. Esta transação de ações cria um poderoso fornecedor de software de gestão empresarial na Península Ibérica e acelera a expansão internacional da Cegid, valorizando o novo grupo em cerca de 6,8 mil milhões de euros.

A união entre a Cegid e o Grupo Primavera destaca a posição da Cegid enquanto fornecedor de soluções de gestão empresarial baseadas na cloud. Além das suas soluções para o Retalho e Impostos, que aumentaram significativamente também na área de RH com a aquisição da Meta4 em 2019 e a mais recente aquisição da VisualTime, a junção do Grupo Primavera vem estabelecer a liderança da Cegid na Península Ibérica e oferecer novas oportunidades de expansão ao Grupo Primavera em conjunto com a presença da Cegid na América Latina.

Ao fechar este acordo, a Silver Lake, líder mundial em investimento tecnológico, continuará a ser o accionista maioritário da empresa. A Oakley Capital, que criou o Grupo Primavera através de uma série de 12 aquisições e que é o seu accionista maioritário, irá juntar-se à KKR e AltaOne como accionistas minoritários da Cegid. Juntos, estes accionistas tornar-se-ão parceiros do CEO da Cegid, Pascal Houillon, do CEO do Grupo Primavera, Santiago Solanas, e do resto da equipa de gestão na próxima fase de crescimento da Cegid.

O Grupo Primavera iniciou o seu percurso em 2019 quando a Oakley adquiriu a Ekon como plataforma autónoma e se associou a uma equipa de gestão de topo liderada por Santiago Solanas, com o objetivo de concretizar uma ambiciosa estratégia de compra e construção, incluindo a aquisição transformadora da portuguesa Primavera BSS em 2021. Através de aquisições e do investimento em inovação de produtos e capital humano, o Grupo Primavera executou o seu plano de negócios para se tornar a maior plataforma ibérica de software em apenas três anos, bastante antes do que estava previsto, aumentando agora ainda mais a sua oferta através da união com a Cegid.

Atualmente, o Grupo Primavera tem 800 colaboradores distribuídos por cinco países, trabalha com 165.000 clientes ativos e alcançou uma receita de 76 milhões de euros em 2021. O grupo tecnológico oferece uma vasta gama de soluções de software baseadas na cloud, para faturação, contabilidade e planeamento de recursos empresariais (ERP). Estas ofertas de produto servem pequenas e médias empresas em Espanha, Portugal e África, com uma forte utilização por profissionais de contabilidade. Juntos, o Grupo Primavera e a Cegid terão receitas pro forma na região ibérica de mais de 150 milhões de euros este ano.

Pascal Houillon, CEO da Cegid: “Unir forças com o Grupo Primavera é uma enorme oportunidade para ambas as empresas e para os seus respetivos clientes. Tal como a Cegid, o Grupo Primavera oferece soluções úteis e inovadoras a parceiros e clientes na cloud, e alcançou um crescimento impressionante especificamente na Península Ibérica e em África. Partilhamos uma visão inspiradora para o futuro, impulsionada pela inovação contínua de produtos e tecnologia, e a Cegid está totalmente empenhada em investir no crescimento contínuo deste novo grupo. Estamos ansiosos para trabalhar com o Santiago e a talentosa equipa do Grupo Primavera de forma a acrescentar valor a uma base de clientes mais global".

Santiago Solanas, CEO do Grupo Primavera: "Estamos muito alinhados com a visão e ambição da Cegid e admiramos esta empresa há muito tempo. Tal como a Cegid, temos uma cultura empreendedora e apaixonada focada na excelência do produto, um forte compromisso com os clientes e uma visão orientada para o crescimento. Esta é uma parceria poderosa que nos permitirá combinar recursos e expertise, levando aos clientes novas soluções e inovação contínua, bem como reforçar o nosso histórico comprovado de expansão e integração de novos talentos e abordagens às necessidades do mercado. Tanto a Cegid como o Grupo Primavera partilham a missão de fazer crescer o nosso ecossistema, pelo que esta união trará aos nossos clientes, parceiros, colegas e comunidades um valor renovado".

Christian Lucas, Co-Diretor de EMEA na Silver Lake e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Cegid: "Através do nosso investimento e desenvolvimento estratégico desde 2016, a Cegid tornou-se um player pan-europeu e global com posições fortes em múltiplas geografias incluindo França, Espanha e Portugal, com importante presença em outros 12 países e vendendo em mais de 130 países. Estamos entusiasmados com as perspectivas de crescimento deste grupo combinado e com a criação do líder ibérico de software empresarial que irá reforçar a posição existente da Cegid a uma escala global mais alargada. A tendência de digitalização do mercado médio europeu, nomeadamente através do mercado de software de gestão financeira, é grande e está a crescer significativamente, e este novo grupo estará posicionado de forma única para capitalizar esta oportunidade continuando a expandir-se.”

Peter Dubens, fundador e sócio-gerente da Oakley Capital: "Em parceria com a Oakley, o Grupo Primavera cresceu para se tornar um líder no mercado ibérico de software empresarial. Agora, sob a direção de equipas de gestão altamente experientes e de acionistas empenhados, a Cegid e o Grupo Primavera estão prontos para acelerar uma estratégia de crescimento global com foco na expansão e nas oportunidades de venda cruzada. Estamos felizes e ansiosos por fazer parte do novo capítulo destas empresas e do potencial que se avizinha".

Assim que se concretizar a transação, Santiago Solanas e toda a sua equipa irão juntar-se à Cegid, e o CEO do Grupo Primavera irá reportar diretamente a Pascal Houillon, CEO da Cegid.

Espera-se que a transação esteja concluída no terceiro trimestre de 2022 e, como habitual, continua sujeita aos processos de informação e consulta dos órgãos representativos de trabalhadores, de acordo com as leis aplicáveis.

Sobre Grupo Primavera

O Grupo Primavera é uma plataforma de software empresarial independente no mercado ibérico que oferece uma vasta gama de soluções de software baseadas na cloud, abrangendo faturação, contabilidade, processamentos salariais e planeamento de recursos empresariais (ERP). As suas soluções servem empresas de várias dimensões com foco em empreendedores, PMEs e segmentos médios de mercado em Espanha, Portugal e África, a par de uma forte utilização por contabilistas. O grupo iniciou a sua atividade em 2019, apoiado pela empresa britânica de private equity Oakley Capital, com a aquisição da Ekon e a criação de uma forte equipa de gestão liderada por Santiago Solanas. Com esta equipa, a Oakley adquiriu mais 11 empresas, incluindo a aquisição transformadora da Primavera BSS em 2021, para formar o recém-alargado Grupo Primavera, que inclui também a Billage, Club del Asesor, Contasimple, Diez Software GSE, Professional Software (ProSoft) e Profiture em Espanha, e Cloudware, Eticadata, Valuekeep e Yet em Portugal.

Com uma filosofia de inovação constante e a sua estratégia de crescimento através do crescimento de todo o seu ecossistema, o Grupo Primavera teve um volume de negócios de 76 milhões de euros em 2021, tem 165.000 clientes, incluindo 24.000 empresas de contabilidade, e é apoiado por uma rede de 500 parceiros em Espanha e Portugal.

Para mais informações: https://grupoprimavera.com/en

Sobre a Cegid

A Cegid é líder em soluções de gestão baseadas na Cloud para profissionais dos setores: Financeiro (ERP, tesouraria, impostos), de Recursos Humanos (Processamentos Salariais e Gestão de Talentos), Contabilístico, Retalhista, para Empreendedores e Pequenas Empresas. Com um sólido modelo de negócio baseado na cloud, a Cegid está focada nos seus clientes a longo prazo e apoia a digitalização das empresas, desde as de muito pequena dimensão a grandes contas, para uma experiência superior e distinta a nível local e internacional. A Cegid combina uma visão prospetiva e pragmática do negócio com uma forte capacidade de inovação, domínio de novas tecnologias e um conhecimento único dos regulamentos. Num mundo que se encontra em rápida mudança, a Cegid abre as possibilidades e revela o valor total dos negócios dos seus clientes, fornecendo-lhes soluções úteis e inovadoras.

Com a sua ambição internacional, a Cegid tem agora 3.600 colaboradores e promove as suas soluções em 130 países. A Cegid teve receitas anuais de 632 milhões de euros em 2021. Pascal Houillon é o CEO desde março de 2017.

A Cegid é também conhecida como Cegid Meta4 em Portugal. Mais informações em: www.meta4.pt/ www.cegid.com

