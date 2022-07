Nokia utvider strategisk partnerskap med Wipro for å fremme digital transformasjon og effektivitet i globale forretningstjenester

ESPOO, Finland & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), et ledende globalt teknologitjeneste- og konsulentselskap, har annonsert et nytt femårig strategisk engasjement med Nokia, verdens ledende multinasjonale selskap innen nettverksbygging, telekommunikasjon og forbrukerelektronikk. Den nye avtalen bygger på et partnerskap som opprinnelig ble etablert for over 20 år siden og er et vitnesbyrd av styrken til forholdet.

Wipro vil levere globale forretningstjenester til støtte for Nokias fornyede driftsmodell, med fokus på prosessoptimalisering, berøringsfri prosessering og forbedret bruker- og kundeopplevelse på tvers av ordrestyring iforsyningskjeden, finans og regnskapsoperasjoner. For Nokia representerer dette et stort skritt mot digitalisering av virksomheten ved å utnytte Wipros unike transformasjons- og innovasjonsevner.

«Vi har valgt Wipro som den langsiktige partneren vår for å støtte Nokia GBS sin tjenesteleveransetransformasjon i løpet av de neste fem årene. Dette markerer en betydelig milepæl i reisen vår med sikte på å levere konkrete fordeler til Nokia Business Groups gjennom en enhetlig servicedesk, sømløs tjenesteintegrasjon, forbedret åpenhet og ytelse av GBS,» sier Rod Lindsay, visepresident, Global Business Services, Nokia.

«Vi har et oppriktig strategisk partnerskap med Nokia, bygget over 20 år, basert på våre felles verdier. Vi har nå et felles formål: å fremme slagkraftige og kvantifiserte forretningsresultater muliggjort gjennom teknologi, automatisering og prosessdigitalisering. Målet vårt er å gjøre det mulig for Nokia å vinne i 5G-verdenen og utover,» sier Vinay Firake, senior visepresident og administrerende direktør – Nordics, Wipro Ltd.

OBS: Denne avtalen ble nevnt i Wipro Limiteds pressemelding om økonomiske resultater, datert 29. april 2022, for kvartalet og året som ble avsluttet 31. mars 2022 (Q4 FY21-22), uten å navngi kunden eller spesifisere kontraktens varighet og størrelse.

